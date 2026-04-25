Τελικός Κυπέλλου: Ο Τιάγκο Νους έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ και ανέβηκε στα κάγκελα για να αγκαλιάσει τη μητέρα του, δείτε βίντεο
Τελικός Κυπέλλου ΟΦΗ Τιάγκο Νους Πανθεσσαλικό Στάδιο

Τελικός Κυπέλλου: Ο Τιάγκο Νους έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ και ανέβηκε στα κάγκελα για να αγκαλιάσει τη μητέρα του, δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός στο 50' έδωσε το προβάδισμα στους Κρητικούς και αμέσως έφυγε για το σημείο της εξέδρας που βρισκόταν η μητέρα του

Τελικός Κυπέλλου: Ο Τιάγκο Νους έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ και ανέβηκε στα κάγκελα για να αγκαλιάσει τη μητέρα του, δείτε βίντεο
Από τις πιο δυνατές εικόνες του φετινού τελικού του Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο απίθανος πανηγυρισμός του Τιάγκο Νους, δευτερόλεπτα μετά το γκολ που πέτυχε στο 50ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό.

Ο Αργεντινός εξτρέμ μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΟΚ, απέφυγε τους συμπαίκτες του που έτρεχαν να τον αγκαλιάσουν και μ' ένα σπριντ έτρεξε στο σημείο της κερκίδα που ήταν δίπλα από το πέταλο των φανατικών φίλων του ΟΦΗ.

Χωρίς να... πατήσει φρένο ο Νους σκαρφάλωσε στα κάγκελα και χάθηκε στην αγκαλιά μιας κυρίας... Η οποία όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα ήταν η μητέρα του η οποία ταξίδεψε από την Αργεντινή για να παρακολοθήσει τον κανακάρη της...



Κι αν το σπριντ και το σκαρφάλωμα του Νους δεν προκάλεσε καμία έκπληξη, το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν πάνω στα κάγκελα για να αγκαλιάσει τον Τιάγκο και η ένταση που έβγαλε αγκαλιάζοντας τον ήταν πραγματικά η εικόνα του τελικού.

