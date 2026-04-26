Σκόραρε ο Δουβίκας και ελπίζει ακόμα σε έξοδο στο Champions League η Κόμο, 2-0 τη Τζένοα, δείτε τα γκολ
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε με γκολ του στο 10' το δρόμο για τη νίκη της Κόμο στην έδρα της Τζένοα

Μετά από ένα σερί τριών ηττών, εκ των οποίων οι δύο από την Ιντερ (σε πρωτάθλημα και κύπελλο), η Κόμο επανήλθε στον... ίσιο δρόμο και συνεχίζει να κυνηγά την απόλυτη υπέρβαση στη Serie A. 





Η κεφαλιά του Τάσου Δουβίκα στο  10ο λεπτό άνοιξε το... δρόμο για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, η οποία νίκησε 2-0 την Τζένοα στο «Λουίτζι Φεράρις» και ανέβηκε ξανά στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Ρόμα. Η τετράδα που οδηγεί στο Champions League απέχει μόλις δύο βαθμούς, με τη Γιουβέντους να κατέχει αυτή τη στιγμή την τελευταία προνομιούχο θέση, αλλά να έχει το βράδυ (21:45) ντέρμπι στο «Σαν Σίρο» με τη Μίλαν. Ο Ελληνας επιθετικός αγωνίστηκε για 81 λεπτά, πριν αφήσει τη θέση του στον Αλβαρο Μοράτα, κι ενώ λίγο νωρίτερα (68΄) ο Ντιαό είχε διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Νωρίτερα, η Φιορεντίνα παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Σασουόλο στο «Αρτέμιο Φράνκι», αλλά πλέον βρίσκεται στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού και δεν κινδυνεύει.

Serie A (34η)


Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)

Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)



Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)



Βερόνα-Λέτσε 0-0



Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0

Τζένοα-Κόμο 0-2 (10΄ Δουβίκας, 68΄ Ντιαό)


Τορίνο-Ίντερ 19:00

Μίλαν-Γιουβέντους 21:45

Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04

Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 78 -33αγ.

Νάπολι 69

Μίλαν 66 -33αγ.

Γιουβέντους 63 -33αγ.

Κόμο 61

Ρόμα 61

Αταλάντα 54 -33αγ.

Μπολόνια 48

Λάτσιο 47 -33αγ.

Σασουόλο 46

Ουντινέζε 43 -33αγ.

Πάρμα 42

Τορίνο 40 -33αγ.

Τζένοα 39

Φιορεντίνα 37

Κάλιαρι 33 -33αγ.

Λέτσε 29

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 19

Πίζα 18

