«Τρελάθηκε» με τον Φουρνιέ που δεν πάσαρε στην τελευταία επίθεση ο Μπαρτζώκας, αντέδρασε ο Γάλλος, δείτε βίντεο
Ο Φουρνιέ έκανε κακή επιλογή στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας του αγώνα και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 99-94 από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας μετά από δύο παρατάσεις - «Συμβαίνουν αυτά, αγαπώ τον κόουτς Μπαρτζώκα» είπε ο σταρ των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία με 99-94 στη δεύτερη παράταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκνευρίζεται έντονα με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, αφού ο Γάλλος είχε ευκαιρία να δώσει τη νίκη.
Συγκεκριμένα ο coach των «ερυθρολεύκων» φώναξε στον Γάλλο γκαρντ για την απόφασή του να μην πασάρει την μπάλα στην τελευταία κατοχή που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση.
Ο Φουρνιέ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή και στη συνέχεια έχασε την μπάλα από κλέψιμο με τον ίδιο φανερά εκνευρισμένος να απαντάει στον προπονητή του.
Δείτε το βίντεο
Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με υψηλά συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα. Αγαπώ τον κόουτς. Το έχω ξεπεράσει ήδη. Η πίεση καμία φορά εκρήγνυται. Έχουμε θερμό αίμα και τα συναισθήματα είναι δυνατά. Αγαπώ τον κόουτς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί».
💢🔴 𝝩𝝤 ❞𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟❞ 𝝩𝝤𝝪 𝝡𝝥𝝖𝝦𝝩𝝛𝝮𝝟𝝖 𝝨𝝩𝝤𝝢 𝝫𝝤𝝪𝝦𝝢𝝞𝝚 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝩𝝚𝝠𝝚𝝪𝝩𝝖𝝞𝝖 𝝫𝝖𝝨𝝜 𝝩𝝜𝝨 𝝟𝝖𝝢𝝤𝝢𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝙𝝞𝝖𝝦𝝟𝝚𝝞𝝖𝝨 𝝩𝝤𝝪 𝝖𝝘𝝮𝝢𝝖— SPORT24 (@sport24) February 25, 2026
‼️Το θρίλερ καλά κρατεί στο Κάουνας pic.twitter.com/VyVXQHpS7E
Φουρνιέ: Συμβαίνουν αυτά, αγαπώ τον κόουτςΜετά το παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε να σχολιάσει το συμβάν: «Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο.
Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με υψηλά συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα. Αγαπώ τον κόουτς. Το έχω ξεπεράσει ήδη. Η πίεση καμία φορά εκρήγνυται. Έχουμε θερμό αίμα και τα συναισθήματα είναι δυνατά. Αγαπώ τον κόουτς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί».
