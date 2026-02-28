Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στο στόχαστρο της Μίλαν, γράφει η «Tuttosport»
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μίλαν

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στο στόχαστρο της Μίλαν, γράφει η «Tuttosport»

«Καυτό» αναμένεται να είναι το καλοκαίρι για τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στο στόχαστρο της Μίλαν, γράφει η «Tuttosport»
Ακόμη ένα ευρωπαϊκό «μεγαθήριο» φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Μετά από την Παρί Σεν Ζερμέν και αρκετές αγγλικές και γερμανικές ομάδες, η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttosport», αποκαλύπτει σήμερα (28/2), ότι ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μίλαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου, αναμένεται να κινηθούν σε επίσημο επίπεδο για τον άσο της Γκενκ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, αλλά και με την εθνική Ελλάδας, εκτιμώντας ότι με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ θα μπουν δυναμικά στην «μάχη» για την απόκτηση του.

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να είναι...καυτό για τον Καρέτσα.

