Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Σον Ντάις μετά το 0-0 με τη Γουλβς, δείτε βίντεο
Η λευκή ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ, παρά τις 35 τελικές προσπάθειες, προηγήθηκε της απόφασης για λύση της συνεργασίας με τον Άγγλο τεχνικό
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Σον Ντάις από την τεχνική ηγεσία, λίγες ώρες μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Γουλβς στο Σίτι Γκράουντ, αποτέλεσμα που άφησε ανεκμετάλλευτη σημαντική ευκαιρία για βήμα παραμονής στην Premier League.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαίωσε ότι ο Σον Ντάις «απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής», ευχαριστώντας τον ίδιο και το τεχνικό του επιτελείο για την προσφορά τους στο διάστημα της συνεργασίας τους με τον σύλλογο. «Ευχόμαστε στον Σον και στους συνεργάτες του καλή επιτυχία στο μέλλον. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η απόφαση ήρθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς η Φόρεστ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στην ουραγό Γουλβς, μένοντας στο 0-0 παρά το γεγονός ότι κατέγραψε 35 τελικές προσπάθειες. Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε πισωγύρισμα στη μάχη για την παραμονή, δεδομένων των συνθηκών και της εικόνας του αγώνα.
Στο πρώτο ημίχρονο, σε μία από τις σημαντικές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, που παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τα επίσημα του Σίτι Γκράουντ, αντέδρασε έντονα, εκδηλώνοντας τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Η αποχώρηση του Ντάις ανοίγει πλέον τον δρόμο για την αναζήτηση νέου προπονητή, με τη διοίκηση της Φόρεστ να καλείται να διαχειριστεί άμεσα τη μετάβαση, σε μια
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.— Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026
We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw
