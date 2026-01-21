Ύμνοι Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ: Η πιο ανταγωνιστική ομάδα στην Ελλάδα μαζί με τον Ολυμπιακό, κόσμημα ο Κωνσταντέλιας
Ύμνοι Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ: Η πιο ανταγωνιστική ομάδα στην Ελλάδα μαζί με τον Ολυμπιακό, κόσμημα ο Κωνσταντέλιας
Εν όψει του αγώνα με την Μπέτις ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλυσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και έβγαλε το... καπέλο στον Κωνσταντέλια
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του σε ραδιόφωνο της Ισπανίας παραδέχτηκε ότι η Μπέτις είναι φαβορί για τον αγώνα της Πέμπτης με τον ΠΑΟΚ αλλά στο δεύτερο μέρος αποθέωσε τον Δικέφαλο και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
«Ο πρώτος αντίπαλος που αντιμετωπίσαμε με τον Ολυμπιακό όταν αναλάβαμε ήταν ο ΠΑΟΚ και τότε κερδίσαμε καθαρά στην έδρα τους. Από εκείνο το σημείο όμως, πάντα έλεγα στο τεχνικό μου επιτελείο και σε όσους συζητούσα ότι για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η πιο ανταγωνιστική ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί με εμάς.
Στο ίδιο επίπεδο μπορεί να φτάσουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, χωρίς να αλλάζει πολύ το ρόστερ του, διατηρεί τα δυνατά του στοιχεία. Κινείται σταδιακά στις μεταγραφές, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και εξαιρετικό ποδοσφαιρικό υπόβαθρο. Θεωρώ ότι διαθέτει το καλύτερο σύστημα ακαδημιών στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί τους» είπε αρχικά και αναφέρθηκε στα δυνατά όπλα του ΠΑΟΚ: «Νομίζω πως το δυνατό τους σημείο είναι κυρίως οι τρεις μεσοεπιθετικοί τους, που είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Τάισον, παρότι βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μπορεί να προσφέρει 60 ή 70 λεπτά υψηλού επιπέδου.
Υπάρχει ο Ζίβκοβιτς, που επίσης είναι σε πολύ καλή φόρμα, αγωνιζόμενος κυρίως από τα δεξιά με ανάποδο πόδι. Και στη συνέχεια έχουν ακόμη έναν μεσοεπιθετικό (σ.σ. Κωνσταντέλιας), που είναι πολύ καλός, πολύ νέος σε ηλικία, το 'κόσμημα' της Ελλάδας. Συμμετέχει πλέον ενεργά στο παιχνίδι τους, ανανέωσε το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, αφού προηγουμένως ήταν κοντά στην πώλησή του, και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Η υπόλοιπη ομάδα ανταγωνίζεται, και μάλιστα ανταγωνίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Διαθέτουν δύο αμυντικά χαφ που είναι δυνατοί και δεν σου χαρίζουν απολύτως τίποτα, κάτι που θεωρώ πως είναι και το σημαντικότερο στοιχείο τους. Αν τους αφήσεις να παίξουν, είσαι εκτός. Και στη συνέχεια, όταν φτάνουν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Απέναντι στη Μπέτις πιστεύω ότι θα γεμίσει το γήπεδο, σίγουρα, γιατί έχουν και τη δυνατότητα να προκριθούν απευθείας στους “16”, αν τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα. Βρίσκονται κοντά σε αυτή την προοπτική και θέλουν να την κυνηγήσουν. Θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τη Μπέτις για να βρεθούν ψηλά στη βαθμολογία και να αποφύγουν την ενδιάμεση διαδικασία των νοκ άουτ αγώνων των πλέι οφ».
🗣️ José Luis Mendilibar, en la previa del #PAOKRealBetis— La Jugada de Sevilla (@jugadasevilla) January 21, 2026
"Sin cambiar demasiado el equipo, mantienen lo bueno que tienen. Creo que es un equipo difícil de jugar contra ellos"
📲 #JugadaSevilla pic.twitter.com/OEhhjEzDCK
