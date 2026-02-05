Παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, 15-13 την Ουγγαρία στα πέναλτι, βίντεο
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Ολλανδία Ευάγγελος Δουδέσης

Παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, 15-13 την Ουγγαρία στα πέναλτι, βίντεο

Μετά την κορυφή στο Παγκόσμιο ο Ευάγγελος Δουδέσης οδήγησε την Ολλανδία ξανά  στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης

Παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, 15-13 την Ουγγαρία στα πέναλτι, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ολλανδία είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο γυναικών αφού στον τελικό της Πορτογαλίας επικράτησε 15-13 (10-10) στα πέναλτι την Ουγγαρία. 

Προπονητής της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης είναι ο Ευάγγελος Δουδέσης ο οποίος μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023  οδήγησε  την ομάδα στην κορυφή και του Ευρωπαϊκού του 2026 όπως είχε κάνει και το 2024. 

Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση κατέκτησε τον τίτλο για 7η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, μετά το 2024 στο Αϊντχόφεν.



Ο κανονικός αγώνας είχε διαρκείς διακυμάνσεις, με την Ουγγαρία να προηγείται 3-1, τις "οράνιε" να περνάνε μπροστά 5-3, τις Μαγυάρες να αντιδρούν εκ νέου (6-5), αλλά την Ολλανδία να ξαναπαίρνει "βραχεία κεφαλή". Η 19χρονη Τίμπα διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 1΄26΄΄ πριν τη λήξη, και ο τίτλος κρίθηκε στη "ρώσικη ρουλέτα". Εκεί, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση ήταν απόλυτα εύστοχες, η Ααρτς απέκρουσε το σουτ της Κέστελι και η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ουγγαρία): 3-1, 1-4, 2-2, 4-3
Στα πέναλτι: 3-5
Κλείσιμο
Τα γκολ:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκάρντα 3, Βάλι 2, Βάρο 2, Κέστελι 2, Τίμπα 2, Σίλαγκι Λαϊμέτερ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Κένινγκ 3, Μπόσφελντ 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 2, Γιάουστρα, Σάαπ





 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης