Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να μείνω για πάντα στο Μιλγουόκι, αλλά...»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς σε συνέντευξη του στη Milwaukee Journal Sentinel ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι δεν θέλει να φύγει από τους Μπακς, αρκεί και η ομάδα να τον θέλει και να έχει όντως πρωταγωνιστικούς στόχους - «Δεν έχω καμία συμμετοχή σε συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή»





Ο Greek Freak είδε τον αγώνα πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, αλλά τόσο πριν όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν το πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Ειδικά μετά τα όσα δήλωσε στη Milwaukee Journal Sentinel, θολώνοντας ακόμη περισσότερο το τοπίο σχετικά με το μέλλον του και







«Ξέρεις τι θέλω», απάντησε ο Γιάννης στην ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος της Sentinel, Τζιμ Οβτσάρσκι και συνέχισε:«Αυτό που θέλω βαθιά μέσα στην καρδιά μου είναι να είμαι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς για όλη μου την καριέρα και να κερδίσω εδώ».



Πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς, ωστόσο ο Έλληνας άσος φρόντισε να δείξει ότι δεν πρόκειται να μείνει απλά για να πει ότι σε όλη του την καριέρα δεν άλλαξε ομάδα στο







«Εδώ στο



Κλείσιμο



Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε ποια είναι η δική του εμπλοκή σε αυτές τις συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή με κάποια ομάδα, απάντησε κοφτά: «Καμία! Μηδέν».



Στα 31 του πλέον και με τον ίδιο να εκτιμά ότι έχει μια γεμάτη πενταετία στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό που θα κρίνει τα πάντα είναι τα «θέλω» της ομάδας.



«Πάντα ακούω και εμπιστεύομαι τη διοίκηση και τον γενικό διευθυντή Τζον Χορστ. Αλλά πόσες ευκαιρίες μου απομένουν για να κερδίσω ένα



Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε το βράδυ της Τρίτης τους Μπακς να κερδίζουν εντός έδρας τους Σικάγο Μπουλς με 131-115, στην μόλις 4η νίκη τους σε 19 αγώνες που χρειαστεί να παίξουν φέτος χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.Ο Greek Freak είδε τον αγώνα πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, αλλά τόσο πριν όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν το πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Ειδικά μετά τα όσα δήλωσε στη Milwaukee Journal Sentinel, θολώνοντας ακόμη περισσότερο το τοπίο σχετικά με το μέλλον του και τις ατελείωτες φήμες περί ανταλλαγής Γιατί ναι μεν τόνισε κατηγορηματικά ότι «θέλω να μείνω ως το τέλος της καριέρας μου στο Μιλγουόκι και να πάρω ακόμη ένα πρωτάθλημα», αλλά έριξε ξεκάθαρα το μπαλάκι στον οργανισμό των Μπακς ξεκαθαρίζοντας ότι θα πρέπει και η ομάδα να δείξει ότι τον θέλει και θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.«Ξέρεις τι θέλω», απάντησε ο Γιάννης στην ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος της Sentinel, Τζιμ Οβτσάρσκι και συνέχισε:«Αυτό που θέλω βαθιά μέσα στην καρδιά μου είναι να είμαι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς για όλη μου την καριέρα και να κερδίσω εδώ».Πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς, ωστόσο ο Έλληνας άσος φρόντισε να δείξει ότι δεν πρόκειται να μείνει απλά για να πει ότι σε όλη του την καριέρα δεν άλλαξε ομάδα στο NBA , αλλά για να διεκδικήσει τουλάχιστον έναν ακόμη τίτλο.«Εδώ στο Μιλγουόκι με άφησαν να είμαι ο εαυτός μου κι αυτό που ζητάω είναι ένα πράγμα. Ένα μόνο. Να φέρω ξανά χαρά σε αυτή την πόλη. Γιατί αυτή η πόλη το αξίζει. Έχουμε βρεθεί στην κορυφή, μπορεί να έχουμε και δύσκολες χρονιές, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τη σωστή νοοτροπία. Τελεία. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε…», είπε με ύφος που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης και συνέχισε:«Έχω δει την αγάπη του κόσμου και αυτό που εύχονται για μένα. Αν δεν ισχύει, αν υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες μέσα στην ίδια μας την ομάδα, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι όλο».Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε ποια είναι η δική του εμπλοκή σε αυτές τις συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή με κάποια ομάδα, απάντησε κοφτά: «Καμία! Μηδέν».Στα 31 του πλέον και με τον ίδιο να εκτιμά ότι έχει μια γεμάτη πενταετία στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό που θα κρίνει τα πάντα είναι τα «θέλω» της ομάδας.«Πάντα ακούω και εμπιστεύομαι τη διοίκηση και τον γενικό διευθυντή Τζον Χορστ. Αλλά πόσες ευκαιρίες μου απομένουν για να κερδίσω ένα πρωτάθλημα ; Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και πιο γρήγορος σε κάθε απόφαση», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αν με ρωτήσεις τι θέλω πραγματικά, βαθιά μέσα μου; Θέλω να είμαι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς μέχρι να αποσυρθώ και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα εδώ. Τελεία.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό και καταλάβεις ότι ίσως κοιτάζουν αλλού, τότε πρέπει να είσαι μέσα στα πλάνα τους ή να εξετάσεις άλλες επιλογές. Είναι φυσιολογικό».



