Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα
Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα
Η «Οδύσσεια» σαρώνει στα ταμεία
Χαμός. Φανταστείτε ότι η αίθουσα IMAX στο Mall προβάλλει το συναρπαστικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν από τις 09.30 το πρωί. Δεν ξανάγινε. Με τη φόρα που έχει πάρει θα κατατροπώσει τους «πρωταθλητές» εισπράξεων και εισιτηρίων «Τιτανικός», «Χάρρυ Πότερ» και «Αρχοντας των δαχτυλιδιών». Αυτό το επταήμερο τρεις φρέσκιες αφίξεις και τρεις κλασικές. Ανώτερη όλων «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, παραγωγής 1976. Ακολουθεί ο σαρκασμός του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τα «ψηλά τακούνια». Από τις φρέσκιες «Spider-man καινούργια μέρα». Ότι πρέπει για την πιτσιρικαρία. Ακόμα το σοβαρό αλλά αργό της Ιαπωνίας «αχνή θέα των λόφων» καθώς και μια ιστορία αστυνομικού μυστηρίου «έγκλημα στον τρίτο όροφο» με δάνεια από το αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ «σιωπηλός μάρτυρας» (rear window). Εχουμε και λέμε:
«Ο ταξιτζής» (Taxi driver)
--Σκ Μάρτιν Σκορσέζε, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ, Χάρβει Καιτέλ
Ο Τράβις Μπικλ, βετεράνος του Βιετνάμ υποφέρει από αϋπνίες και από κατάθλιψη κι εργάζεται ως ταξιτζής τα βράδια, ενώ την ημέρα συχνάζει σε σινεμά όπου προβάλλονται πορνογραφικές ταινίες, σκεπτόμενος το βαθμό στον οποίο ο κόσμος, και ειδικά η Νέα Υόρκη, έχει χειροτερεύσει. Μοναδική του σανίδα σωτηρίας μια κοπέλα που εργάζεται για την προεκλογική εκστρατεία γερουσιαστή. Παθαίνει ψύχωση μαζί της και ταυτόχρονα προσπαθεί να προστατεύσει μικρή πόρνη που την εκμεταλλεύεται ο προαγωγό της. Αυτό ήταν. Κάπως έτσι αρχίζει η κάθοδος προς τον ατομικό φασισμό. Εξοπλίζεται, μαθαίνει σκοποβολή, κρύβει το όπλο του στο μπράτσο, σε αυτοσχέδιο μηχανισμό που ο ίδιος επινόησε, ξυρίζεται και ορμάει μέσα στη νύχτα να καθαρίσει την πόλη από πόρνες, νταβατζήδες, ρεμάλια, drag dealers. Από κάθε ανθρώπινο «σκουπίδι» που βρομίζει το βλέμμα του--Μια εξωφρενική συνάντηση με την κόλαση
«Spider-man καινούργια μέρα» (Spider-man brand new day)
--Σκ Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, Cast Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ραφάλο, Σαντί Σινκ
Φυσικά ένα ακόμα επεισόδιο από την γνωστή σειρά. Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!
«Αχνή θέα των λόφων» (Toi Yama-nami no Hikari)
--Σκ Κέι Ιτσικάουα, Cast Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικάιντο, Γιο Γιόσιντα, Καμίλα Άικο
Ακρως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κοινό θα διχαστεί. Οι μισοί θα βαρεθούν με τους αργούς ρυθμούς. Οι άλλοι μισοί θα σκαλίσουν. Το story τραμπαλίζεται ανάμεσα στο Ναγκασάκι του 1952. Μετά την ατομική βόμβα. Και το 1982 στην Αγγλία. Οπου οικογένεια Γιαπωνέζων του Ναγασάκι έχει μετακομίσει. Τα δύο κορίτσια δύο κόσμοι. Η μεγάλη έχει αυτοκτονήσει. Η βόμβα την έχει κουρελιάσει. Η μικρότερη πορεύεται με τη δική της ζωή. Στη μέση η μητέρα. Μια ερμηνεία που θα κόψει την ανάσα—αργό αλλά με ψαχνό
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
«Ο ταξιτζής» (Taxi driver)
--Σκ Μάρτιν Σκορσέζε, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ, Χάρβει Καιτέλ
Ο Τράβις Μπικλ, βετεράνος του Βιετνάμ υποφέρει από αϋπνίες και από κατάθλιψη κι εργάζεται ως ταξιτζής τα βράδια, ενώ την ημέρα συχνάζει σε σινεμά όπου προβάλλονται πορνογραφικές ταινίες, σκεπτόμενος το βαθμό στον οποίο ο κόσμος, και ειδικά η Νέα Υόρκη, έχει χειροτερεύσει. Μοναδική του σανίδα σωτηρίας μια κοπέλα που εργάζεται για την προεκλογική εκστρατεία γερουσιαστή. Παθαίνει ψύχωση μαζί της και ταυτόχρονα προσπαθεί να προστατεύσει μικρή πόρνη που την εκμεταλλεύεται ο προαγωγό της. Αυτό ήταν. Κάπως έτσι αρχίζει η κάθοδος προς τον ατομικό φασισμό. Εξοπλίζεται, μαθαίνει σκοποβολή, κρύβει το όπλο του στο μπράτσο, σε αυτοσχέδιο μηχανισμό που ο ίδιος επινόησε, ξυρίζεται και ορμάει μέσα στη νύχτα να καθαρίσει την πόλη από πόρνες, νταβατζήδες, ρεμάλια, drag dealers. Από κάθε ανθρώπινο «σκουπίδι» που βρομίζει το βλέμμα του--Μια εξωφρενική συνάντηση με την κόλαση
«Spider-man καινούργια μέρα» (Spider-man brand new day)
--Σκ Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, Cast Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ραφάλο, Σαντί Σινκ
Φυσικά ένα ακόμα επεισόδιο από την γνωστή σειρά. Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!
«Αχνή θέα των λόφων» (Toi Yama-nami no Hikari)
--Σκ Κέι Ιτσικάουα, Cast Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικάιντο, Γιο Γιόσιντα, Καμίλα Άικο
Ακρως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κοινό θα διχαστεί. Οι μισοί θα βαρεθούν με τους αργούς ρυθμούς. Οι άλλοι μισοί θα σκαλίσουν. Το story τραμπαλίζεται ανάμεσα στο Ναγκασάκι του 1952. Μετά την ατομική βόμβα. Και το 1982 στην Αγγλία. Οπου οικογένεια Γιαπωνέζων του Ναγασάκι έχει μετακομίσει. Τα δύο κορίτσια δύο κόσμοι. Η μεγάλη έχει αυτοκτονήσει. Η βόμβα την έχει κουρελιάσει. Η μικρότερη πορεύεται με τη δική της ζωή. Στη μέση η μητέρα. Μια ερμηνεία που θα κόψει την ανάσα—αργό αλλά με ψαχνό
«Εγκλημα στον τρίτο όροφο» (Le Crime du 3d etage)
--Σκ Ρεμί Μπενζακόν, Cast Ζιλ Λελούς, Λετισιά Καστά, Γκιγιόμ Γκαγιέμ
Γαλλικό αστυνομικό μυστηρίου με δάνεια από το αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ «σιωπηλός μάρτυρας» (Rear Window). Οπου καθηγήτρια κινηματογράφου αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο νέος γείτονας απέναντι έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του. Ο σύντροφός της συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την εμμονή της με αυτό το πιθανό έγκλημα-περνάει η ώρα
«Ψηλά τακούνια» (Tacones Lejanos)
--Σκ Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Βικτόρια Αμπρίλ, Μαρίσα Παρέδες, Μιγκέλ Μποσέ
Επανακυκλοφορία της κλασικής ιστορίας του Αλμοδόβαρ μετά από 35 χρόνια. Το story μπέρδεμα κανονικό. Δηλαδή παρουσιάστρια ειδήσεων, περιμένει να συναντήσει τη μητέρα της, διάσημη τραγουδίστρια. Η παρουσιάστρια έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού που εργάζεται και θα παντρευτεί με εκείνον που κάποτε υπήρξε εραστής της μητέρας της! Να συνεχίσω; Περιττό!—από τα καλύτερα του Πέδρο
«Η γοητεία της αμαρτίας» (Gruppo di famiglia in un interno)
--Σκ Λουκίνο Βισκόντι, Cast Μπαρτ Λάνκαστερ, Σιλβάνα Μάγκανο, Χέλμουτ Μπέργκερ, Ντομινίκ Σαντά, Κλαούντια Καρντινάλε
Του 1974, από τις λιγότερο ενδιαφέρουσες ταινίες του Λουκίνο Βισκόντι (1906-1976). Το story παραπέμπει στην παρακμή των αστών. Ένας συνταξιούχος Αμερικανός καθηγητής ζει μια μοναχική ζωή στη Ρώμη. Πλούσια αλλά αθυρόστομη κόμισσα καταφέρνει να πείσει τον καθηγητή να της νοικιάσει το άδειο διαμέρισμα στον επάνω όροφο σε εκείνη, τον πολύ νεότερο εραστή της, την έφηβη κόρη της και τον αρραβωνιαστικό της--Ε και;
«Οδύσσεια» (The Odyssey)
--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεη, Σαρλίζ Θέρον, Λουίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον
Είναι Ομηρος; Είναι. Και κάτι περισσότερο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, επεκτείνει, ερμηνεύει, «διορθώνει». Τον Ομηρο; Ναι. Και το μνημειώδες κείμενο γίνεται καλύτερο. Και κάτι ακόμα. Η καλύτερη, μεγαλύτερη και φτηνότερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Φανταστείτε κόστισε διακόσια πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και στην Ιταλία στο Μαρόκο και αλλού. Και τα εισιτήρια θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Εν Ελλάδι υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο. Ισως και περισσότερα. Μερικές σκηνές θα μείνουν ανεξίτηλες. Μοναδικές. Πίνακες ζωγραφικής. Όπως η σκηνή στην παραλία με βυθισμένο τον Δούρειο Ιππο. Η παλίρροια το είχε παρασύρει και το είχε βυθίσει στην άμμο—ακόμα κάθεστε;
«Μια θέση στον ήλιο» (A Place in the Sun)
--Σκ Τζορτζ Στίβενς, Cast Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλει Γουίντερς
Είναι ασπρόμαυρη. Το σενάριο προέρχεται από το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Αμερικανική τραγωδία» του Θίοντορ Ντάιζερ. Και τα επίπεδα πολλά. Αν και εκ πρώτης όψεως το στόρι είναι απλό. Ένας φτωχός νέος ζητά τη βοήθεια του πλούσιου θείου του ο οποίος τον προσλαμβάνει στην εταιρία του. Ετσι ξεκινά με μια μικρή θέση στην εταιρία και γνωρίζεται με την εργάτρια την Αλις με την οποία συνάπτει σχέσεις. Αρχικά, νομίζοντας ότι ο θείος του δεν πρόκειται να τον βοηθήσει παραπάνω, φαίνεται ευτυχισμένος μαζί της. Όταν όμως παίρνει την επιθυμητή προαγωγή και γνωρίζει την πανέμορφη, πλούσια και κακομαθημένη Άντζελα χάνει κάθε ενδιαφέρον για την Άλις. Εκείνη όμως κρατά ένα μυστικό, με το οποίο μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Γι αυτό τον εκβιάζει να τη νυμφευθεί. Αδιέξοδο. Και τότε αποφασίζει να «απαλλαγεί» απ αυτήν-το καλύτερο μελόδραμα όλων των εποχών!
«Τρέξε Λόλα τρέξε» (Run Lola Run)
--Σκ Τομ Τίκβερ, Cast Φράνκα Ποτέντε
Του 1999 και του Γερμανού Τομ Τίκβερ. Το στόρι συναρπαστικό. Όταν προβλήθηκε επηρέασε πλήθος σκηνοθετών. Όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Η Λόλα, μια νέα και απελπισμένη, σε μια φρενήρη διαδρομή είκοσι λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Σε μια αγωνιώδη προσπάθειά να σώσει τον αγαπημένο της. Ο χρόνος πιέζει, οι πιθανότητες μεταβάλλονται διαρκώς και κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η μηχανή στο χέρι. Η Φράνκα Ποτέντε να τρέχει και κάθε επεισόδιο είναι εμπόδιο για τη σωτηρία του αγαπημένου της-με κομμένη την ανάσα
«Σταυροί στο μέτωπο» (Paths of Glory)
--Σκ Στάνλει Κιούμπρικ, Cast Κερκ Ντάγκλας, Ραλφ Μίκερ, Αντολφ Μενζού, Τζορτζ Μακρίντι
Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Κομπ. Του 1957. Σκέτο αριστούργημα. Επανέρχεται σε ψηφιακή μορφή. Είναι ασπρόμαυρο. Και είναι το πιο μεγάλο «κατηγορώ» εναντίον πολεμοκάπηλων και φανατικών. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις στρατιώτες οδηγούνται προς εκτέλεση επειδή δεν συμμετείχαν σε μια έφοδο καταδικασμένη σε αποτυχία με χιλιάδες θύματα. Ο διοικητής τους, ο συνταγματάρχης Νταξ, πρώην δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπεράσπισή τους απέναντι σε συντριπτικές πιθανότητες αποτυχίας—το μονοπλάνο στα χαρακώματα σκέτο διαμάντι!
«Η πρόσκληση» (The Invite)
--Σκ Ολίβια Γουάιλντ, Cast Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουζ, Σεθ Ρόγκαν, Εντουαρντ Νόρτον
Η ρήση του Οσκαρ Ουάιλντ, η ουσία αυτής της υποδειγματικής, εξαιρετικής μαύρης κομεντί. Περίπου έλεγε «για να είσαι πάντα ερωτευμένος δεν πρέπει να παντρευτείς». Δηλαδή ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα. Η ιστορία μέσα στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού. Η Αντζελα και ο Τζο. Εκείνος «πτώμα». Εκείνη του αναγγέλλει πως όπου να ναι θα έρθει για δείπνο, το ζευγάρι από τον επάνω όροφο. Ο Τζο διαμαρτύρεται. Ωσπου η Πίνα, η Ισπανίδα, εμφανίζεται. Παρέα με τον Χοκ. Και το γλέντι αρχίζει. «Πόσες φορές κάνετε έρωτα;» Η Πίνα κατευθείαν στο ψητό. Ο Τζο τα χάνει. Η Αντζελα απαντάει «πριν ένα χρόνο»! Η συνέχεια ξεπερνάει κάθε φαντασία. Όλα στο «τραπέζι». Από το ομαδικό sex μέχρι την «διπλή διείσδυση» που γουστάρει η Ισπανίδα. Καθώς και strap on. Όλα μέσα—το γεγονός του καλοκαιριού, μη το χάσετε!
«Ψυχώ» (Psycho)
--Σκ Αλφρεντ Χίτσκοκ, Cast Αντονι Πέρκινς, Τζάνετ Λι, Βέρα Μάιλς, Μάρτιν Μπάλσαμ
Ο Νόρμαν Μπέιτς, η κεντρική φιγούρα είναι η επιτομή του Οιδιπόδειου του Φρόιντ. Εντελώς διχασμένος. Από τη μια η επιθυμία του να φλερτάρει και από την άλλη η μάνα του να ωρύεται και να «σκοτώνει» τις ορμές του. Κάπως έτσι, ένα βράδυ στο απομονωμένο Motel Bates ορμάει με μαχαίρι και κατακρεουργεί την Μάριον Κρέιν που εκείνη τη στιγμή έκανε ντους, αποφασισμένη να επιστρέψει την επομένη τις σαράντα χιλιάδες δολάρια που είχε κλέψει από το αφεντικό της. Η συνέχεια συναρπαστική. Το 1992 το αριστούργημα του Χίτσκοκ (1899-1980) χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο κινηματογράφου των ΗΠΑ και το 1998 έλαβε την 18η θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου--Απλώς αριστούργημα!
«Αμελί» (Amelie)
--Σκ Ζαν Πιέρ Ζενέ, Cast Οντρέ Τοτού, Ματιέ Κασοβίτς, Ρούφους, Ντομινίκ Πινόν
Επανακυκλοφορία, σε ψηφιακή κόπια, της θρυλικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομεντί, δηλαδή της Αμελί. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια. Με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Μέχρι σήμερα αξεπέραστη. Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη, εύθραυστη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι πέφτει πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει--Και η μαγεία αρχίζει!
«Ο ξένος» (L’ Etranger)
--Σκ Φρανσουά Οζόν, Cast Μπενζαμέν Βουαζέν, Πιέρ Λοτάν, Ρεμπέκα Μαρντέ
Ισως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!
«Αρκουδότρυπα»
--Σκ Χρυσιάνα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος, Cast Πάμελα Οικονομάκη, Χαρά Κυριαζή, Σώζος Χρήστου
Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!
«Σπασμένη φλέβα»
--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη
Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!
«Οι αρμονίες Βερκμάιστερ» (Werckmeister Harmonies)
--Σκ Μπέλα Ταρ, Cast Λαρς Ρούντολφ, Πίτερ Φιτζ, Χάνα Σιγκούλα.
Του 2000. Θρυλικό στους σκληρούς κύκλους των σινεφίλ. Ο Ούγγρος Μπέλα Ταρ θεωρείται κορυφαίος στην παγκόσμια κινηματογραφική πρωτοπορία. Μεγάλη η διάρκεια της ταινίας. Τη συνιστώ μόνο στους απαιτητικούς. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Ένας αφελής νεαρός γίνεται μάρτυρας της κλιμάκωσης της βίας στη μικρή γενέτειρά του, μετά την άφιξη ενός μυστηριώδους τσίρκου. Τα μονοπλάνα και η δράση πίσω από τις «γραμμές» απαιτεί εγρήγορση του θεατή!
«Μίκαελ» (Michael)
--Σκηνοθεσία: Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ Cast: Μπέντζαμιν Κρίστενσεν, Βάλτερ Σλέζακ, Ρόμπερτ Γκάρισον
Πολύ πίσω. Ένας αιώνας και κάτι ψιλά. Από Δανία. Μιλάμε για βουβό σινεμά. Το 1924. Μια ταινία του πρωτοπόρου της εποχής του Καρλ Ντράγιερ. Αλησμόνητη η ταινία για την Ιωάννα της Λωραίνης. Εδώ λοιπόν το θέμα καυτό και για την εποχή του εντελώς απαγορευμένο. Ενας μεγάλος καλλιτέχνης ζωγραφίζει γοητευτικό νεαρό. Στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένος με τον νεαρό. Προσπαθεί να συγκρατηθεί αλλά το πάθος του τρώει τα σωθικά. Μη ξεχάσετε η ταινία είναι του βωβού σινεμά!
