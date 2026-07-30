Παγκόσμια κατακραυγή για τα σχέδια της FIFA, νέα σφοδρή επίθεση της UEFA και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων, η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες στέκονται απέναντι στον Ινφαντίνο και τις βλέψεις του για να... πουλήσει το παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τον εκβιασμό που ασκεί σε όλες τις Ομοσπονδίες - Επίθεση και από την ΕΕ κατά των σχεδίων της FIFA
Η πλειοψηφία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινωνίας θεωρεί ότι τα σχέδια της FIFA δεν είναι τίποτα περισσότερο από ξεκάθαρο σχέδιο ξεπουλήματος της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης σε ιδιώτες που έχουν ως μοναδικό στόχο το κέρδος.
Η UEFA ήταν η πρώτη που αντέδρασε έντονα αναδημοσιεύοντας το άρθρο των Times και κάνοντας μια αιχμηρή τοποθέτηση στα social media, με το βρετανικό μέσο να δίνει νέες διαστάσεις σήμερα όταν αποκάλυψε ότι η FIFA έχει δώσει διορία στις εθνικές ομοσπονδίες να απαντήσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου, απειλώντας ότι σε αντίθεση περίπτωση θα μειωθούν δραματικά τα χρήματα που εισπράττουν απ' αυτήν.
Ο εκβιασμός από τον Ινφαντίνο και τους συνεργάτες του προκάλεσε νέες αντιδράσεις από μεμονωμένες Ομοσπονδίες, αλλά και Συνομοσπονδίες που στάθηκαν στο πλευρό της UEFA με την τελευταία να εξαπολύει νέα επίθεση...
«Σήμερα μάθαμε για την προθεσμία που έχει ορίσει η FIFA στις ομοσπονδίες για να υποστηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά της εφάπαξ πληρωμής. Αυτό λέει πολλά για αυτό το σχέδιο. Ωστόσο, μετά από συνομιλίες με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και καταλήγει:
«Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι φίλοι της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο με το σωστό τρόπο. Είναι ώρα να δώσουμε προτεραιότητα σε ομοσπονδίες, συλλόγους, πρωταθλήματα, παίκτες και φιλάθλους», ανέφερε σε νέα
Πρώτη αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5— UEFA (@UEFA) July 29, 2026
Στον χορό των αντιδράσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της UEFA με αιχμές για Ινφαντίνο και τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ.
«Αυτό δεν είναι μπέιζμπολ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει το σπουδαιότερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική. Απειλεί τα ίδια τα στοιχεία που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Η εμπορική επιτυχία πρέπει να ενδυναμώνει το ποδόσφαιρο, όχι να το καταβροχθίζει. Κάτω τα χέρια μας από το άθλημά μας», έγραψε στο X o επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Γκλεν Μικάλεφ και πρόσθεσε:
This isn’t baseball.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026
The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity.
But enough is enough.
The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that…
2/4 This means we all have a responsibility. Players, fans, clubs, leagues, national associations, confederations and the media all have a voice, and all should use it.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026
Particular concern arises when FIFA’s regulatory powers become aligned with the financial interests of private…
Και κατέληξε ο Μαλτέζος επίτροπος:
«Αυτές οι προτάσεις εγείρουν επίσης σημαντικά ζητήματα δίκαιου ανταγωνισμού. Όπως αναγνωρίζεται επανειλημμένα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αθλητικοί κανόνες υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ όπου παράγουν οικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αυτές τις προτάσεις.
3/4 These are also proposals that raise important competition law considerations. As the CJEU consistently recognised, sporting rules are subject to EU law where they produce economic effects. Within the scope of its competences under the Treaties, the European Commission will…— Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026
Υποστηρίζω επίσης την UEFA και τις εκκλήσεις των ενδιαφερόμενων μερών για μεγαλύτερη εποπτεία. Κάθε εθνική ομοσπονδία πρέπει να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις -με τη συμμετοχή πρωταθλημάτων, συλλόγων, παικτών και οπαδών- πριν λάβει θέση».
4/4 I also support @UEFA and calls from stakeholders for more scrutiny. Every FA must engage meaningfully including with leagues, clubs, players and supporters before taking a position.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026
Commercial success should strengthen football, not consume it.
Hands off our game.
