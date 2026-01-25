Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο Βεζένκοφ δεν άφησε ένα μικρό κορίτσι να σκουπίσει το παρκέ και το έκανε ο ίδιος, δείτε βίντεο
Ο Βεζένκοφ δεν άφησε ένα μικρό κορίτσι να σκουπίσει το παρκέ και το έκανε ο ίδιος, δείτε βίντεο
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα (26/01) στις 9 το πρωί.
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με τους Πειραιώτες μπροστά με διψήφια διαφορά (16-27), ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ παρατήρησε πως έπρεπε να σκουπιστεί το παρκέ ζητώντας το ευγενικά από τους ανθρώπους του γηπέδου.
Τότε ένα μικρό κοριτσάκι εμφανίστηκε με τη σκούπα προκειμένου να γίνει η δουλειά. Ωστόσο, ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στο παιδί να σκουπίσει και αντ' αυτού προτίμησε να το κάνει ο ίδιος.
Πηγή: gazzeta.gr
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με τους Πειραιώτες μπροστά με διψήφια διαφορά (16-27), ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ παρατήρησε πως έπρεπε να σκουπιστεί το παρκέ ζητώντας το ευγενικά από τους ανθρώπους του γηπέδου.
Τότε ένα μικρό κοριτσάκι εμφανίστηκε με τη σκούπα προκειμένου να γίνει η δουλειά. Ωστόσο, ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στο παιδί να σκουπίσει και αντ' αυτού προτίμησε να το κάνει ο ίδιος.
Πηγή: gazzeta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα