Ο ΠΑΟΚ 2-0 την Μπέτις και ο Παναθηναϊκός 1-1 με Φερεντσβάρος προκρίθηκαν στα play off του Europa League, δείτε τα γκολ

Κι ενώ οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και στην εκκίνηση του Β' ημιχρόνου χάνοντας νέες ευκαιρίες (54' Πάλμερ Μπράουν, 57' Κυριακόπουλος) με τον Γκροφ (πρώην τερματοφύλακας του Λεβαδειακού) να κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις, ήρθε το σοκ στο 60'. Ο Πάλμερ Μπράουν αρχικά αιφνιδιάστηκε και έστρωσε τη μπάλα σε αντίπαλο και στην προσπάθεια του να διώξει το σουτ, τη βρήκε με το χέρι του με τους Ούγγρους να κερδίζουν πέναλτι και τον Γιουσούφ να το εκτελεί εύστοχα.Οι παίκτες του Μπενίτεθ εμφανώς σοκαρισμένοι δεν μπορούσαν να βγάλουν αντίδραση με τον Ισπανό στο 74' να ρίχνει στο ματς τον Ζαρουρί και 12 λεπτά αργότερα ο Μαροκινός να τον δικαιώνει. Ο νεαρός επιθετικός πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή, ελίχθηκε παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής και με άπιαστο σουτ στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 1-1.Αναλυτικά τα αποτελέσματα:Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0 (5' Ουατανάμπι, 69' Χατζ Μουσα, 90' Μπόρχες)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1 (25' Σάντσο)Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1 (6' Τσερβ - 90' Γκουλ)Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 0-1 (45'+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (82' Ματάνοβιτς)Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2 (58' Νταλίνγκα, 78' Ρόου - 6' Χατάτε, 41' Τράστι)Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1 (17' Κοστόφ)Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3 (19' Χολμ, 68' πέν. Κόρνβιγκ, 90'+10 πέν. Σόλντβεντ - 4', 70' Ερλιτς, 31' Τζούνιορ Μπρουμάδο)Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (40', 90'+3 Πίτσιλι)Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0 (33' Ντιομαντέ)Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 4-1 (7' Μπακράρ, 11',71' Μπέλιο, 90+3' Κουλένοβιτς - 42' Μπιρλιγκέα)Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1 (4',12' Αλαϊμπέγκοβιτς, 35' Κράτζιγκ - 56' Αγκμπονίφο)Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (54' αυτ. Γέιτς)Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1 (10' Βανουτέ, 41',59' Γκουβέια - 68' Στόκερς)Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 2-1 (1' Σβέντμπεργκ, 69' Στάρφελτ - 87' Ζιρού)Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 0-2Λιόν 18 (14-3)Άστον Βίλα 18 (11-4)Φράιμπουργκ 17 (10-3)Μίντιλαντ 16 (16-8)Μπράγκα 16 (11-5)Ρόμα 15 (12-5)Φερεντσβάρος 15 (12-7)Μπέτις 14 (11-6)--------------------Πόρτο 14 (10-6)Γκενκ 13 (9-6)Ερυθρός Αστέρας 13 (6-5) 1ΠΑΟΚ 12 (15-10)Στουτγκάρδη 12 (12-7)Θέλτα 12 (14-10)Μπολόνια 12 (11-7)Νότιγχαμ Φόρεστ 11 (11-7)------------------------Βικτόρια Πλζεν 11 (7-3)Φενερμπαχτσέ 11 (9-6)Παναθηναϊκός 11 (10-8)Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10 (12-14)Λιλ 9 (11-9)Μπραν 9 (9-10)Γιουνγκ Μπόις 9 (8-13)Σέλτικ 8 (9-13)-------------------Λουντογκόρετς 7 (11-15)Φέγενορντ 6 (10-13)Βασιλεία 6 (9-12)Σάλτσμπουργκ 6 (8-12)Στεάουα Βουκ. 6 (8-15)Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6 (6-14)Ρέιντζερς 4 (4-11)Στουρμ Γκρατς 4 (4-11)Νις 3 (7-14)Ουτρέχτη 1 (3-12)Μάλμε 1 (3-13)Μακάμπι Τελ Αβιβ 1 (2-19)Η επόμενη (8η) αγωνιστικήΠέμπτη 29/1 (κοινή ώρα έναρξης στις 22:00)Λιόν - ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός - ΡόμαΆστον Βίλα - ΣάλτσμπουργκΒασιλεία - Βικτόρια ΠλζενΣέλτικ - ΟυτρέχτηΜίντιλαντ - Ντινάμο ΖάγκρεμπΠόρτο - ΡέιντζερςΣτεάουα - ΦενερμπαχτσέΕρυθρός Αστέρας - ΘέλταΓκενκ - ΜάλμεΓκο Αχέντ Ίγκλς - ΜπράγκαΛιλ - ΦράιμπουργκΛουντογκόρετς - ΝιςΜακάμπι Τελ Αβίβ - ΜπολόνιαΝότιγχαμ - ΦερεντσβάροςΜπέτις - ΦέγενορντΣτουρμ Γκρατς - ΜπρανΣτουτγάρδη - Γιουνγκ Μπόις