Αταμάν: «Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους Λέικερς θα κέρδιζε, ελπίζω να μην την αντιμετωπίσουμε στα play offs»

Ο Εργκίν Αταμάν υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Βαλένθια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR και τόνισε η ομάδα του θα παλέψει στο επόμενο παιχνίδι.Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Αταμάν στο παρκέ: «Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια, θα παλέψουμε για το επόμενο ματς».Μιλώντας στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου τόνισε:«Η Βαλένθια έπαιξε φανταστικά σήμερα και δεν βρήκαμε τρόπο να απαντήσουμε στον ρυθμό της και στο επιθετικό της πνεύμα. Ίσως ήμασταν και κουρασμένοι από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά άξιζαν 100% τη νίκη. Εμείς παλέψαμε, όμως απόψε πιστεύω ότι ακόμα κι αν η Βαλένθια έπαιζε κόντρα στους Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα τους κέρδιζε.Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή, προετοιμάστηκαν πολύ καλά και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς βρήκαν τέτοιο ρυθμό μόλις 48 ώρες μετά το παιχνίδι με τη Μονακό. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι ο Μοντέρο, ο Ρίβερς και ο Κοστέλο, που βρήκαν ρυθμό από το τρίποντο. Ήταν πολύ αθλητικοί και κυριάρχησαν και στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό το παιχνίδι εδώ ήταν το πιο δύσκολο για εμάς και ελπίζω να μην τους αντιμετωπίσουμε στα playoffs.Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».