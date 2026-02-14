Η απίστευτη ιστορία της Κατρίν Μπάιερλ: Αγωνίζεται στο Μιλάνο μετά από εγκεφαλικό και με... σπασμένο πόδι!

Η θέληση της Αυστριακής αθλήτριας του μπόμπσλεϊ – Το σοκ στο Περού το 2022, το χειρουργείο πριν 3 εβδομάδες και η «τελευταία παράσταση» χωρίς πίεση





Από την «ημικρανία» στον εφιάλτη

Τον Αύγουστο του 2022, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 29 της χρόνια, η Μπάιερλ βρισκόταν σε διακοπές στο Περού. Όταν ένιωσε αδιαθεσία, πίστεψε πως ήταν απλώς μια βαριά ημικρανία και πήγε για ύπνο. Η πραγματικότητα ήταν σοκαριστική καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.







Το εγκεφαλικό της άφησε προβλήματα όρασης, ζαλάδες και χρόνια κόπωση. Έμεινε εκτός αγώνων για 21 μήνες, χάνοντας μια ολόκληρη σεζόν. Κι όμως, επέστρεψε. Όχι απλά για να συμμετέχει, αλλά για να πρωταγωνιστήσει, κατακτώντας τρία μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.





Το ατύχημα της τελευταίας στιγμής

Η μοίρα, ωστόσο, της επιφύλασσε άλλη μια δοκιμασία. Πριν από μόλις τρεις εβδομάδες, η Μπάιερλ γλίστρησε κατά τη διάρκεια προπόνησης με βάρη, σπάζοντας το πόδι της. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργείο, αλλά αρνήθηκε να τα παρατήσει.



«Το σχέδιο ήταν να γίνω είδηση μόνο για τα αποτελέσματά μου, αλλά υπήρχαν άλλα σχέδια για μένα», δήλωσε με χιούμορ.





Η τελευταία Ολυμπιακή παράσταση

Η Μπάιερλ θα αγωνιστεί την Κυριακή και τη Δευτέρα στο monobob, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα τρέξει στο διθέσιο έλκηθρο έχοντας ως παρτενέρ την Κριστάνια Γουίλιαμς (την πρώην σπρίντερ από την Τζαμάικα και ασημένια Ολυμπιονίκη στο Ρίο, που πλέον αγωνίζεται για την Αυστρία).



Η ίδια δηλώνει πως πλέον δεν νιώθει το βάρος των μεταλλίων:



«Το να βρίσκομαι στους τρίτους μου Ολυμπιακούς μετά το εγκεφαλικό είναι απερίγραπτο. Η πίεση δεν υπάρχει πια. Είναι η ευκαιρία μου να απολαύσω τους τελευταίους μου Αγώνες. Θέλω απλώς να σταθώ στην εκκίνηση με φως στην καρδιά μου και να κατέβω την πίστα όσο καλύτερα μπορώ».



