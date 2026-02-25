ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Επιτροπή Διατησίας αναγνώρισε το λάθος του VAR στο Χιρόνα - Μπαρτσελόνα

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών εξήγησε πως το δεύτερο γκολ της Χιρόνα στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης

Η Επιτροπή Διατησίας αναγνώρισε το λάθος του VAR στο Χιρόνα - Μπαρτσελόνα
Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών (CTA) της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF) αναγνώρισε, έστω και αργοπορημένα, πως το VAR θα έπρεπε να είχε παρέμβει και ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης θα έπρεπε να είχε ακυρώσει το δεύτερο γκολ της Χιρόνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα, στον αγώνα που διεξήχθη στο «Μοντιλίβι» (2-1) στις 16/02, αφού ο Κλαούντιο Ετσεβέρι πάτησε «απερίσκεπτα» τον αμυντικό των Καταλανών, ​​Ζιλ Κουντέ, στο ξεκίνημα της φάσης.

Αναλυτικότερα, στο 86ο λεπτό του παιχνιδιού, σε μια ενέργεια έξω από τη μικρή περιοχή, ο Αργεντινός επιθετικός πάτησε το πόδι του Γάλλου οπισθοφύλακα με τα καρφιά του παπουτσιού του, λίγο πριν πασάρει την μπάλα στον Φραν Μπελτράν, ο οποίος με τη σειρά του πέτυχε το νικητήριο γκολ.

«Το VAR εξέτασε ολόκληρη τη φάση της επίθεσης και, θεωρώντας την ενέργεια ανοιχτή σε ερμηνεία από τον διαιτητή, επικύρωσε την απόφαση εντός γηπέδου, επικυρώνοντας παράλληλα και το γκολ», δήλωσε η CTA στην εβδομαδιαία της εκπομπή «Ώρα Ανασκόπησης».

«Σύμφωνα με τον Νόμο 12, ένα απερίσκεπτο πάτημα αποτελεί φάουλ και δικαιολογεί παρατήρηση, και η διεκδίκηση της μπάλας δεν δικαιολογεί την παράβαση. Εάν ένας παίκτης πατήσει έναν αντίπαλο με περιττή δύναμη, πρέπει να τιμωρηθεί. Για την CTA, ο επιθετικός της Χιρόνα πάτησε απερίσκεπτα τον αντίπαλό του, βγάζοντάς τον εκτός αμυντικής δράσης, και αυτή η παράβαση θα πρέπει να τιμωρηθεί με φάουλ και κίτρινη κάρτα. Το VAR θα έπρεπε να είχε παρέμβει, καθώς ήταν ένα σαφές, προφανές και πρόδηλο λάθος, και να συνιστούσε στον διαιτητή να επανεξετάσει την φάση στην OFR (Αίθουσα Επιχειρησιακών Διαιτητών) για να αλλάξει την απόφαση και να ακυρώσει το γκολ», ήταν η επίσημη ετυμηγορία της Επιτροπής.


Πηγή: gazzetta.gr
