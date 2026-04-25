«Λύγισε» από συγκίνηση ο Ηλίας Πουρσανίδης μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου του ΟΦΗ: «Υπάρχουν συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λέξεις», βίντεο
Ηλίας Πουρσανίδης ΟΦΗ ΠΑΟΚ Κύπελλο ποδοσφαίρου

Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ μετά το τέλος του τελικού ξέσπασε σε λυγμούς συγκίνησης μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Ο ΟΦΗ ζει ιστορικές στιγμές στο Πανθεσσαλικό, καθώς επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε το Κύπελλο μετά από 39 χρόνια.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά από την νίκη επί του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, περπατούσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε να καταλάβει τι ζούσε.

Μετά από λίγα λεπτά έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV και δήλωσε περήφανος για την ομάδα:

«Υπάρχουν πράγματα και συναισθήματα που σου δίνει το άθλημα και δεν μπορούν να μπουν σε λέξεις.

Για τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες αυτές οι θυσίες, για όλη αυτή τη χαρά, για τον κόσμο μας που ταξίδεψε τόσο μακριά από το Ηράκλειο για να ζήσει μια τέτοια στιγμή.

Για τους ποδοσφαιριστές μας, τον προπονητή, τον πρόεδρο που κάνει τα πάντα για να χαρίσει τέτοιες στιγμές στον κόσμο και τον ΟΦΗ».

