Βραζιλία: Ήρθε από τον πάγκο, χάρισε τη νίκη στην Κορίνθιανς και οι συμπαίκτες του τον άφησαν με το... εσώρουχο, δείτε βίντεο

Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παουλίστα της Βραζιλίας
η Βέλο Κλούμπε υποδέχθηκε την Κορίνθιανς με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το τρίποντο στο 90'+1' χάρις στο γκολ του Γιούρι Αλμπέρτο.
Ο τελευταίος είχε έρθει από τον πάγκο στο 70' για να πετύχει 20 λεπτά αργότερα το γκολ
της νίκης, φεύγοντας αμέσως για το σημείο της κερκίδας όπου βρισκόταν οι οπαδοί της Κορίνθιανς
.
Ο Αλμπέρτο χωρίς δισταγμό σκαρφάλωσε στα κάγκελα και χάθηκε στις αγκαλιές των φίλων της «Τιμάο», ωστόσο την ίδια ώρα οι συμπαίκτες, φρόντιζαν να τον κάνουν viral σε όλον τον κόσμο.
Οι Ματέους, Αντρέ μέσα στην παραζάλη των πανηγυρισμών, βλέποντας τον συμπαίκτη τους στα κάγκελα, άρχισαν να του τραβούν το σορτσάκι και μετά από λίγο ο Αλμπέρτο βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο.
Ο έμπειρος επιθετικός μετά το τέλος του αγώνα λογικό ήταν να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τον ίδιο να απολογείται για τα όσα συνέβησαν,,,
«Μη μου το θυμίζεις καν, ήμουν σε τέτοια έκσταση με την εξέδρα. Ξαφνικά κοίταξα πίσω και είδα τον Μπιντού και τον Αντρέ να μου τραβάνε το σορτσάκι. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή με τον κόσμο. Ζητώ συγγνώμη για την αμηχανία», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα ο μεγάλος πρωταγωνιστής.