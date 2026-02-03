Ανταλλαγή με φόντο τον Αντετοκούνμπο: Οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο, στους Μπουλς Άιβι και Κόνλεϊ
SPORTS
ΝΒΑ Μινεσότα Τίμπεργουλβς Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ανταλλαγή με φόντο τον Αντετοκούνμπο: Οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο, στους Μπουλς Άιβι και Κόνλεϊ

Aνταλλαγή τριών ομάδων στο ΝΒΑ, με τους Κόνλεϊ και Άιβι να πηγαίνουν Μπουλς, ενώ η Μινεσότα έκανε χώρο και υπάρχουν δημοσιεύματα για Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ανταλλαγή με φόντο τον Αντετοκούνμπο: Οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο, στους Μπουλς Άιβι και Κόνλεϊ
Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Σικάγο, Μινεσότα και Ντιτρόιτ πρωταγωνίστησαν και trade τριών ομάδων. Άιβι και Κόνλεϊ πήγαν στους Μπουλς, ενώ Χέρτερ με Σάριτς πήγαν Πίστονς.

Το Ντιτρόιτ πήρε και ένα protected swap πρώτου γύρου.

Αλλά εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η Μινεσότα που γλίτωσε λεφτά και έκανε χώρο και ο έγκυρος Σαμ Σαράνια έβαλε στο... κάδρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πριν από λίγες ώρες σε εκπομπή, αλλά και με tweet του.

Το δίδυμο Αντετοκούνμπο-Έντουαρντς θα ήταν εκπληκτικό. Υπέροχο να συμβεί!

Πηγή:www.gazzetta.gr

