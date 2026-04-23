La Liga, Μπαρτσελόνα - Θέλτα 1-0: Αγωνία για τον τραυματισμό του Γιαμάλ, 20λεπτη διακοπή λόγω καρδιακού επεισοδίου οπαδού, δείτε βίντεο
Οι Καταλανοί απέκτησαν διαφορά 9 βαθμών από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης - Ήττα-σοκ για τη Σοσιεδάδ, σημαντική νίκη για την Έλτσε
Η Μπαρτσελόνα νίκησε έστω και δύσκολα τη Θέλτα με 1-0 κι επέστρεψε στο +9 απ' τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της LaLiga, όμως το «τρίποντο» επί της ομάδας του Βίγκο πέρασε σε δεύτερη... μοίρα για τους Καταλανούς, καθώς η προσοχή όλων επικεντρώθηκε στο τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ, την στιγμή που εκτέλεσε το πέναλτι για το 1-0 στο 40ό λεπτό, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
Ο σταρ της Μπαρτσελόνα και της «Ρόχα» κατευθύνθηκε αμέσως προς τα αποδυτήρια, με έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό. Έχοντας αντιμετωπίσει πρόβλημα τον προσαγωγό στο πρώτο μέρος της σεζόν, έπεσε στο έδαφος αμέσως μετά το γκολ και ζήτησε αλλαγή για προληπτικούς λόγους.
Στη θέση του πέρασε ο νεαρός Σουηδός Ρούνι Μπαρντγκτζί, ενώ το παιχνίδι είχε διακοπεί προσωρινά και λόγω ιατρικού περιστατικού στις εξέδρες. Σε περίπτωση μυϊκού τραυματισμού, ακόμη και ήπιας μορφής, ο Γιαμάλ ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την ομάδα του, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της LaLiga, συμπεριλαμβανομένου και του Clasico της 10ης Μαΐου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μια πιο σοβαρή διάγνωση θα μπορούσε να μετατρέψει τις επόμενες εβδομάδες σε αγώνα δρόμου για τον νεαρό Ισπανό, ενόψει της έναρξης σε 50 μέρες του Μουντιάλ 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, όπου η Ισπανία, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, συγκαταλέγεται στα φαβορί. Με πρόβλημα τραυματισμού, πριν απ' τον Γιαμάλ, αντικαταστάθηκε στο 23ο λεπτό και ο Ζοάο Κανσέλο.
Ο αγώνας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Θέλτα διεκόπη πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε οπαδό των Γαλιθιάνων. Σύμφωνα με τη «Marca», ο φίλαθλος υπέστη καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Μετά από περίπου 20 λεπτά καθυστέρησης, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά.
Νωρίτερα, η Ρεάλ Σοσιεδάδ εμφανίστηκε στο γήπεδο «μεθυσμένη» ακόμη απ' την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το περασμένο Σάββατο (18/4) κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η Χετάφε δεν άφησε την... ευκαιρία να πάει χαμένη, φεύγοντας με ένα μεγάλο «διπλό» απ' το Σαν Σεμπαστιάν (1-0) στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της LaLiga.
Αποτέλεσμα που φέρνει πλέον την ομάδα της Μαδρίτης σε τροχιά... Ευρώπης, καθώς έπιασε τη Θέλτα στην 6η θέση και διεκδικεί την παρουσία της στο επόμενο Conference League. Η αναμέτρηση κρίθηκε με ένα αυτογκόλ του Γκοροτσατέγκι στο 29' κι ενώ ο Μέντες είχε αστοχήσει για τους Βάσκους στο 14' σε πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι.
Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πήρε η Έλτσε, επικρατώντας 3-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μανουέλ Μαρτίνεθ Βαλέρο». Οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν νωρίς με το Νίκολας Γκονζάλες (10΄), όμως η αποβολή του Τιάγκο Αλμάδα στο 30΄ άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και να βρεθούν μετά από καιρό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Όσο για την Ατλέτικο, δεν φαίνεται να κινδυνεύει η θέση της στο Champions League της επόμενης περιόδου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα 1-0 (16' Γκουρουθέτα)
Μαγιόρκα-Βαλένθια 1-1 (49' Σάμου Κόστα - 67' Σαντίκ)
Τζιρόνα-Μπέτις 2-3 (7' Τσιγκάνκοφ, 67' πέν. Ουναΐ - 23' Ρόκα, 63' Εζαλζουλί, 80' Ρικέλμε)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 2-1 (30' Μπαπέ, 50' Βινισιους - 90'+3' Μαρτίνεθ)
Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2 (18΄ Άφενγκρουμπερ, 33΄πεν., 75΄ Αντρέ Σίλβα, - 10΄,34΄ Ν. Γκονζάλες)
Σοσιεδάδ-Χετάφε 0-1 (29΄ αυτ. Γκοροτσατέγκι)
Μπαρτσελόνα-Θέλτα 1-0 (40΄ πέν. Γιαμάλ)
Λεβάντε-Σεβίλλη 23/04
Ράγιο Βαγεκάνο-Εσπανιόλ 23/04
Οβιέδο-Βιγιαρεάλ 23/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 82 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 73 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 61 -31αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 49
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Οσασούνα 39
Εσπανιόλ 38 -31αγ.
Τζιρόνα 38
Βαλένθια 36
Μαγιόρκα 35
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -31αγ.
Έλτσε 35
Σεβίλλη 34 -31αγ.
Αλαβές 33
Λεβάντε 29 -31αγ.
Οβιέδο 27 -31αγ.