Για τον Γιάννη πάντως αυτό που μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι η αγάπη του για την πόλη και την ομάδα.

«Είμαι 13 χρόνια εδώ. Δεκατρία. Πιστεύετε πραγματικά ότι θέλω να φύγω;», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι ο νέος τραυματισμός του προέκυψε από την επιλογή του να επιστρέψει πιο γρήγορα για να βοηθήσει τους Μπακς.



«Η ομάδα μου ζήτησε να βγω από το παιχνίδι στο πρώτο δωδεκάλεπτο. Είπα 'με τίποτα, δεν βγαίνω'. Παίζω γιατί μέσα μου τρέχει πράσινο αίμα! Παίζω γιατί ξέρω τι έχω χτίσει εδώ. Για μένα είναι ένα τεράστιο παζλ, ένα μεγάλο κομμάτι Lego που έχω χτίσει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτια από αυτό. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ.

Τι δείχνουν όλα αυτά; Δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν θέλει να είναι εδώ; Αυτό δείχνουν οι πράξεις μου; Μπορώ να σου πω ό,τι θέλω, αλλά τι δείχνουν οι πράξεις μου; Ότι θέλω να είμαι εδώ. Θέλω να είμαι εδώ με ανθρώπους που ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσεις».



Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος ο Greek Freak απάντησε και σε κάποιους που τον κατηγορούν ότι δεν αγαπά την πόλη:

«Αυτή είναι μάλλον η καλύτερη ιστορία. Σε 20 χρόνια θα μιλάνε γι’ αυτήν εδώ.

Ήρθα εδώ στα 18. Οι πρώτες αναμνήσεις ενός ανθρώπου αρχίζουν γύρω στα 4 ή 5. Από τα 5 έως τα 18 είναι 13 χρόνια. Από τα 18 έως τα 31, πάλι 13 χρόνια. Έχω περάσει περισσότερα χρόνια στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν απ’ ό,τι στη χώρα μου.



Έχω δημιουργήσει περισσότερες αναμνήσεις σε αυτή την πόλη απ’ ό,τι στη χώρα μου. Από τη χώρα μου θυμάμαι μόνο να πουλάω πράγματα στον δρόμο, να πηγαίνω στην προπόνηση, να ζω με φόβο, να προστατεύω τα αδέλφια μου και να είμαι καλό παιδί.



Εδώ έμαθα τι σημαίνει να είσαι παίκτης του NBA, να φτάνεις στο NBA, να γίνεσαι All-Star, πρωταθλητής, MVP. Έμαθα πώς είναι να είσαι πατέρας. Παντρεύτηκα στο Μιλγουόκι, κ, έκανα εδώ τα παιδιά μου. Ο πατέρας μου είναι θαμμένος εδώ.



Και μετά κάποιοι έχουν το θράσος να λένε ότι 'αυτός δεν αγαπά το Μιλγουόκι'. Δεν το αγαπώ; Οι άνθρωποι της πόλης ξέρουν πόσο τους αγαπώ. Αυτή η πόλη με άφησε να είμαι ο εαυτός μου, πατέρας, σύζυγος, ο αληθινός μου εαυτός.

Περπατάω στον δρόμο και δεν με ενοχλούν. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι άνθρωποι – είμαστε 8 δισεκατομμύρια στον κόσμο και ο καθένας έχει άποψη. Οι απόψεις είναι φθηνές, γι’ αυτό όλοι έχουν μία.



Έχω δει την αγάπη του κόσμου και αυτό που εύχονται για μένα. Αν δεν ισχύει, αν υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες μέσα στην ίδια μας την ομάδα, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι όλο».