Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο δοκιμάζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο 15χρονος κάνει προπονήσεις με την Κ16 της «βασίλισσας» με στόχο σύντομα να γίνει μέλος των ακαδημιών της

«Ψήνεται» μεταγραφή για τον μεγαλύτερο γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ ο 15χρονος κανονικά αγωνίζεται στα τμήματα των ακαδημιών της Αλ Νασρ, όπου και παίζει και ο πατέρας του, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μαδρίτη.

Ο μικρός κάνει προπονήσεις με την Κ16 της Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο σύντομα να γίνει μέλος των ακαδημιών της. Εκείνος αγωνίζεται ως επιθετικός. Στο παρελθόν έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους, αφού βρισκόταν εκεί ο πατέρας του.

O 15χρονος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, έχει λάβει κλήση ήδη από τα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας κι έκανε μάλιστα και το ντεμπούτο του με την Κ15 σ' ένα τουρνουά.

Πηγή: gazzetta.gr

