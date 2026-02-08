Πεντάρες για Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, η Σίτι 2-1 την Λίβερπουλ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

«Διπλό» στις καθυστερήσεις για τους Πολίτες στο Άνφιλντ, «καλπάζει» προς τον τίτλο η Ίντερ, η Λειψία 2-1 την Κολωνία, η Μπέτις πήρε... ρεβάνς από την Ατλέτικο