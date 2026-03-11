Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Αταμάν: Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να βρουν λύσεις για τις δύσκολες καταστάσεις
Αταμάν: Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να βρουν λύσεις για τις δύσκολες καταστάσεις
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για ματς με τη Ζάλγκιρις στο Telekom Center Athens όπου θα κάνει την επανεμφάνιση του και ο Ματίας Λεσόρ
Σ' ένα ματς που έχει μετατραπεί σε... τελικό, μετά τις τελευταίες ήττες των πράσινων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις (12/3) για την 31η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens.
Ένα ματς όπου η νίκη είναι μονόδρομος, αλλά σ' αυτή την προσπάθεια το τριφύλλι θα έχει στην αποστολή του μετά από σχεδόν έναν χρόνο τον Ματίας Λεσόρ.
Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς, αλλά και για το ποιες νίκες έχουν παραπάνω σημασία για εκείνον.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός:
Αρχικά τόνισε για τη Ζάλγκιρις: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Νικήσαμε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας. 'Επαιξαν καλά στα τελευταία 5-6 ματς. Να παίξουμε αύριο επιθετικά, με αυτοπεποίθηση, με όλη την υποστήριξη στο ΟΑΚΑ. Χάσαμε κάποια ματς στα τελευταία σουτ, με φάουλ που δεν δόθηκαν σε τελευταία σουτ, αλλά παλέψαμε. Θα είναι σημαντικό ματς το αυριανό. Κάθε ματς που θα κερδίζουμε θα μας βοηθά στην κατάταξη».
Για Λεσόρ: «Είναι διαθέσιμος και θα είναι στο ρόστερ».
Για τα σκαμπανεβάσματα: «Αυτή τη σεζόν δεν βρήκαμε την ισορροπία που θέλαμε. Χάσαμε ματς από ομάδες που ήταν πιο κάτω από εμάς. Κάναμε αλλαγές. Αλλάξαμε σέντερ, πάουερ φόργουορντς. Δεν βρήκαμε ισορροπία. Εχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά αν αυτή η ομάδα είναι εκεί, όπως στον τελικό Κυπέλλου, νικάει.
Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρ, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο club στην Ευρώπη. Ένας τίτλος EuroLeague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρ.
Στη συνέχεια είπε: «Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες χαίρονται όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου.
Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος. Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλα τα ματς
Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι εδώ σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός τόσο στον πνευματικό τομέα όσο και στον σωματικό. Τη νοοτροπία που έχουμε θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ένα ματς όπου η νίκη είναι μονόδρομος, αλλά σ' αυτή την προσπάθεια το τριφύλλι θα έχει στην αποστολή του μετά από σχεδόν έναν χρόνο τον Ματίας Λεσόρ.
Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς, αλλά και για το ποιες νίκες έχουν παραπάνω σημασία για εκείνον.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός:
Αρχικά τόνισε για τη Ζάλγκιρις: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Νικήσαμε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας. 'Επαιξαν καλά στα τελευταία 5-6 ματς. Να παίξουμε αύριο επιθετικά, με αυτοπεποίθηση, με όλη την υποστήριξη στο ΟΑΚΑ. Χάσαμε κάποια ματς στα τελευταία σουτ, με φάουλ που δεν δόθηκαν σε τελευταία σουτ, αλλά παλέψαμε. Θα είναι σημαντικό ματς το αυριανό. Κάθε ματς που θα κερδίζουμε θα μας βοηθά στην κατάταξη».
Για Λεσόρ: «Είναι διαθέσιμος και θα είναι στο ρόστερ».
Για τα σκαμπανεβάσματα: «Αυτή τη σεζόν δεν βρήκαμε την ισορροπία που θέλαμε. Χάσαμε ματς από ομάδες που ήταν πιο κάτω από εμάς. Κάναμε αλλαγές. Αλλάξαμε σέντερ, πάουερ φόργουορντς. Δεν βρήκαμε ισορροπία. Εχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά αν αυτή η ομάδα είναι εκεί, όπως στον τελικό Κυπέλλου, νικάει.
Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρ, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο club στην Ευρώπη. Ένας τίτλος EuroLeague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρ.
Οι δηλώσεις του Αταμάν ενόψει του ματς με τη Ζαλγκίρις#paobc pic.twitter.com/4guCu26MOh— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026
Στη συνέχεια είπε: «Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες χαίρονται όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου.
Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος. Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλα τα ματς
Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι εδώ σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός τόσο στον πνευματικό τομέα όσο και στον σωματικό. Τη νοοτροπία που έχουμε θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα