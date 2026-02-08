Πεντάρες για Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, η Σίτι 2-1 την Λίβερπουλ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
«Διπλό» στις καθυστερήσεις για τους Πολίτες στο Άνφιλντ, «καλπάζει» προς τον τίτλο η Ίντερ, η Λειψία 2-1 την Κολωνία, η Μπέτις πήρε... ρεβάνς από την Ατλέτικο

Μεγάλη νίκη πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στις καθυστερήσεις στο «Ανφιλντ» στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ με 2-1, για την 25η αγωνιστική της Premier League, με την οποία κατάφερε να μειώσει και πάλι τη διαφορά στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Αρσεναλ, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η «μονομαχία» των τελευταίων δύο ομάδων που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες Αγγλίας ήταν συναρπαστική στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Αρνε Σλοτ προηγήθηκε με τον Σόμποσλαϊ (74') και οι «πολίτες» ισοφάρισαν με τον Μπερνάντο Σίλβα στο 84ο λεπτό ενώ ο Χάαλαντ εκμεταλλεύτηκε την ανατροπή του Νούνιες από τον Αλισον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Νωρίτερα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον (αντικαστάθηκε στο 82'), στο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, είχε καλή παρουσία, αλλά δεν το χάρηκε, καθώς η ομάδα του Λονδίνου με το γκολ του Ισμαιλα Σαρ στο 61ο λεπτό πήρε τη σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα των «γλάρων», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη μετά από 12 ματς και ξεπερνώντας τους στη βαθμολογία.

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε εύκολα τα προγνωστικά στο ματς της «Αλιάντς Αρίνα» κόντρα στη Χόφενχαϊμ, νίκησε με 5-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga, και ανέβασε ξανά τη διαφορά στους έξι βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ.

Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστόφ Μπάουμγκαρντνερ, που πέτυχε και τα δύο γκολ, η Λειψία πήρε τη σημαντική νίκη στην Κολωνία κόντρα στην τοπική ομάδα με 2-1 και μπήκε ξανά δυνατά στη διεκδίκηση της επιστροφής της την επόμενη σεζόν στο Champions League.

Άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A έκανε η Ίντερ. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πέρασε με εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Σασουόλο εκτός έδρας με 5-0 και ξέφυγε με +8 από τη «συμπολίτισσα» Μίλαν, που, όμως, έχει ματς λιγότερο με την Κόμο (18/2).

Τρεις ημέρες αφότου γνώρισε τη συντριβή (5-0) από την Ατλέτικο μέσα στη Σεβίλη, στον προημιτελικό του κυπέλλου, η Μπέτις πήρε το... αίμα της πίσω, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα που «αλώνει» το «Μετροπολιτάνο» στη φετινή La Liga. Χάρη σε ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Αντονι στο 28΄, οι «βερδιμπλάνκος» επικράτησαν με 1-0 στη Μαδρίτη και, όχι απλά εδραιώθηκαν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, αλλά πλησιάζουν στην πρώτη τετράδα.

Premier League (25η αγωνιστική)

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26' Μπογκλ, 30' Οκαφόρ, 49' Κάλβερτ-Λιούιν - 86' Λούκα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0 (37' Μπεμό, 81' Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0 (42' Θουμπιμέντι, 66', 90'+ Γκιοκέρες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1 (55' Ράγιαν-22' Ρότζερς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2 (13' Σάμερβιλ, 26' Καστεγιάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Έβερτον 1-2 (18' αυτ. Μικολένκο-76' Ντιούσμπερι-Χολ, 83' αυτ. Λένο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Τσέλσι 1-3 (54' Αροκοντάρε-13', 35' 38' Πάλμερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3 (24' Μπότμαν, 78' Γκιμαράες - 37' Γιάνελτ, 45+2' Τιάγκο, 85' Ουατάρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1 (61' Σαρ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2  (74' Σόμποσλαϊ-84' Σίλβα, 90'+ πεν. Χάαλαντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Άρσεναλ 56
Μάντσεστερ Σίτι 50
Άστον Βίλα 47
Μάντσεστερ Γ. 44
Τσέλσι 43
Λίβερπουλ 39
Μπρέντφορντ 39
Έβερτον 37
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Μπόρνμουθ 34
Νιούκαστλ 33
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 31
Τότεναμ 29
Λιντς 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 26
Γουέστ Χαμ 23
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8

Bundesliga (21η αγωνιστική)

Ουνιόν Βερολίνου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (87' πέν. Κουέρφελντ - 84' Μπράουν)

UNION BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | Matchday 21 – Bundesliga 2025/26

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (13' Μπέστε) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0 (8', 79' Αμίρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2 (52' Κουλιεράκης-17' Μπραντ, 87' Γκιρασί)

