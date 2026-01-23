Ο ΠΑΟΚ 2-0 την Μπέτις και ο Παναθηναϊκός 1-1 με Φερεντσβάρος προκρίθηκαν στα play off του Europa League, δείτε τα γκολ
Ο ΠΑΟΚ 2-0 την Μπέτις και ο Παναθηναϊκός 1-1 με Φερεντσβάρος προκρίθηκαν στα play off του Europa League, δείτε τα γκολ
Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο - Ο τρομερός ΠΑΟΚ λύγισε 2-0 την Μπέτις στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη με τις δύο ομάδες να είναι σίγουρα στην επόμενη φάση και την επόμενη εβδομάδα θα μάθουν την οριστική τους θέση
Μετά την ΑΕΚ (Conferεnce League) ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία και στην επόμενη φάση του Europa League και πλέον περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η τελική τους κατάταξη με την ολοκλήρωση της League Phase την ερχόμενη Πέμπτη.
Ο Δικέφαλος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής θριάμβευσε με 2-0 της Μπέτις στην φλεγόμενη Τούμπα και σκαρφάλωσε στην 12η θέση. Μ' αυτή τη νίκη εξασφάλισε μια θέση στα play off του Φεβρουαρίου, αλλά εάν καταφέρει να κερδίσει στην έδρα της Λιόν έχει ελπίδες για να βρεθεί ακόμη και στην πρώτη προνομοιούχο οκτάδα που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16.
Ο Παναθηναϊκός πήγε να βγάλει τα μάτια του στη Βουδαπέστη καθώς μέχρι το 86' αν και φανερά καλύτερος από τη Φερεντσβάρος ήταν πίσω στο σκορ, αλλά ο Ζαρουρί σ' εκείνο το λεπτό τον λύτρωσε. Ο ΠΑΟ «κλείδωσε» την παρουσία του στα play off καθώς έχει 11 βαθμούς και η 25η Λουντογκόρετς είναι στους 7, έχει μαθηματικές ελπίδες για την 8αδα, αλλά όντας στην 18η θέση αυτό μοιάζει με ουτοπικό. Το σίγουρο είναι ότι υποδεχόμενος τη Ρόμα την ερχόμενη Πέμπτη θέλει τη νίκη για να πλασαριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται.
ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0
Στην πολυετή ιστορία του στα ευρωπαϊκά κύπελλα ο ΠΑΟΚ έχει να επιδείξει δύο παραδόσεις. Μία μικρή και μία μεγάλη...
Η μικρή έχει να κάνει με τις εντός έδρας αναμετρήσεις του με τις ομάδες από την Ανδαλουσία. Δύο ματς με την Σεβίλλη έχει παίξει στην Τούμπα και δεν δέχθηκε γκολ (2-0 το πρώτο, 0-0 το δεύτερο) και σήμερα υποδέχθηκε τη μισητή συμπολίτισσά της Ρεάλ Μπέτις την οποία κέρδισε με 2-0.
Η μεγάλη έχει να κάνει γενικότερα με τις εντός έδρας αναμετρήσεις του με ισπανικές ομάδες όπου διατήρησε το αήττητο του για 7ο ματς στην Τούμπα φτάνοντας το ρεκόρ του στις τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες.
Δύο παραδόσεις που αποδείχθηκαν πολύ ισχυρές στο καμίνι της Τούμπας κόντρα στην 6η ομάδα της βαθμολογίας στη La Liga, η οποία ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όχι απειλητική και τον Δικέφαλο να χτυπά όταν έπρεπε. Αφού σπατάλησε τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε στα πρώτα 45', από το 55' και μετά όταν μπήκε ο Κωνσταντέλιας ο ΠΑΟΚ άρχισε να κυριαρχεί και στο 67' η τρομερή κυκλοφορία της μπάλας έφερε το 1-0 με την κεφαλιά του Ζίβκοβιτς.
Η Τούμπα πήρε φωτιά, οι παίκτες του Λουτσέσκου έκλεβαν συνεχώς τη μπάλα, σπαταλώντας σημαντικές ευκαιρίες όμως στο 86' το απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Κωνσταντέλια έφερε το πέναλτι με τον Γιακουμάκη να ευστοχεί και τον ΠΑΟΚ να σφραγίζει πανηγυρικά την πρόκριση του στην επόμενη φάση του Europa League.
Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1
Αν και ήταν καλύτερος από τη Φερεντσβάρος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύσε να φύγει με σκυμμένο το κεφάλι από τη Βουδαπέστη και να μετατρέψει την πρόκριση του σε θρίλερ, αλλά ο Ανάς Ζαρουρί φόρεσε τον μανδύα του λυτρωτή και με μία γκολάρα βγαλένη από το playstation διαμόρφωσε το τελικό 1-1 που σφράτισε την παρουσία του τριφυλιού στα play off.
Λίγες ημέρες μετά το πατατράκ στην έδρα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟ εμφανίστηκε αλλαγμένος προς το καλύτερο, απέναντι στην αήττητη στο Europa League Φερεντσβάρος, ωστόσο σπατάλησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε με μοιραίο τον Πελίστρι ο οποίος στο 11' και στο 28' κατάφερε να αστοχήσει, με τους Ούγγρους να έχουν να επιδείξουν δύο καλές στιγμές το δίλεπτο 38' - 39'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 2-0 (67' Ζίβκοβιτς, 87' πέν. Γιακουμάκης)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1 (62' πεν. Γιουσούφ - 86' Ζαρουρί)
Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0 (5' Ουατανάμπι, 69' Χατζ Μουσα, 90' Μπόρχες)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1 (25' Σάντσο)
Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1 (6' Τσερβ - 90' Γκουλ)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1 (45'+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)
Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (82' Ματάνοβιτς)
Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2 (58' Νταλίνγκα, 78' Ρόου - 6' Χατάτε, 41' Τράστι)
Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1 (17' Κοστόφ)
Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3 (19' Χολμ, 68' πέν. Κόρνβιγκ, 90'+10 πέν. Σόλντβεντ - 4', 70' Ερλιτς, 31' Τζούνιορ Μπρουμάδο)
Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (40', 90'+3 Πίτσιλι)
Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0 (33' Ντιομαντέ)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1 (7' Μπακράρ, 11',71' Μπέλιο, 90+3' Κουλένοβιτς - 42' Μπιρλιγκέα)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1 (4',12' Αλαϊμπέγκοβιτς, 35' Κράτζιγκ - 56' Αγκμπονίφο)
Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (54' αυτ. Γέιτς)
Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1 (10' Βανουτέ, 41',59' Γκουβέια - 68' Στόκερς)
Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1 (1' Σβέντμπεργκ, 69' Στάρφελτ - 87' Ζιρού)
Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Λιόν 18 (14-3)
Άστον Βίλα 18 (11-4)
Φράιμπουργκ 17 (10-3)
Μίντιλαντ 16 (16-8)
Μπράγκα 16 (11-5)
Ρόμα 15 (12-5)
Φερεντσβάρος 15 (12-7)
Μπέτις 14 (11-6)
--------------------
Πόρτο 14 (10-6)
Γκενκ 13 (9-6)
Ερυθρός Αστέρας 13 (6-5) 1
ΠΑΟΚ 12 (15-10)
Στουτγκάρδη 12 (12-7)
Θέλτα 12 (14-10)
Μπολόνια 12 (11-7)
Νότιγχαμ Φόρεστ 11 (11-7)
------------------------
Βικτόρια Πλζεν 11 (7-3)
Φενερμπαχτσέ 11 (9-6)
Παναθηναϊκός 11 (10-8)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10 (12-14)
Λιλ 9 (11-9)
Μπραν 9 (9-10)
Γιουνγκ Μπόις 9 (8-13)
Σέλτικ 8 (9-13)
-------------------
Λουντογκόρετς 7 (11-15)
Φέγενορντ 6 (10-13)
Βασιλεία 6 (9-12)
Σάλτσμπουργκ 6 (8-12)
Στεάουα Βουκ. 6 (8-15)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6 (6-14)
Ρέιντζερς 4 (4-11)
Στουρμ Γκρατς 4 (4-11)
Νις 3 (7-14)
Ουτρέχτη 1 (3-12)
Μάλμε 1 (3-13)
Μακάμπι Τελ Αβιβ 1 (2-19)
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Πέμπτη 29/1 (κοινή ώρα έναρξης στις 22:00)
Λιόν - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - Ρόμα
Άστον Βίλα - Σάλτσμπουργκ
Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν
Σέλτικ - Ουτρέχτη
Μίντιλαντ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Πόρτο - Ρέιντζερς
Στεάουα - Φενερμπαχτσέ
Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα
Γκενκ - Μάλμε
Γκο Αχέντ Ίγκλς - Μπράγκα
Λιλ - Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς - Νις
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια
Νότιγχαμ - Φερεντσβάρος
Μπέτις - Φέγενορντ
Στουρμ Γκρατς - Μπραν
Στουτγάρδη - Γιουνγκ Μπόις
