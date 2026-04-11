Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Με σούπερ Σάκκαρη η Ελλάδα ανέβηκε στο World Group I του Billie Jean King Cup, βίντεο
Τη νίκη και την άνοδο «σφράγισε» η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Γιάνι φαν Ζιλ με 6-4, 6-1
Η Εθνική Ομάδα τένις Γυναικών πέτυχε μια σπουδαία και ιστορική διάκριση, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στο World Group I του Billie Jean King Cup, έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση στο καθοριστικό tie απέναντι στη Νότια Αφρική.
Η αρχή έγινε από τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε της Ισαμπέλα Κρούγκερ με 6-2, 6-3, δίνοντας το προβάδισμα στην Ελλάδα.
Τη νίκη και την άνοδο «σφράγισε» η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο και επικράτησε της Γιάνι φαν Ζιλ με 6-4, 6-1, ολοκληρώνοντας ιδανικά την προσπάθεια της ομάδας.
Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Μπάνια Λούκα, όπου διεξήχθη το τουρνουά του Group II της Ευρωαφρικανικής Ζώνης. Παρέμεινε αήττητη, με πέντε νίκες σε ισάριθμα ties και συνολικό απολογισμό 13 νικών σε 14 αναμετρήσεις.
Η ομάδα αποτελείται από τις Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Μάρθα Ματούλα και Ελένη Κοροκοζίδη .
Μέλη της αποστολής η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη και ο φ/θ Απόστολος Μιχάλακας.
Κάπτεν της ομάδας είναι ο Βασίλης Μαζαράκης και αρχηγός αποστολής η Χριστίνα Ζαχαριάδου.