«Tuner»
--Σκ Ντάνιελ Ρόερ, Cast: Λίο Γούνταλ, Αβάνα Ρόουζ Λιού, Ντάστιν Χόφμαν, Ζαν Ρενό
Ο Νίκι χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων με μια σπάνια ακουστική αντίληψη. Όταν εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη παράνομη αποστολή. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του-θα το ξαναδώ!
«Dj βοσκός» (dj Ahmet)
--Σκ Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι, Cast Άριφ Γιακούπ, Άγκους Άγκουσεφ, Άξελ Μεχμέτ, Ντόρα Ακάν Ζλάτανоβα
Εξαιρετικό μείγμα βουκολικής ιστορίας και σύγχρονης μουσικής. Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε αναγκαστικό γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν τους χτύπους της καρδιάς τους!--συμπαθητικό
«Τηλεφωνήσετε ασφάλεια αμέσου δράσεως» (Dial M for Murder )
--Σκ Αλφρεντ Χίτσκοκ, Cast Γκρέις Κέλι, Ρέι Μίλαντ, Ρόμπερτ Κάμινγκς
Επανακυκλοφορία σε φρέσκια κόπια, του κλασικού θρίλερ του Χιτς, παραγωγής 1954. Μοιάζει, και είναι, θεατρικό. Ένα παράσιτο της Αγγλικής αριστοκρατίας, σχεδιάζει να δολοφονήσει την ζάπλουτη και όμορφη σύζυγό του, Όχι ο ίδιος αλλά πρώην αξιωματικός του στρατού. Η πλοκή και η λύτρωση στηρίζονται στο κλειδί του διαμερίσματος. Όμως για κακή του τύχη η σύζυγος σκοτώνει τον εισβολέα με ψαλίδι. Τώρα τα στοιχεία την ενοχοποιούν και κινδυνεύει να βρεθεί στην γκιλοτίνα!—δεν είναι από τις top του Χιτς
«Η μεγάλη σφαγή των ΚΑΠΗ Αλίμου»
--Σκ Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος, Cast Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα, Όλγα Θυμαρά, Δέσποινα Δημητριάδου, Μάρθα Ρούτσου, Φρόσω Νεοκοσμίδου
Από την πρώτη σκηνή να πέφτεις χάμω από τα γέλια. Ο,τι πιο γελαστό είδα μέχρι σήμερα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνει θραύση. Και οι «λεπτομέρειες» για την παραγωγή του σε αφήνουν αποσβολωμένο. Το στόρι αρχίζει κάπως έτσι: ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα. Να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και μαζικής παράνοιας—χα χα χα
«Υπεράνω πάσης υποψίας» (Indagine su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto)
—Σκ. Ελιο Πέτρι, cast Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Φλορίντα Μπολκάν
Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνειπροκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας». Η παραγωγή του 1970—από τις κλασικές του Ιταλικού σινεμά
«Θρέψε κοράκια» (Cria Cuervos)
--Σκ Κάρλος Σάουρα, Cast Τζεραλντίν Τσάπλιν, Μόνικα Ράνταλ, Ανα Τόρεντ
Ο τίτλος από Ισπανική παροιμία «θρέψε κοράκια και θα σου βγάλουν τα μάτια». Είναι του 1976 ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Φράνκο με σκηνοθέτη τον Κάρλος Σάουρα. Το στόρι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας: η οχτάχρονη Άννα πιστεύει ότι σκότωσε τον πατέρα της, υπεύθυνο στα µάτια της για τον θάνατο της αγαπηµένης µητέρας της. Μαζί µε τις δυο αδελφές της, υπό την κηδεµονία µιας απόµακρης θείας, επικοινωνεί µε το φάντασµα της µητέρας, αντιδρά στα πάντα και στους πάντες κι αναπτύσσει µια ξεχωριστή εµµονή µε την ιδέα του θανάτου-μπερδεμένο
«Επτά ψυχοπαθείς» (Seven Psychopaths)
—Σκ Μάρτιν ΜακΝτόνα, cast Κόλιν Φάρελ, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τομ Γουέιτς, Σαμ Ρόκγουελ, Ολγκα Κουριλένκο
Παραλίγο. Δυστυχώς μέτριο. Αν και το story ξεκαρδιστικό: Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός—έτσι κι έτσι!
«Συμπέθεροι από σόι» (Cocorico 2)
--Σκ Ζουλιέν Ερβέ, Cast Κριστιάν Κλαβιέ, Ντιντιέ Μπουρντόν
Γαλλική κωμωδία. Τόσο ξεκαρδιστική και τόσο πρωτότυπη που το γραφείο που την διακινεί εν Ελλάδι αποφάσισε να μην την δείξει στους κριτικούς. Βάλτε τώρα με το νου σας. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA δύο οικογένειες αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν επιτέλους τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό—προσοχή μπας και απογοητευτείτε
«Το δείπνο του Φράνκο» (La Cena)
--Σκ Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα, Cast Μάριο Κάσας, Αλμπέρτο Σαν, Χουάν Ασιέρ Ετσεανδία, Οσκαρ Λασάρτε, Νόρα Ερνάντες
Το περίμενα. Ισπανικό, λέω, είναι, κωμωδία θα δω, τέλεια. Κι όμως η επανάληψη, η φλυαρία και το γκροτέσκο με απογοήτευσαν. Δεν είναι για πέταμα. Κάτι λέει. Να δεις που όσοι το δουν τα ίδια με εμένα θα αισθανθούν. Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως οι μάγειροι είναι αντιστασιακοί!—και ναι και όχι
«Βαιάνα» (Vaiana)
--Σκ Τόμας Κάιλ, Cast (φωνές) Μαρίνα Σάττι, Μιχάλης Κουινέλης, Βίνα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βάσια Ζαχαροπούλου
Η νεαρή Βαιάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Το animation της Disney είναι ριμέικ ενός από τα πιο αγαπημένα κλασικά έργα του στούντιο---καλών προθέσεων και λαικών ανησυχιών.
«Ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του πρέσβη» (Maigret and the dead lover)
--Σκ Πασκάλ Μποντιτζέρ,Cast Ντενί Πονταλιντέ, Ανν Αλβαρό, Ιρέν Ζακόμπ
Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ καλείται επειγόντως στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μαιγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί πενήντα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με μια πριγκίπισσα της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα-αποτυχημένο!