GUIRASSY – Stepping Up When It Matters Most! | VFL WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND | Bundesliga 25/26


Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1 (35' Σάλιακας, 55' Σινάνι-90' Λέβελινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-2 (45'+ Κονιγκστόρφερ, 78' Φιλίπε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1 (10' Ένγκελχαρντ - 44' Σέντερ)

BATTLE at BORUSSIA-PARK! | BORUSSIA M'GLADBACH - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | MD 21 Bundesliga


Κολωνία-Λειψία 1-2 (51' Τίλμαν - 29', 56' Μπάουμγκαρτνερ)

Baumgartner Double And VAR Heartbreak For Cologne | 1. FC KÖLN - RB LEIPZIG | MD 21 – Bundesliga


Μπάγερν Μονάχου-Χοφενχάιμ 5-1  (20' πεν., 45' πεν. Κέιν, 45'+, 62', 89' Ντίας-35' Κράμαριτς)

Luis Diaz Is UNSTOPPABLE! | FC BAYERN - HOFFENHEIM | Highlights | Matchday 21 – Bundesliga 2025/26


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 54
Ντόρτμουντ 48
Χοφενχάιμ 42
Στουτγκάρδη 39
Λειψία 39
Λεβερκούζεν 36 -20αγ.
Φράιμπουργκ 30
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 28
Ουνιόν Βερολίνου 25
Κολωνία 23
Αμβούργο 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 22
Άουγκσμπουργκ 22
Μάιντς 21
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19
Ζανκτ Πάουλι 17
Χαϊντενχάιμ 13

Serie A (24η αγωνιστική)

Βερόνα-Πίζα 0-0

VERONA-PISA | HIGHLIGHTS | Spoils Shared In Verona | Serie A 2025/26

Τζένοα-Νάπολι 2-3 (3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)

GENOA-NAPOLI 2-3 | HIGHLIGHTS | Hojlund Wins It with Last-Minute Penalty | SERIE A 2025/26

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2 (51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)

FIORENTINA-TORINO 2-2 | HIGHLIGHTS | Maripan Saves Torino at the Death | SERIE A 2025/26


Μπολόνια-Πάρμα 0-1 (90'+ Ορντονιές)



Λέτσε-Ουντινέζε 2-1 (5' Γκάντελμαν, 90' Μπαντά-26' πεν. Σολέ)

LECCE-UDINESE 2-1 | HIGHLIGHTS | Banda Wins It With a Free Kick | SERIE A 2025/26


Σασουόλο-Ίντερ 0-5  (11' Μπίσεκ, 28' Τιράμ, 50' Μαρτίνες, 54' Ακάνζι, 89' Λουίς Ενρίκε)

SASSUOLO-INTER 0-5 | HIGHLIGHTS | Luis Henrique Finds his First in Inter Haul | SERIE A 2025/26


Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2 (59' ΜακΚίνι, 90'+6 Καλουλού - 45'+2 Πέδρο, 47' Ίσακσεν)



Αταλάντα-Κρεμονέζε 9/2
Ρόμα-Κάλιαρι 9/2
Μίλαν-Κόμο 18/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Ίντερ 58 -24αγ.
Μίλαν 50
Νάπολι 49 -24αγ.
Γιουβέντους 46 -24αγ.
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 33 -24αγ.
Ουντινέζε 32 -24αγ.
Μπολόνια 30 -24αγ.
Σασουόλο 29 -24αγ.
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27 -24αγ.
Πάρμα 26 -24αγ.
Κρεμονέζε 23
Τζένοα 23 -24αγ.
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 18 -24αγ.
Πίζα 15 -24αγ.
Βερόνα 15 -24αγ.


La Liga (23η αγωνιστική)

Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)

CELTA 1 - 2 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)

FC BARCELONA 3 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)

REAL SOCIEDAD 3 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σεβίλλη-Τζιρόνα 1-1 (90'+2' Σάλας - 2' Λεμάρ)

SEVILLA FC 1 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο αναβλήθηκε

Αλαβές-Χετάφε 0-2 (53' Βάσκες, 71' Ιγκλέσιας)

DEPORTIVO ALAVÉS 0 - 2 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2 (29', 34' Γκουρουθέτα, 86' Σεράνο, 90'+9' Ναβάρο)

ATHLETIC CLUB 4 - 2 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1 (28' Αντονι)

ATLÉTICO DE MADRID 0 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (65' Καρέρας, 90'+1 Μπαπέ)

VALENCIA CF 0 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58
Ρεάλ Μαδρίτης 57
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Θέλτα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Οσασούνα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Χετάφε 26
Τζιρόνα 26
Σεβίλλη 25
Αλαβές 25
Έλτσε 24
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.

