Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Χαμός. Φανταστείτε ότι η αίθουσα IMAX στο Mall προβάλλει το συναρπαστικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν από τις 09.30 το πρωί. Δεν ξανάγινε. Με τη φόρα που έχει πάρει θα κατατροπώσει τους «πρωταθλητές» εισπράξεων και εισιτηρίων «Τιτανικός», «Χάρρυ Πότερ» και «Αρχοντας των δαχτυλιδιών». Αυτό το επταήμερο τρεις φρέσκιες αφίξεις και τρεις κλασικές. Ανώτερη όλων «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, παραγωγής 1976. Ακολουθεί ο σαρκασμός του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τα «ψηλά τακούνια». Από τις φρέσκιες «Spider-man καινούργια μέρα». Ότι πρέπει για την πιτσιρικαρία. Ακόμα το σοβαρό αλλά αργό της Ιαπωνίας «αχνή θέα των λόφων» καθώς και μια ιστορία αστυνομικού μυστηρίου «έγκλημα στον τρίτο όροφο» με δάνεια από το αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ «σιωπηλός μάρτυρας» (rear window). Εχουμε και λέμε:Ο Τράβις Μπικλ, βετεράνος του Βιετνάμ υποφέρει από αϋπνίες και από κατάθλιψη κι εργάζεται ως ταξιτζής τα βράδια, ενώ την ημέρα συχνάζει σε σινεμά όπου προβάλλονται πορνογραφικές ταινίες, σκεπτόμενος το βαθμό στον οποίο ο κόσμος, και ειδικά η Νέα Υόρκη, έχει χειροτερεύσει. Μοναδική του σανίδα σωτηρίας μια κοπέλα που εργάζεται για την προεκλογική εκστρατεία γερουσιαστή. Παθαίνει ψύχωση μαζί της και ταυτόχρονα προσπαθεί να προστατεύσει μικρή πόρνη που την εκμεταλλεύεται ο προαγωγό της. Αυτό ήταν. Κάπως έτσι αρχίζει η κάθοδος προς τον ατομικό φασισμό. Εξοπλίζεται, μαθαίνει σκοποβολή, κρύβει το όπλο του στο μπράτσο, σε αυτοσχέδιο μηχανισμό που ο ίδιος επινόησε, ξυρίζεται και ορμάει μέσα στη νύχτα να καθαρίσει την πόλη από πόρνες, νταβατζήδες, ρεμάλια, drag dealers. Από κάθε ανθρώπινο «σκουπίδι» που βρομίζει το βλέμμα του--Μια εξωφρενική συνάντηση με την κόλασηΦυσικά ένα ακόμα επεισόδιο από την γνωστή σειρά. Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!Ακρως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κοινό θα διχαστεί. Οι μισοί θα βαρεθούν με τους αργούς ρυθμούς. Οι άλλοι μισοί θα σκαλίσουν. Το story τραμπαλίζεται ανάμεσα στο Ναγκασάκι του 1952. Μετά την ατομική βόμβα. Και το 1982 στην Αγγλία. Οπου οικογένεια Γιαπωνέζων του Ναγασάκι έχει μετακομίσει. Τα δύο κορίτσια δύο κόσμοι. Η μεγάλη έχει αυτοκτονήσει. Η βόμβα την έχει κουρελιάσει. Η μικρότερη πορεύεται με τη δική της ζωή. Στη μέση η μητέρα. Μια ερμηνεία που θα κόψει την ανάσα—αργό αλλά με ψαχνό

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Είναι Ομηρος; Είναι. Και κάτι περισσότερο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, επεκτείνει, ερμηνεύει, «διορθώνει». Τον Ομηρο; Ναι. Και το μνημειώδες κείμενο γίνεται καλύτερο. Και κάτι ακόμα. Η καλύτερη, μεγαλύτερη και φτηνότερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Φανταστείτε κόστισε διακόσια πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πελοπόννησο και στην Ιταλία στο Μαρόκο και αλλού. Και τα εισιτήρια θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Εν Ελλάδι υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο. Ισως και περισσότερα. Μερικές σκηνές θα μείνουν ανεξίτηλες. Μοναδικές. Πίνακες ζωγραφικής. Όπως η σκηνή στην παραλία με βυθισμένο τον Δούρειο Ιππο. Η παλίρροια το είχε παρασύρει και το είχε βυθίσει στην άμμο—ακόμα κάθεστε;

