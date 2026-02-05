Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, 15-13 την Ουγγαρία στα πέναλτι, βίντεο
Παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, 15-13 την Ουγγαρία στα πέναλτι, βίντεο
Μετά την κορυφή στο Παγκόσμιο ο Ευάγγελος Δουδέσης οδήγησε την Ολλανδία ξανά στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης
Η Ολλανδία είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο γυναικών αφού στον τελικό της Πορτογαλίας επικράτησε 15-13 (10-10) στα πέναλτι την Ουγγαρία.
Προπονητής της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης είναι ο Ευάγγελος Δουδέσης ο οποίος μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 οδήγησε την ομάδα στην κορυφή και του Ευρωπαϊκού του 2026 όπως είχε κάνει και το 2024.
Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση κατέκτησε τον τίτλο για 7η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, μετά το 2024 στο Αϊντχόφεν.
Ο κανονικός αγώνας είχε διαρκείς διακυμάνσεις, με την Ουγγαρία να προηγείται 3-1, τις "οράνιε" να περνάνε μπροστά 5-3, τις Μαγυάρες να αντιδρούν εκ νέου (6-5), αλλά την Ολλανδία να ξαναπαίρνει "βραχεία κεφαλή". Η 19χρονη Τίμπα διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 1΄26΄΄ πριν τη λήξη, και ο τίτλος κρίθηκε στη "ρώσικη ρουλέτα". Εκεί, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση ήταν απόλυτα εύστοχες, η Ααρτς απέκρουσε το σουτ της Κέστελι και η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ουγγαρία): 3-1, 1-4, 2-2, 4-3
Στα πέναλτι: 3-5
Τα γκολ:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκάρντα 3, Βάλι 2, Βάρο 2, Κέστελι 2, Τίμπα 2, Σίλαγκι Λαϊμέτερ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Κένινγκ 3, Μπόσφελντ 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 2, Γιάουστρα, Σάαπ
Προπονητής της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης είναι ο Ευάγγελος Δουδέσης ο οποίος μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 οδήγησε την ομάδα στην κορυφή και του Ευρωπαϊκού του 2026 όπως είχε κάνει και το 2024.
Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση κατέκτησε τον τίτλο για 7η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, μετά το 2024 στο Αϊντχόφεν.
Ο κανονικός αγώνας είχε διαρκείς διακυμάνσεις, με την Ουγγαρία να προηγείται 3-1, τις "οράνιε" να περνάνε μπροστά 5-3, τις Μαγυάρες να αντιδρούν εκ νέου (6-5), αλλά την Ολλανδία να ξαναπαίρνει "βραχεία κεφαλή". Η 19χρονη Τίμπα διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 1΄26΄΄ πριν τη λήξη, και ο τίτλος κρίθηκε στη "ρώσικη ρουλέτα". Εκεί, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση ήταν απόλυτα εύστοχες, η Ααρτς απέκρουσε το σουτ της Κέστελι και η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ουγγαρία): 3-1, 1-4, 2-2, 4-3
Στα πέναλτι: 3-5
Τα γκολ:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκάρντα 3, Βάλι 2, Βάρο 2, Κέστελι 2, Τίμπα 2, Σίλαγκι Λαϊμέτερ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Κένινγκ 3, Μπόσφελντ 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 2, Γιάουστρα, Σάαπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα