Serie A: Ο Καλουλού έσωσε τη Γιουβέντους στο 90+6, 2-2 με τη Λάτσιο στο Τορίνο, δείτε τα γκολ

Οι «λατσιάλι» άγγιξαν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη ενάντια στους «μπιανκονέρι» μετά το 2017, όμως η ομάδα του Σπαλέτι επέστρεψε από το 0-2 και πήρε την ισοπαλία