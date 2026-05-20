Εβδομάδα αμηχανίας στον ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Καλπάκη, το «σχήμα» Φάμελλου και οι… 500 της Κυριακής

Σε τροχιά νέας εσωκομματικής κρίσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα - Πληθαίνουν οι πιέσεις προς τον Σωκράτη Φάμελλο για ξεκάθαρη στρατηγική την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος