Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα για υπογραφές ο Σισοκό
Έτοιμος να ολοκληρώσει την 6η χειμερινή μεταγραφική κίνησή του είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς έφερε στην Αθήνα τον άλλοτε διεθνή Γάλλο μέσο, Μουσά Σισοκό, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (30/1) και να υπογράψει στο «τριφύλλι».
Ο 36χρονος μέσος θα αποχωρήσει απ’ τη Γουότφορντ κι εφόσον προχωρήσουν όλα κανονικά με τις εξετάσεις του, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 6+12 μηνών με τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν τη δυνατότητα -εφόσον το επιθυμούν- για να «σπάσουν» το συμβόλαιό του το καλοκαίρι έναντι ενός χαμηλού ποσού.
Για τον Σισοκό, ο οποίος θα αποκτηθεί απ’ τους «πράσινους» ως μία έξτρα επιλογή για τον άξονα της μεσαίας γραμμής μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια, η Γουότφορντ θα λάβει ένα πολύ χαμηλό ποσό, ενώ οι αποδοχές του θα είναι περίπου 300.000 ευρώ για τους επόμενους 6 μήνες και κοντά στις 600.000 ευρώ, συν μπόνους.
Ο Σισοκό έχει αγωνιστεί σε 295 παιχνίδια στην Premier League με την Τότεναμ, τη Νιούκαστλ και τη Γουόντφορντ ενώ έχει 71 αγώνες και 2 γκολ στην εθνική Γαλλίας.
