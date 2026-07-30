Παγκόσμια κατακραυγή για τα σχέδια της FIFA, νέα σφοδρή επίθεση της UEFA και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων, η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες στέκονται απέναντι στον Ινφαντίνο και τις βλέψεις του για να... πουλήσει το παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τον εκβιασμό που ασκεί σε όλες τις Ομοσπονδίες - Επίθεση και από την ΕΕ κατά των σχεδίων της FIFA