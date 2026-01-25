Ο Βεζένκοφ δεν άφησε ένα μικρό κορίτσι να σκουπίσει το παρκέ και το έκανε ο ίδιος, δείτε βίντεο
SPORTS
Σάσα Βεζένκοφ ΚΑΕ Ολυμπιακός Σκούπα Κολοσσός Ρόδου

Ο Βεζένκοφ δεν άφησε ένα μικρό κορίτσι να σκουπίσει το παρκέ και το έκανε ο ίδιος, δείτε βίντεο

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο

Ο Βεζένκοφ δεν άφησε ένα μικρό κορίτσι να σκουπίσει το παρκέ και το έκανε ο ίδιος, δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα (26/01) στις 9 το πρωί.

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με τους Πειραιώτες μπροστά με διψήφια διαφορά (16-27), ένα γλυκό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ παρατήρησε πως έπρεπε να σκουπιστεί το παρκέ ζητώντας το ευγενικά από τους ανθρώπους του γηπέδου.

Τότε ένα μικρό κοριτσάκι εμφανίστηκε με τη σκούπα προκειμένου να γίνει η δουλειά. Ωστόσο, ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού δεν επέτρεψε στο παιδί να σκουπίσει και αντ' αυτού προτίμησε να το κάνει ο ίδιος.


Πηγή: gazzeta.gr
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης