Νότιγχαμ Φόρεστ: Αναλαμβάνει ο Βίτορ Περέιρα
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού θα αντικαταστήσει τον Σον Ντάις
Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η ομάδα της Premier League μετά από την ισοπαλία με την Γουλβς απέλυσε το βράδυ της Τετάρτης τον Σον Ντάις και όπως όλα δείχνουν ο Πορτογάλος θα είναι ο 4ος προπονητής της στη σεζόν.
Ο Περέιρα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού το 2015 ενώ πέρσι ήταν στο τιμόνι της Γουλβς.
