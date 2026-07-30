Η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω από το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στο Μιλάνο, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει μία από τις συναυλίες του Μπρούνο Μαρς και επισκέφτηκε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, διασκεδάζοντας με κάθε ευκαιρία