Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια: Κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον σύλλογο βρίσκονται
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια που τον κράτησε οριστικά εκτός τετράδας
Ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη στα χέρια του για το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στην καταιγιστική Βαλένθια που ηττήθηκε με 102-84 χάνοντας μια και καλή οποιαδήποτε ελπίδα για την τετράδα.
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Ισπανία στο πλευρό της ομάδας του και τοποθετήθηκε μετά την εμφάνιση των «πράσινων».
Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπασκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.
Ο κόσμος πρωτα απ' όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».
