Πεντάρες για Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, η Σίτι 2-1 την Λίβερπουλ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
«Διπλό» στις καθυστερήσεις για τους Πολίτες στο Άνφιλντ, «καλπάζει» προς τον τίτλο η Ίντερ, η Λειψία 2-1 την Κολωνία, η Μπέτις πήρε... ρεβάνς από την Ατλέτικο
Μεγάλη νίκη πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στις καθυστερήσεις στο «Ανφιλντ» στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ με 2-1, για την 25η αγωνιστική της Premier League, με την οποία κατάφερε να μειώσει και πάλι τη διαφορά στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Αρσεναλ, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου.
Η «μονομαχία» των τελευταίων δύο ομάδων που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες Αγγλίας ήταν συναρπαστική στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Αρνε Σλοτ προηγήθηκε με τον Σόμποσλαϊ (74') και οι «πολίτες» ισοφάρισαν με τον Μπερνάντο Σίλβα στο 84ο λεπτό ενώ ο Χάαλαντ εκμεταλλεύτηκε την ανατροπή του Νούνιες από τον Αλισον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Νωρίτερα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον (αντικαστάθηκε στο 82'), στο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, είχε καλή παρουσία, αλλά δεν το χάρηκε, καθώς η ομάδα του Λονδίνου με το γκολ του Ισμαιλα Σαρ στο 61ο λεπτό πήρε τη σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα των «γλάρων», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη μετά από 12 ματς και ξεπερνώντας τους στη βαθμολογία.
Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε εύκολα τα προγνωστικά στο ματς της «Αλιάντς Αρίνα» κόντρα στη Χόφενχαϊμ, νίκησε με 5-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga, και ανέβασε ξανά τη διαφορά στους έξι βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ.
Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστόφ Μπάουμγκαρντνερ, που πέτυχε και τα δύο γκολ, η Λειψία πήρε τη σημαντική νίκη στην Κολωνία κόντρα στην τοπική ομάδα με 2-1 και μπήκε ξανά δυνατά στη διεκδίκηση της επιστροφής της την επόμενη σεζόν στο Champions League.
Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A έκανε η Ίντερ. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πέρασε με εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Σασουόλο εκτός έδρας με 5-0 και ξέφυγε με +8 από τη «συμπολίτισσα» Μίλαν, που, όμως, έχει ματς λιγότερο με την Κόμο (18/2).
Τρεις ημέρες αφότου γνώρισε τη συντριβή (5-0) από την Ατλέτικο μέσα στη Σεβίλη, στον προημιτελικό του κυπέλλου, η Μπέτις πήρε το... αίμα της πίσω, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα που «αλώνει» το «Μετροπολιτάνο» στη φετινή La Liga. Χάρη σε ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Αντονι στο 28΄, οι «βερδιμπλάνκος» επικράτησαν με 1-0 στη Μαδρίτη και, όχι απλά εδραιώθηκαν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, αλλά πλησιάζουν στην πρώτη τετράδα.