Λαμίν Γιαμάλ: Χάνει όλα τα ματς της χρονιάς μετά τον τραυματισμό του
Ο Χάνσι Φλικ θα στερηθεί για το υπόλοιπο της σεζόν τον 18χρονο Βραζιλιάνο – Χάνει και το «El Classico» στις 10/05 με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το χειρότερο σενάριο για τον Λαμίν Γιαμάλ επιβεβαιώθηκε, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Θέλτα έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που είχε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα.

Βέβαια, ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι ο 18χρονος εξτρέμ θα δώσει κανονικά το παρών στο Μουντιάλ με την Ισπανία, ωστόσο δεν θα είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, χάνοντας τις έξι τελευταίες αγωνιστικές όπου οι «Μπλαουγκράνα» έχουν σημαντικά παιχνίδια στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.






Η διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο +9 ωστόσο τα ματς μέχρι το φινάλε μόνο εύκολα δεν είναι και το αποκορύφωμα είναι το «El Classico» στις 10 Μαϊου στο Spotify Camp Nou.

Από εκεί και πέρα, η Μπάρτσα φιλοξενείται στην έδρα της «έκπληξης» στη φετινή σεζόν, Χετάφε (7η στην κατηγορία), στην έδρα της 10ης Οσασούνα, στην έδρα της 18ης Αλαβές και στην έδρα της 13ης Βαλένθια ενώ εντός έδρας, πέρα από το ματς με τη Ρεάλ, είναι και αυτό κόντρα στην 5η Μπέτις.

Τα ματς είναι που θα χάσει είναι:

Χετάφε - Μπαρτσελόνα (25/04)
Οσασούνα - Μπαρτσελόνα (02/05)
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (10/05)
Αλαβές - Μπαρτσελόνα (13/05)
Μπαρτσελόνα - Μπέτις (17/05)
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα (24/05)

Cut The Rope

