Το ψαλιδάκι που σύστησε τον «Babistuta» στην Αγγλία: «Τον έχω δει να σκοράρει ακόμα καλύτερα γκολ!»
Ο Μπάμπης Κωστούλας «τρέλανε» την Premier League με το απίθανο γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ - Αποθέωση από τον αρχηγό Ντανκ
Το ρολόι στο "Αmex Stadium" έδειχνε το 91ο λεπτό (90' και 20''), όταν ο Μπάμπης Κωστούλας αποφάσισε να σταματήσει τον χρόνο. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, που μετακόμισε φέτος στην Μπράιτον, υποδέχθηκε την μπάλα από τον Φαν Χέκε, την έλεγξε με το στήθος και με ένα εκπληκτικό ψαλιδάκι χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του (1-1).
Ένα σπάνιο ταλέντο που «τρομάζει» στην προπόνηση
Παρά την ομορφιά του γκολ, ο αρχηγός της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ, αποκάλυψε ότι αυτό που είδε ο κόσμος δεν ήταν παρά ένα δείγμα από αυτά που κάνει ο 18χρονος Έλληνας καθημερινά:
«Τον έχω δει να βάζει ακόμα καλύτερα γκολ στις προπονήσεις! Είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Έχουμε δει μερικές εκλάμψεις, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε για αυτόν».
Ο ίδιος ο Κωστούλας, που πλέον ακούει στο προσωνύμιο «Babistuta» (από το Μπάμπης και τον θρυλικό Γκάμπριελ Μπατιστούτα), δήλωσε με σεμνότητα: «Μου αρέσει να προσπαθώ να σκοράρω με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη φορά η μπάλα μπήκε και είμαι χαρούμενος, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο».
Σπάζοντας τα κοντέρ και την... ιστορία
Ο Κωστούλας έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Αγγλία με εντυπωσιακό τρόπο, μετρώντας 2 γκολ και 1 ασίστ σε μόλις 270 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα, το προηγούμενο γκολ του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό παράδοξο: Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League που ένας παίκτης (Τζέιμς Μίλνερ) έδωσε ασίστ σε έναν άλλον (Κωστούλας) ο οποίος δεν είχε καν γεννηθεί όταν ο πρώτος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο!
Από την κορυφή της Ευρώπης στην Premier League
Το «παιδί-θαύμα» του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι άγνωστο στους φιλάθλους. Πριν την ακριβή μεταγραφή του, ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Youth League, της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας για ελληνικό σύλλογο.
Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που τον γνωρίζει καλά, τον περιέγραψε ως «θαύμα της φύσης». Με ύψος 1.85μ., εξαιρετικό παιχνίδι με το κεφάλι και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 36 χλμ/ώρα, ο Κωστούλας δείχνει έτοιμος να αφήσει εποχή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Το «παιδί-θαύμα» του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι άγνωστο στους φιλάθλους. Πριν την ακριβή μεταγραφή του, ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Youth League, της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας για ελληνικό σύλλογο.
Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που τον γνωρίζει καλά, τον περιέγραψε ως «θαύμα της φύσης». Με ύψος 1.85μ., εξαιρετικό παιχνίδι με το κεφάλι και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 36 χλμ/ώρα, ο Κωστούλας δείχνει έτοιμος να αφήσει εποχή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
