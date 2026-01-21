Μεντιλίμπαρ: Καλύτερη η Μπέτις αλλά θαυμάζω την ομαδική δουλειά στον ΠΑΟΚ
Μεντιλίμπαρ: Καλύτερη η Μπέτις αλλά θαυμάζω την ομαδική δουλειά στον ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπέτις στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (19:45) την Μπέτις στην Τούμπα σε παιχνίδι της 7ης ημέρας της League Phase του Europa League. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη με τη Μπέτις να δείχνει να είναι το φαβορί. 

Σε αυτό συμφωνεί και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε στο Canal Sur Radio τόσο για την Μπέτις όσο και για τον ΠΑΟΚ και εκθείασε την δουλειά του Ραζβάν Λουτσέκου. 

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Η Μπέτις είναι καλύτερη, αλλά αυτό που θαυμάζω στον ΠΑΟΚ είναι η ομαδική τους δουλειά, όπου όλοι παίζουν για όλους, και έχουν επίσης αυτούς τους μεμονωμένους παίκτες που, ίσως μπορεί να μην είναι τόσο καλοί, όσο της Μπέτις, αλλά τους δίνουν αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα της μαχητικότητας.

Κοιτάξτε, η Μπέτις είναι σίγουρα το φαβορί, επειδή είναι μία ομάδα από το ισπανικό πρωτάθλημα, όπως και οποιαδήποτε ομάδα από την Ισπανία μπορεί να είναι το φαβορί εναντίον οποιασδήποτε ομάδας από το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει, επίσης, πολύ καλά αυτή τη στιγμή.

Παίξαμε τον αγώνα Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδό μας, όπου η ατμόσφαιρα είναι επίσης υπέροχη, αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτις θα μπορέσει να… απολαύσει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ναι, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι φανατικοί με την ομάδα τους, πολύ κατά της Αθήνας. Βρίσκονται 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα, οπότε πιστεύουν ότι ευνοούνται οι ομάδες της πρωτεύουσας.

Μας φαίνονται λίγο απόμακροι, και υπό αυτή την έννοια, όταν πηγαίνουμε εκεί, είναι πολύ εχθρικοί απέναντί ​​μας, το στάδιο είναι γεμάτο πάντα όταν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ».

