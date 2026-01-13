Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος του Πέρεθ για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης!
Το κλίμα στη Μαδρίτη είναι βαρύ. Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ο Τσάμπι Αλόνσο αποτέλεσε παρελθόν από την πρώτη ομάδα της Ρεάλ, με την απόφαση να λαμβάνεται τη Δευτέρα
Ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν κατέληξε σε συναινετική λύση με τη διοίκηση του συλλόγου, λιγότερο από 24 ώρες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα (3-2) στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ.
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας ανάμεσα στον σύλλογο και τον Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η λήξη της συνεργασίας του ως προπονητή της πρώτης ομάδας. Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποτελεί θρύλο του συλλόγου και ενσάρκωσε διαχρονικά τις αξίες του. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί, όπως και όλο το τεχνικό του επιτελείο, για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους, και τους εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της ζωής τους», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος δεν άργησε να αντιδράσει, ορίζοντας άμεσα τον Άλβαρο Αρμπελόα ως διάδοχο.
