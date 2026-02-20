Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ποια έργα δρομολογούνται
SPORTS
Ολυμπιακός ΚΑΕ Ολυμπιακός ΣΕΦ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ποια έργα δρομολογούνται

Η συμφωνία αφορά τη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία

Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ποια έργα δρομολογούνται
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό διάστημα 49 ετών προχωρά σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι του 2025.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η συμφωνία αφορά τη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η μετατροπή του γηπέδου από γήπεδο στίβου σε γήπεδο μπάσκετ θα επιβαρύνει αποκλειστικά την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ενώ το Ελληνικό Δημόσιο μεριμνά για τη διενέργεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και των αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία παραχώρησης ακολουθεί το πρότυπο της αντίστοιχης συμφωνίας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, όπως της παλαιότητας και της γενικής κατάστασης του γηπέδου του ΣΕΦ έναντι του γηπέδου του ΟΑΚΑ, των τεχνολογικών διαφορών των υποδομών τους, της διαφοράς του χρόνου έναρξης ισχύος της παραχώρησης και της διαφοράς της χωρητικότητάς τους.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης