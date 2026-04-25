Χρήστος Κόντης: «Είμαι περήφανος για την Κρήτη και για όλο αυτόν τον λαό», βίντεο
Συγκινημένος από την προσπάθεια των παικτών του και την αγάπη του κόσμου δήλωσε ο τεχνικός των Κρητικών μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό
Περήφανος και εμφανώς συγκινημένος ο Χρήστος Κόντης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του μετά την κατάκτηση του κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση.
Ο τεχνικός του ΟΦΗ είπε πως: «Είναι τρομερό το συναίσθημα, κοιτάω εδώ τον κόσμο και τα παιδιά αυτά που έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια στο γήπεδο, με ό,τι έγινε. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το αξίζουν με όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πραγματικά τους ευχαριστώ και είμαι περήφανος.
Είμαι περήφανος και για την Κρήτη και για όλο αυτόν τον λαό.
Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός, νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου.
Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει. Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο. Έχουμε πιθανότητα να μπούμε στο Europa League και θα είμαστε σε ομίλους σίγουρα. Τι να πω;».
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη διακόπηκαν.... απότομα από τις αγκαλιές των παικτών του που τον σήκωσαν στον αέρα και πανηγύρισαν μαζί του.
