Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
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Κέλλυ Κελεκίδου Ζεϊμπέκικο Μιλάνο

Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει μία από τις συναυλίες του Μπρούνο Μαρς και επισκέφτηκε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, διασκεδάζοντας με κάθε ευκαιρία

Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
53 ΣΧΟΛΙΑ
Ζεϊμπέκικο χόρεψε η Κέλλυ Κελεκίδου πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην ιταλική πόλη για να παρακολουθήσει μία από τις συναυλίες του Μπρούνο Μαρς και στον ελεύθερο χρόνο της περιπλανήθηκε στα στενά και επισκέφτηκε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία. Ένα από αυτά είναι και το μωσαϊκό δαπέδου που απεικονίζει έναν ταύρο, σε μία από τις μεγάλες στοές του Μιλάνου, στην Galleria Vittorio Emanuele II συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον θρύλο, αν κάποιος στριφογυρίσει τη φτέρνα του πάνω στους όρχεις του ταύρου, εξασφαλίζει ότι θα επιστρέψει ξανά στην πόλη, με χιλιάδες τουρίστες να τηρούν αυτή την «παράδοση» κάθε φορά.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ωστόσο, επέλεξε να χορέψει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» ενώ στριφογύριζε πάνω από τον ταύρο, με το πλήθος γύρω της να την κοιτά.

Δείτε το βίντεο

@kellykelekidouofficial Greek Dance Challenge 🇬🇷 #milan #greece ♬ To Zeibekiko Tis Evdokias - Live - Orchestra Mesogios
Γεωργία Κοτζιά
53 ΣΧΟΛΙΑ

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