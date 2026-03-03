Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ: «Δεν έχουμε βελτιωθεί μόνο στην άμυνα, περιμένω διαφορετικό ματς σε σχέση με την Κρήτη»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ, τονίζοντας την ανάγκη για ροτέισον λόγω των συνεχόμενων αγώνων και εξηγώντας γιατί το «τριφύλλι» παρουσιάζει πολυεπίπεδη βελτίωση
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τετάρτη (4/3, 18:00, COSMOTE SPORT 2) τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Λεωφόρου, σε αναμέτρηση που εκκρεμεί από την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο προπονητής των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV ενόψει του αγώνα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους Κρητικούς, παρά την πρόσφατη νίκη της ομάδας του στο Ηράκλειο πριν από μόλις 10 ημέρες.
Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση του ρόστερ, αλλά και στη συνολική αγωνιστική άνοδο του Παναθηναϊκού.
Η συνολική βελτίωση και οι πτυχές του παιχνιδιού
Ερωτηθείς για το αν η ομάδα έχει βελτιωθεί κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και αν υπάρχουν περιθώρια προόδου στη δημιουργία, ο Μπενίτεθ ανέφερε:
«Μέσες άκρες ναι, αλλά δεν συμφωνώ 100%. Θεωρώ πως έχουμε βελτιωθεί σε αρκετές πτυχές, όχι μόνο στην άμυνα. Εξαρτάται από τα παιχνίδια, αλλά έχουμε δει καλύτερα πράγματα. Σκοράραμε από στατικές φάσεις τις προάλλες, παίξαμε με αντεπιθέσεις σε κάποια παιχνίδια, αλλά κάναμε και καλές οργανωμένες επιθέσεις. Σε κάποια άλλα πράγματα προσπαθούμε λίγο κάθε φορά να γίνουμε καλύτεροι. Για μένα αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η ομάδα γίνεται πιο δυνατή».
Ο «γρίφος» του ρόστερ και το εκτεταμένο ροτέισον
Σχετικά με τα συνεχόμενα παιχνίδια και το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την έλλειψη επιλογών σε συγκεκριμένες θέσεις (σε αντίθεση με την πληθώρα σε άλλες), ο 65χρονος προπονητής ήταν σαφής:
«Όταν παίζεις δύο αγώνες την εβδομάδα, πρέπει να αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται από τις θέσεις, μπορείς να το κάνεις πολύ ή λιγότερο. Το κάναμε τις προάλλες, αλλάζοντας επτά παίκτες, και κερδίσαμε. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι πως η ομάδα γίνεται πιο ισχυρή. Θα κάνουμε το ίδιο και στο επόμενο παιχνίδι. Θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον καθένα ξεχωριστά, ποιος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, και για κάθε θέση θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν μέρος του γκρουπ. Είναι φανταστικό αν μπορείς να κερδίζεις παίζοντας έτσι, γιατί η νοοτροπία της ομάδας ατσαλώνεται και όλοι οι παίκτες, στο τέλος της ημέρας, έχουν συνεισφορά».
Το... rematch με τον ΟΦΗ
Τέλος, ο Μπενίτεθ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ξανά τον ΟΦΗ, λίγες μόνο ημέρες μετά το άνετο «διπλό» στην Κρήτη, και αν περιμένει κάτι διαφορετικό:
«Είχαμε αυτή τη συζήτηση με τους συνεργάτες μου. Ο ΟΦΗ τα πάει καλά. Όταν παίξαμε μαζί τους ήταν καλοί, εμείς είχαμε τον έλεγχο ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και κερδίσαμε. Αυτό δείχνει πως κάναμε κάτι καλά εμείς, γιατί εκείνοι όντως τα πάνε καλά. Μετά την ήττα από εμάς, κέρδισαν ξανά, επικράτησαν εύκολα και πέτυχαν τρία γκολ.
Περιμένω ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Έχουν αυτοπεποίθηση και θα είναι μια πρόκληση γι’ αυτούς να αλλάξουν αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Οπότε, θα είναι δύσκολο; Ναι. Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να κερδίσουμε; Ναι. Αλλά όπως έχουμε δει σε αυτό το πρωτάθλημα, κανένα ματς δεν είναι εύκολο, οπότε θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας».
