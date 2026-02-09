Serie A: Ο Καλουλού έσωσε τη Γιουβέντους στο 90+6, 2-2 με τη Λάτσιο στο Τορίνο, δείτε τα γκολ
Serie A: Ο Καλουλού έσωσε τη Γιουβέντους στο 90+6, 2-2 με τη Λάτσιο στο Τορίνο, δείτε τα γκολ
Οι «λατσιάλι» άγγιξαν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη ενάντια στους «μπιανκονέρι» μετά το 2017, όμως η ομάδα του Σπαλέτι επέστρεψε από το 0-2 και πήρε την ισοπαλία
Πολύ κοντά σ' ένα τεράστιο «διπλό», που θα έδινε ώθηση για να παλέψει μέχρι τέλους για να βρει στην Ευρώπη, έφθασε η Λάτσιο στο Τορίνο, αλλά ο Πιερ Καλουλού είχε διαφορετική άποψη. Με το buzzer beater του Γάλλου αμυντικού της η Γιουβέντους «έσωσε την παρτίδα» στο 90'+6, ωστόσο, ο βαθμός αυτός μπορεί να μην της είναι αρκετός για να μείνει στην 4η θέση, εφόσον, το βράδυ της Δευτέρας (9/2) η Ρόμα επικρατήσει στο «Ολίμπικο» της Κάλιαρι.
Οι «λατσιάλι» του Μαουρίτσιο Σάρι πέτυχαν γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα (45'+2 και 47') και παρότι οι «μπιανκονέρι» μείωσαν σχετικά γρήγορα, κρατούσαν με νύχια και δόντια το πολύτιμο «διπλό». Δεν τα κατάφεραν κι έφυγαν με τον ένα βαθμό, που δεν τους είναι αρκετός για να ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να πλησιάσουν προς τις προνομιούχες θέσεις που βγάζουν στην Ευρώπη.
Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A έκανε η Ίντερ. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πέρασε με εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Σασουόλο εκτός έδρας με 5-0 και ξέφυγε με +8 από τη «συμπολίτισσα» Μίλαν, που, όμως, έχει ματς λιγότερο με την Κόμο (18/2).
Η «σεμνή τελετή» στο «Μαπέι» της Ρέτζιο Εμίλια είχε επί της ουσίας ολοκληρωθεί πριν συμπληρωθεί το ημίωρο της αναμέτρησης. Οι «νερατζούρι» βρήκαν δύο γκολ σε διάστημα 18 λεπτών και δεν είχαν κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να φτάσουν στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Η αποβολή του Μάτιτς μέσα σε ένα λεπτό στο 54' απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους, που μέχρι εκείνο το λεπτό είχαν ήδη ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 4-0 με τους Μαρτίνες (50') και Ακάνζι (54'). Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουίς Ενρίκε στο 89'.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βερόνα-Πίζα 0-0
Τζένοα-Νάπολι 2-3 (3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2 (51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)
Οι «λατσιάλι» του Μαουρίτσιο Σάρι πέτυχαν γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα (45'+2 και 47') και παρότι οι «μπιανκονέρι» μείωσαν σχετικά γρήγορα, κρατούσαν με νύχια και δόντια το πολύτιμο «διπλό». Δεν τα κατάφεραν κι έφυγαν με τον ένα βαθμό, που δεν τους είναι αρκετός για να ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να πλησιάσουν προς τις προνομιούχες θέσεις που βγάζουν στην Ευρώπη.
Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A έκανε η Ίντερ. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πέρασε με εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Σασουόλο εκτός έδρας με 5-0 και ξέφυγε με +8 από τη «συμπολίτισσα» Μίλαν, που, όμως, έχει ματς λιγότερο με την Κόμο (18/2).
Η «σεμνή τελετή» στο «Μαπέι» της Ρέτζιο Εμίλια είχε επί της ουσίας ολοκληρωθεί πριν συμπληρωθεί το ημίωρο της αναμέτρησης. Οι «νερατζούρι» βρήκαν δύο γκολ σε διάστημα 18 λεπτών και δεν είχαν κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να φτάσουν στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Η αποβολή του Μάτιτς μέσα σε ένα λεπτό στο 54' απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους, που μέχρι εκείνο το λεπτό είχαν ήδη ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 4-0 με τους Μαρτίνες (50') και Ακάνζι (54'). Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουίς Ενρίκε στο 89'.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βερόνα-Πίζα 0-0
Τζένοα-Νάπολι 2-3 (3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2 (51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)
Μπολόνια-Πάρμα 0-1 (90'+ Ορντονιές)
Λέτσε-Ουντινέζε 2-1 (5' Γκάντελμαν, 90' Μπαντά-26' πεν. Σολέ)
Σασουόλο-Ίντερ 0-5 (11' Μπίσεκ, 28' Τιράμ, 50' Μαρτίνες, 54' Ακάνζι, 89' Λουίς Ενρίκε)
Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2 (59' ΜακΚίνι, 90'+6 Καλουλού - 45'+2 Πέδρο, 47' Ίσακσεν)
Αταλάντα-Κρεμονέζε 9/2
Ρόμα-Κάλιαρι 9/2
Μίλαν-Κόμο 18/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Ίντερ 58 -24αγ.
Μίλαν 50
Νάπολι 49 -24αγ.
Γιουβέντους 46 -24αγ.
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 33 -24αγ.
Ουντινέζε 32 -24αγ.
Μπολόνια 30 -24αγ.
Σασουόλο 29 -24αγ.
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27 -24αγ.
Πάρμα 26 -24αγ.
Κρεμονέζε 23
Τζένοα 23 -24αγ.
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 18 -24αγ.
Πίζα 15 -24αγ.
Βερόνα 15 -24αγ.
Λέτσε-Ουντινέζε 2-1 (5' Γκάντελμαν, 90' Μπαντά-26' πεν. Σολέ)
Σασουόλο-Ίντερ 0-5 (11' Μπίσεκ, 28' Τιράμ, 50' Μαρτίνες, 54' Ακάνζι, 89' Λουίς Ενρίκε)
Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2 (59' ΜακΚίνι, 90'+6 Καλουλού - 45'+2 Πέδρο, 47' Ίσακσεν)
Αταλάντα-Κρεμονέζε 9/2
Ρόμα-Κάλιαρι 9/2
Μίλαν-Κόμο 18/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Ίντερ 58 -24αγ.
Μίλαν 50
Νάπολι 49 -24αγ.
Γιουβέντους 46 -24αγ.
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 33 -24αγ.
Ουντινέζε 32 -24αγ.
Μπολόνια 30 -24αγ.
Σασουόλο 29 -24αγ.
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27 -24αγ.
Πάρμα 26 -24αγ.
Κρεμονέζε 23
Τζένοα 23 -24αγ.
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 18 -24αγ.
Πίζα 15 -24αγ.
Βερόνα 15 -24αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα