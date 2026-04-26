Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Σκόραρε ο Δουβίκας και ελπίζει ακόμα σε έξοδο στο Champions League η Κόμο, 2-0 τη Τζένοα, δείτε τα γκολ
Μετά από ένα σερί τριών ηττών, εκ των οποίων οι δύο από την Ιντερ (σε πρωτάθλημα και κύπελλο), η Κόμο επανήλθε στον... ίσιο δρόμο και συνεχίζει να κυνηγά την απόλυτη υπέρβαση στη Serie A.
Η κεφαλιά του Τάσου Δουβίκα στο 10ο λεπτό άνοιξε το... δρόμο για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, η οποία νίκησε 2-0 την Τζένοα στο «Λουίτζι Φεράρις» και ανέβηκε ξανά στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Ρόμα. Η τετράδα που οδηγεί στο Champions League απέχει μόλις δύο βαθμούς, με τη Γιουβέντους να κατέχει αυτή τη στιγμή την τελευταία προνομιούχο θέση, αλλά να έχει το βράδυ (21:45) ντέρμπι στο «Σαν Σίρο» με τη Μίλαν. Ο Ελληνας επιθετικός αγωνίστηκε για 81 λεπτά, πριν αφήσει τη θέση του στον Αλβαρο Μοράτα, κι ενώ λίγο νωρίτερα (68΄) ο Ντιαό είχε διαμορφώσει το τελικό σκορ.
Serie A (34η)
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0
Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)
Τορίνο-Ίντερ 19:00
Μίλαν-Γιουβέντους 21:45
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 78 -33αγ.
Νάπολι 69
Μίλαν 66 -33αγ.
Γιουβέντους 63 -33αγ.
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Πάρμα 42
Τορίνο 40 -33αγ.
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18