Επιπλέον, η CONCACAF (Συνομοσπονδίς Βορείου και Κεντρικής Αμερικής) εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά της για τις προθέσεις του Ινφαντίνο: «Η Concacaf ενημερώθηκε για το θέμα αυτό μόνο μέσω δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια, μέσω δελτίου Τύπου. Ανησυχούμε βαθύτατα για την έλλειψη της δέουσας διαδικασίας. Συμμεριζόμαστε την απογοήτευση πολλών στην περιοχή μας και στο άθλημα για το γεγονός ότι αυτό το πρότζεκτ σχεδιάστηκε και κοινοποιήθηκε δημοσίως πριν υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση με τα αρμόδια όργανα διακυβέρνησης και τους εμπλεκόμενους φορείς».
Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise— Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026
"Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.
We are deeply concerned by the lack of due process.
We share the disappointment of many within our…
Και πρόσθεσε: «Ως ηγέτες στο ποδόσφαιρο, είμαστε θεματοφύλακες του αθλήματος. Συλλογικά, η FIFA, οι Συνομοσπονδίες και κάθε Ομοσπονδία-Μέλος έχουν την ευθύνη να ενεργούν πάντα προς το συμφέρον του αθλήματος. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε πρέπει να καθοδηγείται από τη χρηστή διακυβέρνηση, τις ισχυρές διαδικασίες και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Concacaf. Εμπιστευόμαστε ότι όλοι εντός της οικογένειας της FIFA θα ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο».
Η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας (AFC) χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σχέδιο «ανησυχητικό» και δήλωσε «απογοητευμένη που ένα ζήτημα τέτοιας σημασίας» ανακοινώθηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της.
AFC takes note of FIFA's announcement on the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/btAnIDYkpg— AFC (@theafcdotcom) July 29, 2026
European Football Clubs: Ζητάμε εφαρμογή πιο αυστηρών και διαφανών διαδικασιών διακυβέρνησης για την προστασία του αθλήματος
Η EFC, της οποίας προεδρεύει ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί και η οποία συγκεντρώνει περισσότερους από 800 συλλόγους, παραδέχεται σε ανακοίνωσή της ότι «παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις αιφνίδιες μονομερείς συνεντεύξεις Τύπου και την ανακοίνωση της FIFA σχετικά με μια πιθανή νέα εταιρική δομή για την εμπορευματοποίηση ορισμένων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων».
Ο Καταριανός παράγοντας, ο οποίος είχε απορρίψει από την αρχή την European Super League και είχε σταθεί στο πλευρό της UEFA, στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στον Ινφαντίνο με την ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του να είναι ιδιαίτερα σκληρή.
EFC Official Statement ✍️https://t.co/Z1N5Mn877x— European Football Clubs (@EFC_Football) July 29, 2026
«Ως θεσμός που εκπροσωπεί περισσότερους από 850 ποδοσφαιρικούς συλλόγους —των οποίων οι σύλλογοι-μέλη, οι παίκτες τους και οι κοινότητές τους είναι θεμελιώδεις συμμετέχοντες στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, ιδίως στις διοργανώσεις της FIFA συμπεριλαμβανομένων όλων των διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων— θα ήταν απολύτως σωστό να υπάρξει πλήρης διαβούλευση με την EFC για μια πρόταση τέτοιου μεγέθους. Η EFC ενημερώθηκε για αυτή την πρόταση με τον ίδιο τρόπο όπως τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: χωρίς προειδοποίηση και μέσω των μέσων ενημέρωσης.
Η EFC επιδιώκει πάντα να εργάζεται με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τη FIFA, την UEFA και όλες τις συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, ενώσεις παικτών και φιλάθλων. Υπό αυτή την έννοια, προτρέπουμε να διατηρηθεί η ψυχραιμία και να διεξαχθούν διεξοδικές διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν το ποδοσφαιρικό οικοσύστημα, παράλληλα με την εφαρμογή πιο αυστηρών και διαφανών διαδικασιών διακυβέρνησης για την προστασία του αθλήματος μακροπρόθεσμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τα κατάλληλα θεσμικά πλαίσια και τις σχέσεις που απαιτούνται για την προώθηση της αληθινής επιτυχίας, της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του ποδοσφαίρου».
Έκτακτη συνεδρίαση στην UEFA
Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA θα συνεδριάσουν εκτάκτως αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τα σχέδια της FIFA για τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και λογικά θα επιβεβαιωθεί η απόλυτη ταύτιση όλων των χωρών, αλλά το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις κινήσεις που θα αποφασίσουν να κάνουν από δω και πέρα.
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