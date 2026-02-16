Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι και την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής
Στους 21 βαθμούς οι Περιστεριώτες, έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τον ΟΦΗ, πήραν βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές οι Σερραίοι
Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις στο τελικό 2-2. Οι φιλοξενούμενοι, αν και βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ και έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 63’, έβγαλαν ψυχή στο φινάλε και πήραν έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» για τη συνέχεια.
Ο Ατρόμητος ευτύχησε να προηγηθεί στο 27’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Στίβεν Τσούμπερ, φάση που υποδείχθηκε μέσω VAR. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων κράτησε λίγο, καθώς στο 31’ ο Λευτέρης Λύρατζης εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα και ισοφάρισε σε 1-1.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ισορροπίες άλλαξαν στο 63’, όταν ο Ίβαν αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο, αφήνοντας τον Πανσερραϊκό με δέκα παίκτες. Ο Ατρόμητος πίεσε και στο 87’ ο Μουτουσαμί με ένα ασύλληπτο μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1, ξεσηκώνοντας το Περιστέρι. Όμως, ο επίλογος δεν είχε γραφτεί ακόμα. Στο 92’, ο Τεϊσέιρα με κεφαλιά-ψυχρολουσία νίκησε τον Χουτεσιώτη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Με την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής, ο Ατρόμητος παρέμεινε στη 10η θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την οκτάδα, ενώ ο Πανσερραϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό μετά από ένα μεγάλο αρνητικό σερί.
Το πανόραμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2
H βαθμολογία
1. ΑΕΚ 21αγ. 49
2. Ολυμπιακός 21αγ. 47
3. ΠΑΟΚ 20αγ. 46
4. Λεβαδειακός 21αγ. 39
5. Παναθηναϊκός 20αγ. 33
6. Άρης 21αγ. 27
7. Βόλος 21αγ. 26
8. ΟΦΗ 20αγ. 25
9. Ατρόμητος 21αγ. 21
10. Παναιτωλικός 21αγ. 21
11. Κηφισιά 20αγ. 20
12. ΑΕΛ 21αγ. 20
13. Αστέρας Τρίπολης 21αγ. 16
14. Πανσερραϊκός 21αγ. 9
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
19:00 Άρης – Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
