Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ποια έργα δρομολογούνται

Η συμφωνία αφορά τη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία