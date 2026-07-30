Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Συντάξεις Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
Συντάξεις Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου για τους μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
Για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου 2026 καταβλήθηκαν προχθές Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Την ίδια ημέρα πληρώθηκαν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.
Το δεύτερο κύμα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο να γίνει την Πέμπτη 30/7.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
-ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.
Για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου 2026 καταβλήθηκαν προχθές Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Την ίδια ημέρα πληρώθηκαν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.
Το δεύτερο κύμα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο να γίνει την Πέμπτη 30/7.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
-ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
-Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.
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