Πράσινο φως για το project του «Ξενία» στο Παλιούρι του Ιβάν Σαββίδη

Η αρμόδια διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ άναψε το «πράσινο φως» για την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανέγερση κτηρίων και τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου