Φουρνιέ για την ένταση με τον Μπαρτζώκα: «Συμβαίνουν αυτά, αγαπώ τον coach B»
Φουρνιέ για την ένταση με τον Μπαρτζώκα: «Συμβαίνουν αυτά, αγαπώ τον coach B»

Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζάλγκιρις μετά από ένα θρίλερ δύο παρατάσεων στην 29η αγωνιστική της EuroLeague

Φουρνιέ για την ένταση με τον Μπαρτζώκα: «Συμβαίνουν αυτά, αγαπώ τον coach B»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις 99-94 έπειτα από ένα θρίλερ δύο παρατάσεων στο Κάουνας για την 29η αγωνιστικής της EuroLeague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις στο Novasports αναφερόμενος τόσο στο παιχνίδι, όσο και στη διαφωνία που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην τελευταία κατοχή της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης.

Η δήλωση του Φουρνιέ για τον Μπαρτζώκα

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο.

Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με υψηλά συναισθήματα.

Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα.

Αγαπώ τον κόουτς. Το έχω ξεπεράσει ήδη. Η πίεση καμία φορά εκρήγνυται. Έχουμε θερμό αίμα και τα συναισθήματα είναι δυνατά. Αγαπώ τον κόουτς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί».
