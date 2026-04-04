Ντιόγκο Ζότα: Συγκλονίζει το τελευταίο μήνυμα της συζύγου του
Η αυτοβιογραφία του Ντιόγκο Ζότα κυκλοφορεί στις 9 Απριλίου, ωστόσο ήδη έχει αποκαλυφθεί το τελευταίο μήνυμα της συζύγου του, πριν το τραγικό δυστύχημα

Ήταν 3 Ιουλίου του 2025, όταν ο χρόνος σταμάτησε για τον Ντιόγκο Ζότα, τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, και φυσικά τους συγγενείς, οικείους και φίλους των δυο Πορτογάλων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Τα δυο αδέρφια βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας, ενώ ταξίδευαν (οδικώς) για το Σαταντέρ, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η η μισθωμένη Lamborghini Huracán εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να τυληχθεί στις φλόγες, σκορπίζοντας ανύπωτη θλίψη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική -και μη- σκηνή.

Μήνες μετά το ατυχές συμβάν και συγκεκριμένα στις 9 Απριλίου, πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία η αυτοβιογραφία του πρώην άσου της Λίβερπουλ, με τη γυναίκα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή να αφηγείται μεταξύ άλλων και τα τελευταία λόγια προς τον σύζυγό της.

Η Ρούτε Καρντόσο, μη γνωρίζοντας φυσικά τι έχει συμβεί, έστειλε στον Ζότα ένα μήνυμα, στο οποίο του έλεγε να την καλέσει όταν θα κάνουν κάποια στάση, καθώς ήθελε να του δείξει κάτι. Αυτό (σσ που ήθελε να δείξει) ήταν το βίντεο του γάμου τους που μόλις είχε λάβει. Είχαν παντρευτεί μόλις 10 ημέρες πριν το τροχαίο....

Μιλώντας για τη βιογραφία στην πορτογαλική τηλεόραση, η παρουσιάστρια Ιζαμπέλ Φιγκέιρα ανέφερε: «Αυτό που με συγκλόνισε περισσότερο διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ρούτε αφηγείται τα τελευταία μηνύματα που του στέλνει, τα οποία ο Ντιόγκο δεν λαμβάνει ποτέ.

Λέει ότι μόλις είχε λάβει το βίντεο του γάμου και της λέει "Αγάπη μου, όταν σταματήσεις, τηλεφώνησέ με, γιατί έχω κάτι εδώ να σου δείξω", και ήταν αυτό το βίντεο».

Πηγή: www.gazzetta.gr