«Ρομέρια» (Romeria)
--Σκ Κάρλα Σιμόν, Cast Λιούσια Γκαρσία, Μιτς Μάρτιν, Τριστάν Ουγιόα, Μίριαμ Γκαγιέγο, Σάρα Κασάσνοβας, Αλμπέρτο Γκράσια, Χοσέ Άνχελ Εχίδο
Ταξίδι ωρίμανσης και αυτογνωσίας. Καμωμένο με ευαισθησία αλλά και φλυαρία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Εξαιρετική η μικρή πρωταγωνίστρια Λιουσία Γκαρσία. Κρίμα που το σύνολο της ταινίας δεν την υποστηρίζει!--χμ
«Toy story 5»
--Σκ Αντριου Στάντον, Κένα Χάρις, Cast Animation
Τα παιχνίδια επιστρέφουν στo πέμπτο «Toy Story» των studios της Disney και της Pixar. Και αυτή τη φορά σε επαφή με την τεχνολογία. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad. Ενα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Είναι διασκεδαστικό--Το πρώτο εξακολουθεί να είναι αξεπέραστο
«Πικρές γιορτές» (Amarga Navidad)
--Σκ Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Μπάρμπαρα Λένι, Λεονάρντο Σμπαράλια, Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν, Βικτόρια Λουένγκο, Πάτρικ Κριάδο, Μιλένα Σμιτ, Κιμ Γκουτιέρες αυτοβιογραφικό του Πέδρο.
Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο
«Michael»
--Σκ Αντουάν Φουκουά, Cast Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι και με τους Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο
Απογοητευτικό.Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον
«Τελευταία κλήση»
--Σκ Σέριφ Φράνσις, Cast Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτη, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Ρένια Λουιζίδου
Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!
«Το πάρτι γενεθλίων» (The Birthday Party )
—Σκηνοθεσία Μιγκέλ Ανχελ Χιμένεθ, Cast Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Εμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου
Αν και τα ονόματα είναι αλλαγμένα, το κυρίαρχο πρόσωπο ο Αριστοτέλης Ωνάσης μια ξέφρενη βραδιά στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Φυσικά ο Αλέξανδρος νεκρός. Τι να σας πω, σκυλοβαρέθηκα. Μα τι είναι αυτό; Πάντως όχι σινεμά—άντε γεια!
«Εμμονή» (Obsession)
--Σκ Κέρι Μπάρκερ, Cast Μάικλ Τζόνστον, Ιντι Ναβαρέτι, Μέγκαν Λόλες
Θεωρείται, και είναι, φαινόμενο. Με εφτακόσιες χιλιάδες δολάρια και με διακόσια εκατομμύρια εισιτήρια. Και προχωράει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Το στόρι γυρισμένο σε τέσσερις τοίχους. Οπου νεαρός ερωτευμένος με κάποια Νίκι. Και όπου εκείνη απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική, επιθετική και επικίνδυνη. Κάποια στιγμή, ορμάει και κοπανάει το κεφάλι μιας φίλης της επειδή εκείνη φλέρταρε με το αγόρι της. Κάπου εκεί, δέκα λεπτά πριν το φινάλε, σιχάθηκα και έφυγα. Ο καθείς με τα γούστα του--Τα δικά μου γούστα έχουν πάρει διαζύγιο απ αυτές τις βλακείες!
«Ο διάβολος φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2)
--Σκ Ντέιβιντ Φράνκελ, Cast Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουέι, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι, Κένεθ Μπράνα
Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει
--Σκ Ρεμί Μπενζακόν, Cast Ζιλ Λελούς, Λετισιά Καστά, Γκιγιόμ Γκαγιέμ
Γαλλικό αστυνομικό μυστηρίου με δάνεια από το αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ «σιωπηλός μάρτυρας» (Rear Window). Οπου καθηγήτρια κινηματογράφου αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο νέος γείτονας απέναντι έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του. Ο σύντροφός της συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την εμμονή της με αυτό το πιθανό έγκλημα-περνάει η ώρα
«Ψηλά τακούνια» (Tacones Lejanos)
--Σκ Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Βικτόρια Αμπρίλ, Μαρίσα Παρέδες, Μιγκέλ Μποσέ
Επανακυκλοφορία της κλασικής ιστορίας του Αλμοδόβαρ μετά από 35 χρόνια. Το story μπέρδεμα κανονικό. Δηλαδή παρουσιάστρια ειδήσεων, περιμένει να συναντήσει τη μητέρα της, διάσημη τραγουδίστρια. Η παρουσιάστρια έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού που εργάζεται και θα παντρευτεί με εκείνον που κάποτε υπήρξε εραστής της μητέρας της! Να συνεχίσω; Περιττό!—από τα καλύτερα του Πέδρο
«Η γοητεία της αμαρτίας» (Gruppo di famiglia in un interno)
--Σκ Λουκίνο Βισκόντι, Cast Μπαρτ Λάνκαστερ, Σιλβάνα Μάγκανο, Χέλμουτ Μπέργκερ, Ντομινίκ Σαντά, Κλαούντια Καρντινάλε
Του 1974, από τις λιγότερο ενδιαφέρουσες ταινίες του Λουκίνο Βισκόντι (1906-1976). Το story παραπέμπει στην παρακμή των αστών. Ένας συνταξιούχος Αμερικανός καθηγητής ζει μια μοναχική ζωή στη Ρώμη. Πλούσια αλλά αθυρόστομη κόμισσα καταφέρνει να πείσει τον καθηγητή να της νοικιάσει το άδειο διαμέρισμα στον επάνω όροφο σε εκείνη, τον πολύ νεότερο εραστή της, την έφηβη κόρη της και τον αρραβωνιαστικό της--Ε και;
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
«Οδύσσεια» (The Odyssey)
--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεη, Σαρλίζ Θέρον, Λουίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον
Είναι Ομηρος; Είναι. Και κάτι περισσότερο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, επεκτείνει, ερμηνεύει, «διορθώνει». Τον Ομηρο; Ναι. Και το μνημειώδες κείμενο γίνεται καλύτερο. Και κάτι ακόμα. Η καλύτερη, μεγαλύτερη και φτηνότερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Φανταστείτε κόστισε διακόσια πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και στην Ιταλία στο Μαρόκο και αλλού. Και τα εισιτήρια θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Εν Ελλάδι υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο. Ισως και περισσότερα. Μερικές σκηνές θα μείνουν ανεξίτηλες. Μοναδικές. Πίνακες ζωγραφικής. Όπως η σκηνή στην παραλία με βυθισμένο τον Δούρειο Ιππο. Η παλίρροια το είχε παρασύρει και το είχε βυθίσει στην άμμο—ακόμα κάθεστε;
«Μια θέση στον ήλιο» (A Place in the Sun)
--Σκ Τζορτζ Στίβενς, Cast Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλει Γουίντερς
Είναι ασπρόμαυρη. Το σενάριο προέρχεται από το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Αμερικανική τραγωδία» του Θίοντορ Ντάιζερ. Και τα επίπεδα πολλά. Αν και εκ πρώτης όψεως το στόρι είναι απλό. Ένας φτωχός νέος ζητά τη βοήθεια του πλούσιου θείου του ο οποίος τον προσλαμβάνει στην εταιρία του. Ετσι ξεκινά με μια μικρή θέση στην εταιρία και γνωρίζεται με την εργάτρια την Αλις με την οποία συνάπτει σχέσεις. Αρχικά, νομίζοντας ότι ο θείος του δεν πρόκειται να τον βοηθήσει παραπάνω, φαίνεται ευτυχισμένος μαζί της. Όταν όμως παίρνει την επιθυμητή προαγωγή και γνωρίζει την πανέμορφη, πλούσια και κακομαθημένη Άντζελα χάνει κάθε ενδιαφέρον για την Άλις. Εκείνη όμως κρατά ένα μυστικό, με το οποίο μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Γι αυτό τον εκβιάζει να τη νυμφευθεί. Αδιέξοδο. Και τότε αποφασίζει να «απαλλαγεί» απ αυτήν-το καλύτερο μελόδραμα όλων των εποχών!
