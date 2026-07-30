Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, μάχη με τις αναζωπυρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πλωμάρι Λέσβος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Καλύτερη η εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν ρίψεις από τα εναέρια μέσα – Οι φλόγες είχαν φτάσει έως και 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, μάχη με τις αναζωπυρώσεις
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Οι κάτοικοι του Πλωμαρίου πέρασαν μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, ωστόσο με το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα στο μέτωπο ήταν σαφώς καλύτερη.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει εντός της περιμέτρου, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς τον οικισμό.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία και στις δυσπρόσιτες χαράδρες. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι εναπομείνασες εστίες πριν από την αναμενόμενη ενίσχυση των ανέμων.

Τις πιο κρίσιμες ώρες, οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του Πλωμαρίου, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, απειλώντας αυλές, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Χάρη στη συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων, το ενεργό μέτωπο απομακρύνθηκε και, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, υπολογιζόταν ότι βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό.

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