Είναι ασπρόμαυρη. Το σενάριο προέρχεται από το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Αμερικανική τραγωδία» του Θίοντορ Ντάιζερ. Και τα επίπεδα πολλά. Αν και εκ πρώτης όψεως το στόρι είναι απλό. Ένας φτωχός νέος ζητά τη βοήθεια του πλούσιου θείου του ο οποίος τον προσλαμβάνει στην εταιρία του. Ετσι ξεκινά με μια μικρή θέση στην εταιρία και γνωρίζεται με την εργάτρια την Αλις με την οποία συνάπτει σχέσεις. Αρχικά, νομίζοντας ότι ο θείος του δεν πρόκειται να τον βοηθήσει παραπάνω, φαίνεται ευτυχισμένος μαζί της. Όταν όμως παίρνει την επιθυμητή προαγωγή και γνωρίζει την πανέμορφη, πλούσια και κακομαθημένη Άντζελα χάνει κάθε ενδιαφέρον για την Άλις. Εκείνη όμως κρατά ένα μυστικό, με το οποίο μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Γι αυτό τον εκβιάζει να τη νυμφευθεί. Αδιέξοδο. Και τότε αποφασίζει να «απαλλαγεί» απ αυτήν-το καλύτερο μελόδραμα όλων των εποχών!

Του 1999 και του Γερμανού Τομ Τίκβερ. Το στόρι συναρπαστικό. Όταν προβλήθηκε επηρέασε πλήθος σκηνοθετών. Όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Η Λόλα, μια νέα και απελπισμένη, σε μια φρενήρη διαδρομή είκοσι λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Σε μια αγωνιώδη προσπάθειά να σώσει τον αγαπημένο της. Ο χρόνος πιέζει, οι πιθανότητες μεταβάλλονται διαρκώς και κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η μηχανή στο χέρι. Η Φράνκα Ποτέντε να τρέχει και κάθε επεισόδιο είναι εμπόδιο για τη σωτηρία του αγαπημένου της-με κομμένη την ανάσα

Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Κομπ. Του 1957. Σκέτο αριστούργημα. Επανέρχεται σε ψηφιακή μορφή. Είναι ασπρόμαυρο. Και είναι το πιο μεγάλο «κατηγορώ» εναντίον πολεμοκάπηλων και φανατικών. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις στρατιώτες οδηγούνται προς εκτέλεση επειδή δεν συμμετείχαν σε μια έφοδο καταδικασμένη σε αποτυχία με χιλιάδες θύματα. Ο διοικητής τους, ο συνταγματάρχης Νταξ, πρώην δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπεράσπισή τους απέναντι σε συντριπτικές πιθανότητες αποτυχίας—το μονοπλάνο στα χαρακώματα σκέτο διαμάντι!

Η ρήση του Οσκαρ Ουάιλντ, η ουσία αυτής της υποδειγματικής, εξαιρετικής μαύρης κομεντί. Περίπου έλεγε «για να είσαι πάντα ερωτευμένος δεν πρέπει να παντρευτείς». Δηλαδή ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα. Η ιστορία μέσα στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού. Η Αντζελα και ο Τζο. Εκείνος «πτώμα». Εκείνη του αναγγέλλει πως όπου να ναι θα έρθει για δείπνο, το ζευγάρι από τον επάνω όροφο. Ο Τζο διαμαρτύρεται. Ωσπου η Πίνα, η Ισπανίδα, εμφανίζεται. Παρέα με τον Χοκ. Και το γλέντι αρχίζει. «Πόσες φορές κάνετε έρωτα;» Η Πίνα κατευθείαν στο ψητό. Ο Τζο τα χάνει. Η Αντζελα απαντάει «πριν ένα χρόνο»! Η συνέχεια ξεπερνάει κάθε φαντασία. Όλα στο «τραπέζι». Από το ομαδικό sex μέχρι την «διπλή διείσδυση» που γουστάρει η Ισπανίδα. Καθώς και strap on. Όλα μέσα—το γεγονός του καλοκαιριού, μη το χάσετε!

Ο Νόρμαν Μπέιτς, η κεντρική φιγούρα είναι η επιτομή του Οιδιπόδειου του Φρόιντ. Εντελώς διχασμένος. Από τη μια η επιθυμία του να φλερτάρει και από την άλλη η μάνα του να ωρύεται και να «σκοτώνει» τις ορμές του. Κάπως έτσι, ένα βράδυ στο απομονωμένο Motel Bates ορμάει με μαχαίρι και κατακρεουργεί την Μάριον Κρέιν που εκείνη τη στιγμή έκανε ντους, αποφασισμένη να επιστρέψει την επομένη τις σαράντα χιλιάδες δολάρια που είχε κλέψει από το αφεντικό της. Η συνέχεια συναρπαστική. Το 1992 το αριστούργημα του Χίτσκοκ (1899-1980) χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο κινηματογράφου των ΗΠΑ και το 1998 έλαβε την 18η θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου--Απλώς αριστούργημα!

Επανακυκλοφορία, σε ψηφιακή κόπια, της θρυλικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομεντί, δηλαδή της Αμελί. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια. Με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Μέχρι σήμερα αξεπέραστη. Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη, εύθραυστη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι πέφτει πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει--Και η μαγεία αρχίζει!

Ισως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!

Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Του 2000. Θρυλικό στους σκληρούς κύκλους των σινεφίλ. Ο Ούγγρος Μπέλα Ταρ θεωρείται κορυφαίος στην παγκόσμια κινηματογραφική πρωτοπορία. Μεγάλη η διάρκεια της ταινίας. Τη συνιστώ μόνο στους απαιτητικούς. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Ένας αφελής νεαρός γίνεται μάρτυρας της κλιμάκωσης της βίας στη μικρή γενέτειρά του, μετά την άφιξη ενός μυστηριώδους τσίρκου. Τα μονοπλάνα και η δράση πίσω από τις «γραμμές» απαιτεί εγρήγορση του θεατή!

Πολύ πίσω. Ένας αιώνας και κάτι ψιλά. Από Δανία. Μιλάμε για βουβό σινεμά. Το 1924. Μια ταινία του πρωτοπόρου της εποχής του Καρλ Ντράγιερ. Αλησμόνητη η ταινία για την Ιωάννα της Λωραίνης. Εδώ λοιπόν το θέμα καυτό και για την εποχή του εντελώς απαγορευμένο. Ενας μεγάλος καλλιτέχνης ζωγραφίζει γοητευτικό νεαρό. Στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένος με τον νεαρό. Προσπαθεί να συγκρατηθεί αλλά το πάθος του τρώει τα σωθικά. Μη ξεχάσετε η ταινία είναι του βωβού σινεμά!

Ο Νίκι χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων με μια σπάνια ακουστική αντίληψη. Όταν εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη παράνομη αποστολή. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του-θα το ξαναδώ!

Εξαιρετικό μείγμα βουκολικής ιστορίας και σύγχρονης μουσικής. Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε αναγκαστικό γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν τους χτύπους της καρδιάς τους!--συμπαθητικό

Επανακυκλοφορία σε φρέσκια κόπια, του κλασικού θρίλερ του Χιτς, παραγωγής 1954. Μοιάζει, και είναι, θεατρικό. Ένα παράσιτο της Αγγλικής αριστοκρατίας, σχεδιάζει να δολοφονήσει την ζάπλουτη και όμορφη σύζυγό του, Όχι ο ίδιος αλλά πρώην αξιωματικός του στρατού. Η πλοκή και η λύτρωση στηρίζονται στο κλειδί του διαμερίσματος. Όμως για κακή του τύχη η σύζυγος σκοτώνει τον εισβολέα με ψαλίδι. Τώρα τα στοιχεία την ενοχοποιούν και κινδυνεύει να βρεθεί στην γκιλοτίνα!—δεν είναι από τις top του Χιτς

Από την πρώτη σκηνή να πέφτεις χάμω από τα γέλια. Ο,τι πιο γελαστό είδα μέχρι σήμερα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνει θραύση. Και οι «λεπτομέρειες» για την παραγωγή του σε αφήνουν αποσβολωμένο. Το στόρι αρχίζει κάπως έτσι: ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα. Να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και μαζικής παράνοιας—χα χα χα

Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνειπροκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας». Η παραγωγή του 1970—από τις κλασικές του Ιταλικού σινεμά

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Ο τίτλος από Ισπανική παροιμία «θρέψε κοράκια και θα σου βγάλουν τα μάτια». Είναι του 1976 ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Φράνκο με σκηνοθέτη τον Κάρλος Σάουρα. Το στόρι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας: η οχτάχρονη Άννα πιστεύει ότι σκότωσε τον πατέρα της, υπεύθυνο στα µάτια της για τον θάνατο της αγαπηµένης µητέρας της. Μαζί µε τις δυο αδελφές της, υπό την κηδεµονία µιας απόµακρης θείας, επικοινωνεί µε το φάντασµα της µητέρας, αντιδρά στα πάντα και στους πάντες κι αναπτύσσει µια ξεχωριστή εµµονή µε την ιδέα του θανάτου-μπερδεμένο

Παραλίγο. Δυστυχώς μέτριο. Αν και το story ξεκαρδιστικό: Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός—έτσι κι έτσι!

