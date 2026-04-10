Αταμάν: «Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους Λέικερς θα κέρδιζε, ελπίζω να μην την αντιμετωπίσουμε στα play offs»
SPORTS
Παναθηναϊκός Βαλένθια Εργκίν Αταμάν Euroleage

Αταμάν: «Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους Λέικερς θα κέρδιζε, ελπίζω να μην την αντιμετωπίσουμε στα play offs»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα με 102-84 του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια - Έκανε παράπονα για τα αποδυτήρια ο κόουτς του ΠΑΟ

Αταμάν: «Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους Λέικερς θα κέρδιζε, ελπίζω να μην την αντιμετωπίσουμε στα play offs»
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Εργκίν Αταμάν υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Βαλένθια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR και τόνισε η ομάδα του θα παλέψει στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Αταμάν στο παρκέ: «Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια, θα παλέψουμε για το επόμενο ματς».



Μιλώντας στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου τόνισε:

«Η Βαλένθια έπαιξε φανταστικά σήμερα και δεν βρήκαμε τρόπο να απαντήσουμε στον ρυθμό της και στο επιθετικό της πνεύμα. Ίσως ήμασταν και κουρασμένοι από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά άξιζαν 100% τη νίκη. Εμείς παλέψαμε, όμως απόψε πιστεύω ότι ακόμα κι αν η Βαλένθια έπαιζε κόντρα στους Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα τους κέρδιζε.

Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή, προετοιμάστηκαν πολύ καλά και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς βρήκαν τέτοιο ρυθμό μόλις 48 ώρες μετά το παιχνίδι με τη Μονακό. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι ο Μοντέρο, ο Ρίβερς και ο Κοστέλο, που βρήκαν ρυθμό από το τρίποντο. Ήταν πολύ αθλητικοί και κυριάρχησαν και στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό το παιχνίδι εδώ ήταν το πιο δύσκολο για εμάς και ελπίζω να μην τους αντιμετωπίσουμε στα playoffs.

Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης