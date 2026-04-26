Τιάγκο Νους: Δεν μπορώ να περιγράψω τι αισθάνομαι πανηγυρίζοντας το Κύπελλο με την οικογένεια μου, δείτε βίντεο
Τιάγκο Νους: Δεν μπορώ να περιγράψω τι αισθάνομαι πανηγυρίζοντας το Κύπελλο με την οικογένεια μου, δείτε βίντεο
Αγκαλιά με την μητέρα του, η οποία έκλεψε την παράσταση μετά το γκολ που πέτυχε ο γιος της, ο Αργεντινός επιθετικός μίλησε λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ που επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ
Οι δύο τους χάρισαν την συγκλονιστικότερη στιγμή του Τελικού Κυπέλλου και ίσως τον κορυφαίο πανηγυρισμό της σεζόν...
Ο Τιάγκο Νους δίνοντας το προβάδισμα στον ΟΦΗ στο 51ο λεπτό έφυγε στην κερκίδα και σκαρφάλωσε στα κάγκελα, όπου είχε ήδη ανεβεί η μητέρα του...
Ο τελικός βέβαια δεν τελείωσε εκεί, αλλά όταν οι ασπρόμαυροι του Ηρακλείου άκουσαν το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου και σήκωσαν την κούπα, πολύ πιο ήρεμοι μίλησαν για αυτό που έζησαν σήμερα το βράδυ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
«Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια και να το περιγράψω αυτό που νιώθω... Να έχω τη μητέρα μου και την οικογένεια μου δίπλα μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι για μένα είναι πραγματικά απίστευτο», είπε ο Νους με τη μητέρα του να συμπληρώνει:
«Είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια για όλη την οικογένεια μας... Από 5 χρονών όταν τον είδα για πρώτη φορά να μπαίνει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, το ονειρευόμου αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα παίξει στην Ευρώπη, θα κατακτήσει ένα Κύπελλο και θα παίξει στην Ευρώπη».
Ο Τιάγκο Νους δίνοντας το προβάδισμα στον ΟΦΗ στο 51ο λεπτό έφυγε στην κερκίδα και σκαρφάλωσε στα κάγκελα, όπου είχε ήδη ανεβεί η μητέρα του...
Ο τελικός βέβαια δεν τελείωσε εκεί, αλλά όταν οι ασπρόμαυροι του Ηρακλείου άκουσαν το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου και σήκωσαν την κούπα, πολύ πιο ήρεμοι μίλησαν για αυτό που έζησαν σήμερα το βράδυ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
«Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια και να το περιγράψω αυτό που νιώθω... Να έχω τη μητέρα μου και την οικογένεια μου δίπλα μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι για μένα είναι πραγματικά απίστευτο», είπε ο Νους με τη μητέρα του να συμπληρώνει:
«Είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια για όλη την οικογένεια μας... Από 5 χρονών όταν τον είδα για πρώτη φορά να μπαίνει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, το ονειρευόμου αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα παίξει στην Ευρώπη, θα κατακτήσει ένα Κύπελλο και θα παίξει στην Ευρώπη».