Γαλλική κωμωδία. Τόσο ξεκαρδιστική και τόσο πρωτότυπη που το γραφείο που την διακινεί εν Ελλάδι αποφάσισε να μην την δείξει στους κριτικούς. Βάλτε τώρα με το νου σας. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA δύο οικογένειες αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν επιτέλους τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό—προσοχή μπας και απογοητευτείτε

Το περίμενα. Ισπανικό, λέω, είναι, κωμωδία θα δω, τέλεια. Κι όμως η επανάληψη, η φλυαρία και το γκροτέσκο με απογοήτευσαν. Δεν είναι για πέταμα. Κάτι λέει. Να δεις που όσοι το δουν τα ίδια με εμένα θα αισθανθούν. Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως οι μάγειροι είναι αντιστασιακοί!—και ναι και όχι

Η νεαρή Βαιάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Το animation της Disney είναι ριμέικ ενός από τα πιο αγαπημένα κλασικά έργα του στούντιο---καλών προθέσεων και λαικών ανησυχιών.

Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ καλείται επειγόντως στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μαιγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί πενήντα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με μια πριγκίπισσα της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα-αποτυχημένο!

Ταξίδι ωρίμανσης και αυτογνωσίας. Καμωμένο με ευαισθησία αλλά και φλυαρία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Εξαιρετική η μικρή πρωταγωνίστρια Λιουσία Γκαρσία. Κρίμα που το σύνολο της ταινίας δεν την υποστηρίζει!--χμ

Τα παιχνίδια επιστρέφουν στo πέμπτο «Toy Story» των studios της Disney και της Pixar. Και αυτή τη φορά σε επαφή με την τεχνολογία. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad. Ενα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Είναι διασκεδαστικό--Το πρώτο εξακολουθεί να είναι αξεπέραστο

Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο

Απογοητευτικό.Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Αν και τα ονόματα είναι αλλαγμένα, το κυρίαρχο πρόσωπο ο Αριστοτέλης Ωνάσης μια ξέφρενη βραδιά στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Φυσικά ο Αλέξανδρος νεκρός. Τι να σας πω, σκυλοβαρέθηκα. Μα τι είναι αυτό; Πάντως όχι σινεμά—άντε γεια!

Θεωρείται, και είναι, φαινόμενο. Με εφτακόσιες χιλιάδες δολάρια και με διακόσια εκατομμύρια εισιτήρια. Και προχωράει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Το στόρι γυρισμένο σε τέσσερις τοίχους. Οπου νεαρός ερωτευμένος με κάποια Νίκι. Και όπου εκείνη απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική, επιθετική και επικίνδυνη. Κάποια στιγμή, ορμάει και κοπανάει το κεφάλι μιας φίλης της επειδή εκείνη φλέρταρε με το αγόρι της. Κάπου εκεί, δέκα λεπτά πριν το φινάλε, σιχάθηκα και έφυγα. Ο καθείς με τα γούστα του--Τα δικά μου γούστα έχουν πάρει διαζύγιο απ αυτές τις βλακείες!

Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει

Γαλλικό αστυνομικό μυστηρίου με δάνεια από το αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ «σιωπηλός μάρτυρας» (Rear Window). Οπου καθηγήτρια κινηματογράφου αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο νέος γείτονας απέναντι έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του. Ο σύντροφός της συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την εμμονή της με αυτό το πιθανό έγκλημα-περνάει η ώραΕπανακυκλοφορία της κλασικής ιστορίας του Αλμοδόβαρ μετά από 35 χρόνια. Το story μπέρδεμα κανονικό. Δηλαδή παρουσιάστρια ειδήσεων, περιμένει να συναντήσει τη μητέρα της, διάσημη τραγουδίστρια. Η παρουσιάστρια έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού που εργάζεται και θα παντρευτεί με εκείνον που κάποτε υπήρξε εραστής της μητέρας της! Να συνεχίσω; Περιττό!—από τα καλύτερα του ΠέδροΤου 1974, από τις λιγότερο ενδιαφέρουσες ταινίες του Λουκίνο Βισκόντι (1906-1976). Το story παραπέμπει στην παρακμή των αστών. Ένας συνταξιούχος Αμερικανός καθηγητής ζει μια μοναχική ζωή στη Ρώμη. Πλούσια αλλά αθυρόστομη κόμισσα καταφέρνει να πείσει τον καθηγητή να της νοικιάσει το άδειο διαμέρισμα στον επάνω όροφο σε εκείνη, τον πολύ νεότερο εραστή της, την έφηβη κόρη της και τον αρραβωνιαστικό της--Ε και;