Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Για το σερί οι Περιστεριώτες, ψάχνουν «τρίποντο» ελπίδας οι Σερραίοι

Η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κλείνει στο Περιστέρι (18:00), εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ουραγό Πανσερραϊκό . Μπορεί οι δύο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους, όμως το κίνητρο για το «τρίποντο» είναι εξίσου ισχυρό και για τους δύο.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ προέρχεται από μια πολύτιμη νίκη επί της Κηφισιάς, χάρη στο γκολ του Ουκάκι, και πλέον βλέπει με αξιώσεις το γκρουπ των θέσεων 5-8.

Στη 10η θέση με 20 βαθμούς, ο Ατρόμητος θέλει τη νίκη για να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τον 8ο ΟΦΗ (25β.) και να αποφύγει οριστικά κάθε σενάριο κινδύνου.

Εκτός έμειναν ο Τζοβάρας και ο ανέτοιμος Τσιλούλης. Στα θετικά η επιστροφή του Μανσούρ και η παρουσία του Ούρονεν, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Οι Περιστεριώτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί στην έδρα τους και να μην πέσουν στην παγίδα της υποτίμησης.

Για τα «Λιοντάρια», η κατάσταση είναι οριακή. Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ (4-0) ήταν η 13η στα τελευταία 14 παιχνίδια, γεγονός που τους έχει καθηλώσει στην τελευταία θέση.

Με μόλις 8 βαθμούς, ο Πανσερραϊκός χρειάζεται επειγόντως ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να μειώσει τη διαφορά από τον Αστέρα και την ΑΕΛ.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Φέλτες, τον ασθενή Λιάσο, καθώς και τους τραυματίες Ουαγκέ και Αρμουγκόμ.

Η επιστροφή στο Περιστέρι για μια «ζαριά» παραμονής, ποντάροντας στην ανάγκη για αντίδραση μετά το αρνητικό σερί.

Αήττητος στα οκτώ τελευταία παιχνίδια του με τον Πανσερραϊκό, ανεξαρτήτως έδρας, είναι ο Ατρόμητος. Η τελευταία σεζόν που κατάφεραν τα Λιοντάρια να επικρατήσουν της ομάδας του Περιστερίου ήταν όταν οι δύο ομάδες συνυπήρξαν τη σεζόν 2004-05 στη δεύτερη κατηγορία. Η τελευταία νίκη του Πανσερραϊκού σε επίπεδο Α’ Εθνικής / Super League είναι στις 5 Ιουνίου 1977 στις Σέρρες. Από το γήπεδο του Ατρομήτου δεν έχει φύγει ποτέ με τη νίκη ο Πανσερραϊκός για την Α’ Εθνική / Super League.

Σε αυτές τις οκτώ τελευταίες αναμετρήσεις —εντός και εκτός έδρας— υπάρχουν τέσσερις νίκες του Ατρομήτου και τέσσερις ισοπαλίες, με την τελευταία από αυτές να είναι στην αναμέτρηση του Α’ Γύρου για το φετινό πρωτάθλημα. Η τελευταία με γηπεδούχο τον Ατρόμητο ήταν στις 6 Απριλίου 2024, για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ατρόμητος έχει τη γενική υπεροχή στις αναμετρήσεις που έχουν γίνει για την Α’ Εθνική / Super League, αφού σε συνολικά 17 αγώνες μετρά οκτώ νίκες, ο Πανσερραϊκός έχει επικρατήσει σε τρία ματς εντός έδρας, ενώ υπάρχουν και έξι ισοπαλίες.

Οι τέσσερις από τις πέντε νίκες του Ατρομήτου είναι με 1-0, ενώ υπάρχει και μία με 2-1. Στις ισοπαλίες έχει εμφανιστεί δύο φορές το 1-1, ενώ υπάρχει και μία αναμέτρηση στην οποία δεν σημειώθηκε τέρμα (0-0), στις 4 Φεβρουαρίου 1973.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

9 ΑΓΩΝΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

0 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 9-4

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Δέλλιος

4ος: Κατοίκος

VAR: Φωτιάς

AVAR: Γιουματζίδης







