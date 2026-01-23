Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός... έσπρωξαν την Ελλάδα στην 11η θέση
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Europa League Βαθμολογία UEFA

Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός... έσπρωξαν την Ελλάδα στην 11η θέση

Οι βαθμοί που μάζεψαν τόσο ο Ολυμπιακός στο Champions League, όσο και οι ΠΑΟΚ και ΠΑΟ στο Europa League βοήθησαν την Ελλάδα να προσπεράσει την Πολωνία

Βαθμολογία UEFA: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός... έσπρωξαν την Ελλάδα στην 11η θέση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η αρχή είχε γίνει από το βράδυ της Τρίτης (20/1) και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως ένα 48ωρο αργότερα ακολούθησε ελληνική... απογείωση! Η νίκη του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού και τις προκρίσεις του στα νοκ-άουτ ήταν τα καλύτερα δυνατά νέα για την Ελλάδα, η οποία προσπέρασε ξανά την Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA κι ανέβηκε στην 11η θέση.

Συγκεκριμένα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με τα αποτελέσματα απέναντι σε Μπέτις και Φερεντσβάρος εκτόξευσαν τη χώρα μας στους 44.862 βαθμούς και πάνω από τους Πολωνούς που δεν έχουν ευρωπαϊκό παιχνίδι ούτε την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα η απόσταση από την πρώτη δεκάδα και την Τσεχία μειώθηκε περίπου στους 1.400 βαθμούς, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ήδη τρεις εκπροσώπους (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) στα νοκ-άουτ των Europa και Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 48.325 (3/5)
10. Τσεχία 46.325 ( 4/5)
11. Ελλάδα 44.862 (4/5)
12. Πολωνία 44.625 (3/4)
13. Δανία 40.356 (2/4)
14. Νορβηγία 39.187 (2/5)
Κλείσιμο
15. Κύπρος 34.943 (3/4)
16. Ελβετία 34.500 (3/5)
17. Αυστρία 33.450 (3/5)
18. Σκωτία 31.050 (2/5)
19. Σουηδία 29.625 (1/4)
20. Ισραήλ 27.500 (1/4)


Πηγή: www.gazzetta.gr
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης