Συντάξεις Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
Πληρωμές Συντάξεις

Συντάξεις Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις Αυγούστου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου για τους μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου 2026 καταβλήθηκαν προχθές Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Την ίδια ημέρα πληρώθηκαν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο να γίνει την Πέμπτη 30/7.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:

-ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

-ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

-Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

-Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

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Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.

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