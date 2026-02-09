To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της τηλεοπτικής κάλυψης, δείτε βίντεο
Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, το τεχνολογικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό
Όσο πλησιάζαμε στην έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού, τόσο περισσότερο γινόταν αντιληπτό ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 θα είναι πραγματικά ξεχωριστοί από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης.
Στο Παρίσι και τους Θερινούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2024 οι τεχνολογίες 5G και 4K κυριάρχησαν στην εμπειρία των τηλεθεατών. Υπήρχε και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο αυτή αφορούσε κυρίως την υποστήριξη των αθλητών.
Τώρα όμως στην Ιταλία οι διοργανωτές και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αξιοποιούν προηγμένες λύσεις μετάδοσης, με drones που προσφέρουν οπτική «μέσα από τα μάτια» του αθλητή, προσφέροντας μοναδικές εικόνες και μία πολύ πιο διαδραστική παρακολούθηση.
Ειδικά στο πατινάζ ταχύτητας όπου η χρησιμοποίηση First-Person View drones (σε αντίθεση με την παραδοσιακή πτήση, όπου ο χειριστής παρακολουθεί το drone από το έδαφος, το FPV δημιουργεί μια ζωντανή ροή βίντεο που μεταδίδεται απευθείας από το drone σε ειδικά γυαλιά, οθόνη ή headset του χειριστή, προσφέροντας την αίσθηση ότι «βρίσκεται μέσα» στο drone και πετά μαζί του), προσφέρει πραγματικά απίστευτες εικόνες όπως βλέπετε και στο βίντεο που ακολουθεί.
