Πράσινο φως για το project του «Ξενία» στο Παλιούρι του Ιβάν Σαββίδη
Πράσινο φως για το project του «Ξενία» στο Παλιούρι του Ιβάν Σαββίδη
Η αρμόδια διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ άναψε το «πράσινο φως» για την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανέγερση κτηρίων και τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου
Και με τη βούλα του υπουργείου Πολιτισμού προχωρά στο επόμενο βήμα το μεγάλο project για το «ΞΕΝΙΑ» στο Παλιούρι Χαλκιδικής με την έγκριση της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
Την αξιοποίηση της έκτασης έχει αναλάβει εδώ και χρόνια ο όμιλος Σαββίδη με την Dimera Group, ενώ τώρα, η αρμόδια διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων άναψε το «πράσινο φως» για την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανέγερση κτηρίων και τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου, στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του διατηρητέου, από το ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης χωρικής ανάπτυξης του Σύνθετου Τουριστικού καταλύματος (ΦΕΚ 95/Δ/2024).
Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι σύμφωνες και βελτιώνουν τα επιμέρους στοιχεία του ήδη εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημόσιου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Παλιούρι Χαλκιδικής» και συμπληρώνουν χωρίς να αντιτίθενται στην ήδη εγκεκριμένη οριστική μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων του χαρακτηρισμένου ως μνημείου συγκροτήματος του Μοτέλ «Ξενία». Με βάση τους σχετικούς όρους που τίθενται, «οι πάσης φύσεως εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με την παρουσία αρχαιολόγου της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του έργου, ενώ επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην καθίστανται ορατά».
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης, στις αρχές Ιουλίου, από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων των αρχιτεκτονικών για τις νέες κτιριακές υποδομές του συγκροτήματος, δεδομένου ότι ήδη από πέρυσι τον Αύγουστο έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων του χαρακτηρισμένου ως μνημείο συγκροτήματος.
Φορέας της επένδυσης είναι η Premium Resort Development, η οποία υφίσταται από το 2014, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού, τότε, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίησης της έκτασης του συγκροτήματος της Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 322 στρεμμάτων, καταλήγοντας στον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη.
Με βάση το σχετικό επενδυτικό πλάνο το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που θα δημιουργηθεί στην έκταση περιλαμβάνει, πέραν της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος, την προσθήκη συγκροτημάτων bungalows με τέσσερις διαφορετικούς τύπους, χώρων εστίασης, σπα, πολυτελών κατοικιών, κολυμβητικών δεξαμενών κ.ο.κ.. Ο αρχικός προϋπολογισμός για το έργο αντιστοιχούσε, την περασμένη δεκαετία, στα 80 εκατ. ευρώ, νούμερο τώρα το οποίο ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με την πλευρά Σαββίδη επί του παρόντος να μην προχωρά σε περαιτέρω ανακοινώσεις έως ότου οριστικοποιήσει τα πλάνα αξιοποίησης αλλά και τη χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, οι νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα δημιουργηθούν γύρω από το διατηρητέο του «Ξενία», με μία συνολική δυναμικότητα κοντά στις 940 κλίνες, ακολουθώντας «πράσινα» χαρακτηριστικά με φυτεμένα δώματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και ξύλινα σκίαστρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το διατηρητέο θα αποκατασταθεί με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική του Άρη Κωνσταντινίδη. Στο κέντρο του νέου συγκροτήματος θα αναπτυχθεί μία μεγάλη κεντρική πλατεία, ενώ η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση αντιστοιχεί σε 40.684 τετραγωνικά μέτρα.
Πηγή: newmoney.gr
Την αξιοποίηση της έκτασης έχει αναλάβει εδώ και χρόνια ο όμιλος Σαββίδη με την Dimera Group, ενώ τώρα, η αρμόδια διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων άναψε το «πράσινο φως» για την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανέγερση κτηρίων και τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου, στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του διατηρητέου, από το ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης χωρικής ανάπτυξης του Σύνθετου Τουριστικού καταλύματος (ΦΕΚ 95/Δ/2024).
Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι σύμφωνες και βελτιώνουν τα επιμέρους στοιχεία του ήδη εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημόσιου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Παλιούρι Χαλκιδικής» και συμπληρώνουν χωρίς να αντιτίθενται στην ήδη εγκεκριμένη οριστική μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων του χαρακτηρισμένου ως μνημείου συγκροτήματος του Μοτέλ «Ξενία». Με βάση τους σχετικούς όρους που τίθενται, «οι πάσης φύσεως εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με την παρουσία αρχαιολόγου της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του έργου, ενώ επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην καθίστανται ορατά».
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης, στις αρχές Ιουλίου, από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων των αρχιτεκτονικών για τις νέες κτιριακές υποδομές του συγκροτήματος, δεδομένου ότι ήδη από πέρυσι τον Αύγουστο έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων του χαρακτηρισμένου ως μνημείο συγκροτήματος.
Φορέας της επένδυσης είναι η Premium Resort Development, η οποία υφίσταται από το 2014, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού, τότε, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίησης της έκτασης του συγκροτήματος της Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 322 στρεμμάτων, καταλήγοντας στον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη.
Με βάση το σχετικό επενδυτικό πλάνο το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που θα δημιουργηθεί στην έκταση περιλαμβάνει, πέραν της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος, την προσθήκη συγκροτημάτων bungalows με τέσσερις διαφορετικούς τύπους, χώρων εστίασης, σπα, πολυτελών κατοικιών, κολυμβητικών δεξαμενών κ.ο.κ.. Ο αρχικός προϋπολογισμός για το έργο αντιστοιχούσε, την περασμένη δεκαετία, στα 80 εκατ. ευρώ, νούμερο τώρα το οποίο ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με την πλευρά Σαββίδη επί του παρόντος να μην προχωρά σε περαιτέρω ανακοινώσεις έως ότου οριστικοποιήσει τα πλάνα αξιοποίησης αλλά και τη χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, οι νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα δημιουργηθούν γύρω από το διατηρητέο του «Ξενία», με μία συνολική δυναμικότητα κοντά στις 940 κλίνες, ακολουθώντας «πράσινα» χαρακτηριστικά με φυτεμένα δώματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και ξύλινα σκίαστρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το διατηρητέο θα αποκατασταθεί με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική του Άρη Κωνσταντινίδη. Στο κέντρο του νέου συγκροτήματος θα αναπτυχθεί μία μεγάλη κεντρική πλατεία, ενώ η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση αντιστοιχεί σε 40.684 τετραγωνικά μέτρα.
Πηγή: newmoney.gr
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