«Τρέξε Λόλα τρέξε» (Run Lola Run)
--Σκ Τομ Τίκβερ, Cast Φράνκα Ποτέντε
Του 1999 και του Γερμανού Τομ Τίκβερ. Το στόρι συναρπαστικό. Όταν προβλήθηκε επηρέασε πλήθος σκηνοθετών. Όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Η Λόλα, μια νέα και απελπισμένη, σε μια φρενήρη διαδρομή είκοσι λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Σε μια αγωνιώδη προσπάθειά να σώσει τον αγαπημένο της. Ο χρόνος πιέζει, οι πιθανότητες μεταβάλλονται διαρκώς και κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η μηχανή στο χέρι. Η Φράνκα Ποτέντε να τρέχει και κάθε επεισόδιο είναι εμπόδιο για τη σωτηρία του αγαπημένου της-με κομμένη την ανάσα
«Σταυροί στο μέτωπο» (Paths of Glory)
--Σκ Στάνλει Κιούμπρικ, Cast Κερκ Ντάγκλας, Ραλφ Μίκερ, Αντολφ Μενζού, Τζορτζ Μακρίντι
Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Κομπ. Του 1957. Σκέτο αριστούργημα. Επανέρχεται σε ψηφιακή μορφή. Είναι ασπρόμαυρο. Και είναι το πιο μεγάλο «κατηγορώ» εναντίον πολεμοκάπηλων και φανατικών. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις στρατιώτες οδηγούνται προς εκτέλεση επειδή δεν συμμετείχαν σε μια έφοδο καταδικασμένη σε αποτυχία με χιλιάδες θύματα. Ο διοικητής τους, ο συνταγματάρχης Νταξ, πρώην δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπεράσπισή τους απέναντι σε συντριπτικές πιθανότητες αποτυχίας—το μονοπλάνο στα χαρακώματα σκέτο διαμάντι!
«Η πρόσκληση» (The Invite)
--Σκ Ολίβια Γουάιλντ, Cast Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουζ, Σεθ Ρόγκαν, Εντουαρντ Νόρτον
Η ρήση του Οσκαρ Ουάιλντ, η ουσία αυτής της υποδειγματικής, εξαιρετικής μαύρης κομεντί. Περίπου έλεγε «για να είσαι πάντα ερωτευμένος δεν πρέπει να παντρευτείς». Δηλαδή ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα. Η ιστορία μέσα στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού. Η Αντζελα και ο Τζο. Εκείνος «πτώμα». Εκείνη του αναγγέλλει πως όπου να ναι θα έρθει για δείπνο, το ζευγάρι από τον επάνω όροφο. Ο Τζο διαμαρτύρεται. Ωσπου η Πίνα, η Ισπανίδα, εμφανίζεται. Παρέα με τον Χοκ. Και το γλέντι αρχίζει. «Πόσες φορές κάνετε έρωτα;» Η Πίνα κατευθείαν στο ψητό. Ο Τζο τα χάνει. Η Αντζελα απαντάει «πριν ένα χρόνο»! Η συνέχεια ξεπερνάει κάθε φαντασία. Όλα στο «τραπέζι». Από το ομαδικό sex μέχρι την «διπλή διείσδυση» που γουστάρει η Ισπανίδα. Καθώς και strap on. Όλα μέσα—το γεγονός του καλοκαιριού, μη το χάσετε!
«Ψυχώ» (Psycho)
--Σκ Αλφρεντ Χίτσκοκ, Cast Αντονι Πέρκινς, Τζάνετ Λι, Βέρα Μάιλς, Μάρτιν Μπάλσαμ
Ο Νόρμαν Μπέιτς, η κεντρική φιγούρα είναι η επιτομή του Οιδιπόδειου του Φρόιντ. Εντελώς διχασμένος. Από τη μια η επιθυμία του να φλερτάρει και από την άλλη η μάνα του να ωρύεται και να «σκοτώνει» τις ορμές του. Κάπως έτσι, ένα βράδυ στο απομονωμένο Motel Bates ορμάει με μαχαίρι και κατακρεουργεί την Μάριον Κρέιν που εκείνη τη στιγμή έκανε ντους, αποφασισμένη να επιστρέψει την επομένη τις σαράντα χιλιάδες δολάρια που είχε κλέψει από το αφεντικό της. Η συνέχεια συναρπαστική. Το 1992 το αριστούργημα του Χίτσκοκ (1899-1980) χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο κινηματογράφου των ΗΠΑ και το 1998 έλαβε την 18η θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου--Απλώς αριστούργημα!
«Αμελί» (Amelie)
--Σκ Ζαν Πιέρ Ζενέ, Cast Οντρέ Τοτού, Ματιέ Κασοβίτς, Ρούφους, Ντομινίκ Πινόν
Επανακυκλοφορία, σε ψηφιακή κόπια, της θρυλικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομεντί, δηλαδή της Αμελί. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια. Με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Μέχρι σήμερα αξεπέραστη. Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη, εύθραυστη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι πέφτει πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει--Και η μαγεία αρχίζει!
«Ο ξένος» (L’ Etranger)
--Σκ Φρανσουά Οζόν, Cast Μπενζαμέν Βουαζέν, Πιέρ Λοτάν, Ρεμπέκα Μαρντέ
Ισως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!
«Αρκουδότρυπα»
--Σκ Χρυσιάνα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος, Cast Πάμελα Οικονομάκη, Χαρά Κυριαζή, Σώζος Χρήστου
Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!
«Σπασμένη φλέβα»
--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη
Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!
ΑΞΙΖΟΥΝ
«Οι αρμονίες Βερκμάιστερ» (Werckmeister Harmonies)
--Σκ Μπέλα Ταρ, Cast Λαρς Ρούντολφ, Πίτερ Φιτζ, Χάνα Σιγκούλα.
Του 2000. Θρυλικό στους σκληρούς κύκλους των σινεφίλ. Ο Ούγγρος Μπέλα Ταρ θεωρείται κορυφαίος στην παγκόσμια κινηματογραφική πρωτοπορία. Μεγάλη η διάρκεια της ταινίας. Τη συνιστώ μόνο στους απαιτητικούς. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Ένας αφελής νεαρός γίνεται μάρτυρας της κλιμάκωσης της βίας στη μικρή γενέτειρά του, μετά την άφιξη ενός μυστηριώδους τσίρκου. Τα μονοπλάνα και η δράση πίσω από τις «γραμμές» απαιτεί εγρήγορση του θεατή!
«Μίκαελ» (Michael)
--Σκηνοθεσία: Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ Cast: Μπέντζαμιν Κρίστενσεν, Βάλτερ Σλέζακ, Ρόμπερτ Γκάρισον
Πολύ πίσω. Ένας αιώνας και κάτι ψιλά. Από Δανία. Μιλάμε για βουβό σινεμά. Το 1924. Μια ταινία του πρωτοπόρου της εποχής του Καρλ Ντράγιερ. Αλησμόνητη η ταινία για την Ιωάννα της Λωραίνης. Εδώ λοιπόν το θέμα καυτό και για την εποχή του εντελώς απαγορευμένο. Ενας μεγάλος καλλιτέχνης ζωγραφίζει γοητευτικό νεαρό. Στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένος με τον νεαρό. Προσπαθεί να συγκρατηθεί αλλά το πάθος του τρώει τα σωθικά. Μη ξεχάσετε η ταινία είναι του βωβού σινεμά!
«Tuner»
--Σκ Ντάνιελ Ρόερ, Cast: Λίο Γούνταλ, Αβάνα Ρόουζ Λιού, Ντάστιν Χόφμαν, Ζαν Ρενό
Ο Νίκι χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων με μια σπάνια ακουστική αντίληψη. Όταν εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη παράνομη αποστολή. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του-θα το ξαναδώ!
«Dj βοσκός» (dj Ahmet)
--Σκ Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι, Cast Άριφ Γιακούπ, Άγκους Άγκουσεφ, Άξελ Μεχμέτ, Ντόρα Ακάν Ζλάτανоβα
Εξαιρετικό μείγμα βουκολικής ιστορίας και σύγχρονης μουσικής. Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε αναγκαστικό γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν τους χτύπους της καρδιάς τους!--συμπαθητικό
«Τηλεφωνήσετε ασφάλεια αμέσου δράσεως» (Dial M for Murder )
--Σκ Αλφρεντ Χίτσκοκ, Cast Γκρέις Κέλι, Ρέι Μίλαντ, Ρόμπερτ Κάμινγκς
Επανακυκλοφορία σε φρέσκια κόπια, του κλασικού θρίλερ του Χιτς, παραγωγής 1954. Μοιάζει, και είναι, θεατρικό. Ένα παράσιτο της Αγγλικής αριστοκρατίας, σχεδιάζει να δολοφονήσει την ζάπλουτη και όμορφη σύζυγό του, Όχι ο ίδιος αλλά πρώην αξιωματικός του στρατού. Η πλοκή και η λύτρωση στηρίζονται στο κλειδί του διαμερίσματος. Όμως για κακή του τύχη η σύζυγος σκοτώνει τον εισβολέα με ψαλίδι. Τώρα τα στοιχεία την ενοχοποιούν και κινδυνεύει να βρεθεί στην γκιλοτίνα!—δεν είναι από τις top του Χιτς
«Η μεγάλη σφαγή των ΚΑΠΗ Αλίμου»
--Σκ Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος, Cast Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα, Όλγα Θυμαρά, Δέσποινα Δημητριάδου, Μάρθα Ρούτσου, Φρόσω Νεοκοσμίδου
Από την πρώτη σκηνή να πέφτεις χάμω από τα γέλια. Ο,τι πιο γελαστό είδα μέχρι σήμερα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνει θραύση. Και οι «λεπτομέρειες» για την παραγωγή του σε αφήνουν αποσβολωμένο. Το στόρι αρχίζει κάπως έτσι: ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα. Να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και μαζικής παράνοιας—χα χα χα
«Υπεράνω πάσης υποψίας» (Indagine su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto)
—Σκ. Ελιο Πέτρι, cast Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Φλορίντα Μπολκάν
Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνειπροκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας». Η παραγωγή του 1970—από τις κλασικές του Ιταλικού σινεμά
ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ
«Θρέψε κοράκια» (Cria Cuervos)
--Σκ Κάρλος Σάουρα, Cast Τζεραλντίν Τσάπλιν, Μόνικα Ράνταλ, Ανα Τόρεντ
Ο τίτλος από Ισπανική παροιμία «θρέψε κοράκια και θα σου βγάλουν τα μάτια». Είναι του 1976 ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Φράνκο με σκηνοθέτη τον Κάρλος Σάουρα. Το στόρι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας: η οχτάχρονη Άννα πιστεύει ότι σκότωσε τον πατέρα της, υπεύθυνο στα µάτια της για τον θάνατο της αγαπηµένης µητέρας της. Μαζί µε τις δυο αδελφές της, υπό την κηδεµονία µιας απόµακρης θείας, επικοινωνεί µε το φάντασµα της µητέρας, αντιδρά στα πάντα και στους πάντες κι αναπτύσσει µια ξεχωριστή εµµονή µε την ιδέα του θανάτου-μπερδεμένο
«Επτά ψυχοπαθείς» (Seven Psychopaths)
—Σκ Μάρτιν ΜακΝτόνα, cast Κόλιν Φάρελ, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τομ Γουέιτς, Σαμ Ρόκγουελ, Ολγκα Κουριλένκο
Παραλίγο. Δυστυχώς μέτριο. Αν και το story ξεκαρδιστικό: Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός—έτσι κι έτσι!
«Συμπέθεροι από σόι» (Cocorico 2)
--Σκ Ζουλιέν Ερβέ, Cast Κριστιάν Κλαβιέ, Ντιντιέ Μπουρντόν
Γαλλική κωμωδία. Τόσο ξεκαρδιστική και τόσο πρωτότυπη που το γραφείο που την διακινεί εν Ελλάδι αποφάσισε να μην την δείξει στους κριτικούς. Βάλτε τώρα με το νου σας. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA δύο οικογένειες αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν επιτέλους τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό—προσοχή μπας και απογοητευτείτε
«Το δείπνο του Φράνκο» (La Cena)
--Σκ Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα, Cast Μάριο Κάσας, Αλμπέρτο Σαν, Χουάν Ασιέρ Ετσεανδία, Οσκαρ Λασάρτε, Νόρα Ερνάντες
Το περίμενα. Ισπανικό, λέω, είναι, κωμωδία θα δω, τέλεια. Κι όμως η επανάληψη, η φλυαρία και το γκροτέσκο με απογοήτευσαν. Δεν είναι για πέταμα. Κάτι λέει. Να δεις που όσοι το δουν τα ίδια με εμένα θα αισθανθούν. Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως οι μάγειροι είναι αντιστασιακοί!—και ναι και όχι
«Βαιάνα» (Vaiana)
--Σκ Τόμας Κάιλ, Cast (φωνές) Μαρίνα Σάττι, Μιχάλης Κουινέλης, Βίνα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βάσια Ζαχαροπούλου
Η νεαρή Βαιάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Το animation της Disney είναι ριμέικ ενός από τα πιο αγαπημένα κλασικά έργα του στούντιο---καλών προθέσεων και λαικών ανησυχιών.
«Ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του πρέσβη» (Maigret and the dead lover)
--Σκ Πασκάλ Μποντιτζέρ,Cast Ντενί Πονταλιντέ, Ανν Αλβαρό, Ιρέν Ζακόμπ
Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ καλείται επειγόντως στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μαιγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί πενήντα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με μια πριγκίπισσα της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα-αποτυχημένο!
«Ρομέρια» (Romeria)
--Σκ Κάρλα Σιμόν, Cast Λιούσια Γκαρσία, Μιτς Μάρτιν, Τριστάν Ουγιόα, Μίριαμ Γκαγιέγο, Σάρα Κασάσνοβας, Αλμπέρτο Γκράσια, Χοσέ Άνχελ Εχίδο
Ταξίδι ωρίμανσης και αυτογνωσίας. Καμωμένο με ευαισθησία αλλά και φλυαρία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Εξαιρετική η μικρή πρωταγωνίστρια Λιουσία Γκαρσία. Κρίμα που το σύνολο της ταινίας δεν την υποστηρίζει!--χμ
«Toy story 5»
--Σκ Αντριου Στάντον, Κένα Χάρις, Cast Animation
Τα παιχνίδια επιστρέφουν στo πέμπτο «Toy Story» των studios της Disney και της Pixar. Και αυτή τη φορά σε επαφή με την τεχνολογία. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad. Ενα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Είναι διασκεδαστικό--Το πρώτο εξακολουθεί να είναι αξεπέραστο
«Πικρές γιορτές» (Amarga Navidad)
--Σκ Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Μπάρμπαρα Λένι, Λεονάρντο Σμπαράλια, Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν, Βικτόρια Λουένγκο, Πάτρικ Κριάδο, Μιλένα Σμιτ, Κιμ Γκουτιέρες αυτοβιογραφικό του Πέδρο.
Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο
«Michael»
--Σκ Αντουάν Φουκουά, Cast Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι και με τους Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο
Απογοητευτικό.Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον
«Τελευταία κλήση»
--Σκ Σέριφ Φράνσις, Cast Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτη, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Ρένια Λουιζίδου
Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!
ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
«Το πάρτι γενεθλίων» (The Birthday Party )
—Σκηνοθεσία Μιγκέλ Ανχελ Χιμένεθ, Cast Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Εμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου
Αν και τα ονόματα είναι αλλαγμένα, το κυρίαρχο πρόσωπο ο Αριστοτέλης Ωνάσης μια ξέφρενη βραδιά στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Φυσικά ο Αλέξανδρος νεκρός. Τι να σας πω, σκυλοβαρέθηκα. Μα τι είναι αυτό; Πάντως όχι σινεμά—άντε γεια!
«Εμμονή» (Obsession)
--Σκ Κέρι Μπάρκερ, Cast Μάικλ Τζόνστον, Ιντι Ναβαρέτι, Μέγκαν Λόλες
Θεωρείται, και είναι, φαινόμενο. Με εφτακόσιες χιλιάδες δολάρια και με διακόσια εκατομμύρια εισιτήρια. Και προχωράει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Το στόρι γυρισμένο σε τέσσερις τοίχους. Οπου νεαρός ερωτευμένος με κάποια Νίκι. Και όπου εκείνη απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική, επιθετική και επικίνδυνη. Κάποια στιγμή, ορμάει και κοπανάει το κεφάλι μιας φίλης της επειδή εκείνη φλέρταρε με το αγόρι της. Κάπου εκεί, δέκα λεπτά πριν το φινάλε, σιχάθηκα και έφυγα. Ο καθείς με τα γούστα του--Τα δικά μου γούστα έχουν πάρει διαζύγιο απ αυτές τις βλακείες!
«Ο διάβολος φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2)
--Σκ Ντέιβιντ Φράνκελ, Cast Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουέι, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι, Κένεθ Μπράνα
Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει
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