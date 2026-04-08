Super League 2: Υποβιβάστηκε ο Καμπανιακός, σε θαύμα ελπίζει πλέον η Καβάλα
Ο Καμπανιακός παρά τη νίκη με 2-0 επί της Καβάλας, αποχαιρέτησε την κατηγορία, ενώ και ο Αργοναύτες πολύ δύσκολα θα αποφύγουν τον υποβιβασμό

Μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα που είχαν υποβιβαστεί εδώ και αρκετό καιρό, σήμερα μάθαμε και την τρίτη ομάδα από τον Α' όμιλο της Super League 2 η οποία υποβιβάζεται στη Γ' Εθνική.

Ο Καμπανιακός αν και κέρδισε με 2-0 την Καβάλα, είδε τον Νέστο Χρυσούπολης να περνά με το ίδιο σκορ από την έδρα του Μακεδονικού και πλέον η διαφορά των δύο ομάδων είναι στους 10 βαθμούς, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε των Play out.

Ουσιαστικά ο Νέστος απειλείται μόνο από την Καβάλα, η οποία με 20 βαθμούς είναι στο -6 από την ομάδα της Χρυσούπολης. Η Καβάλα θα πρέπει να κάνει το 3χ3 και παράλληλα ο Νέστος να γνωρίσει τουλάχιστον δύο ήττες για να ανατραπεί η κατάσταση.

Στην κορυφή της κατάταξης των play out παραμένει ο ΠΑΟΚ Β΄, που νίκησε 2-1 με ανατροπή στην Καλαμαριά τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27΄, λόγω αποβολής του Ναούμη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» προηγήθηκε στο 33΄ με τον Φιόγκμπε, αλλά ο Ραϊχανί (64΄) και ο Καλαϊτσίδης (89΄) «υπέγραψαν» την ανατροπή για τον «δικέφαλο του βορρά», που βρίσκεται «αγκαλιά» με την παραμονή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Καμπανιακός-Καβάλα 2-0

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Μακεδονικός-Νέστος Χρυσούπολης 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ Β’ 27
2. Νέστος Χρυσούπολης 26
3. Καβάλα 20
4. Καμπανιακός 16
5. ΠΑΣ Γιάννινα 7
6. Μακεδονικός 5

* Από ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικό έχουν αφαιρεθεί προσωρινά τρεις βαθμοί, βάσει αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

