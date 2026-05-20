Εβδομάδα αμηχανίας στον ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Καλπάκη, το «σχήμα» Φάμελλου και οι… 500 της Κυριακής
Σε τροχιά νέας εσωκομματικής κρίσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα - Πληθαίνουν οι πιέσεις προς τον Σωκράτη Φάμελλο για ξεκάθαρη στρατηγική την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος
Ως καταλύτης εξελίξεων επιχείρησε να λειτουργήσει ο μέχρι χθες Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος παραιτήθηκε με κρότο από Γραμματέας του κόμματος, προκειμένου να πυροδοτήσει εσωκομματικές εξελίξεις κι ενώ προ των πυλών βρίσκεται ήδη το κόμμα Τσίπρα.
Σε μια μακροσκελή επιστολή και επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που τον ήθελαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να βρίσκεται σε απόσταση με την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, ο κ. Καλπάκης ανέφερε πως «δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα», κλείνοντας με θόρυβο την πόρτα πίσω του.
Για να προλάβει δεύτερες σκέψεις, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, μη διεκδικώντας νέο ρόλο, από την άσκηση διττής πίεσης. Πίεσης τόσο προς την πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου, Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να ανοίξει τα χαρτιά του, όσο και προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας να αιωρείται η πρόθεση του για… μεταγραφές.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «Σύντροφε Πρόεδρε, Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα», κατέληξε ο κ. Καλπάκης.
Εξάλλου, η αμηχανία εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς κοντεύει η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, αναφορικά με την πλήρη σύνθεση των προσώπων που θα τον συνοδέψουν στο εξής στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την Αμαλίας, οι αποστάσεις απέναντι στα τεκταινόμενα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι κάτι περισσότερο από διακριτές, ενώ απαράβατες εξακολουθούν να παραμένουν παρά την κινητικότητα, κατά πληροφορίες, οι 3 «κόκκινες γραμμές» από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, όπως έχει μεταδώσει το protothema.gr.
Αυτό δεν σημαίνει πως συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα δεν παρακολουθούν την συζήτηση που εξελίσσεται δημόσια από πρώην συντρόφους τους, αλλά ούτε μετέχουν, ούτε την τροφοδοτούν, αφού η όποια μεταπήδηση στελεχών και βουλευτών της Κουμουνδούρου στο νέο φορέα θα ενέχει την μορφή του «απλού στρατιώτη». Ήτοι χωρίς αξιώματα, χωρίς προαπαιτούμενα, όπως βουλευτικές έδρες ή επιλογή στις εκλογικές περιφέρειες, όπως και άλλα κομματικά καθήκοντα.
Υπό αυτήν την έννοια, το τι θα πράξει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί υπαρξιακό θέμα για τα περισσότερα στελέχη του χώρου, με τον Σωκράτη Φάμελλο να διαβεβαιώνει χθες στο ERTnews ότι το κόμμα δεν θα διαλυθεί, αλλά θα μετέχει στην εκλογική αναμέτρηση σε ένα «μεγάλο, ενωτικό σχήμα». Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν επεκτάθηκε περισσότερο ως προς τις προθέσεις του επί των συνεργασιών κι ενώ έχει ναυαγήσει το προσκλητήριό του προς αδελφά κόμματα, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Παράλληλα, η παραίτηση του κ. Καλπάκη για την Κουμουνδούρου συνιστά «προσωπική επιλογή», την οποία σκοπεύει να αφήσει πίσω, με τις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων να τοποθετούνται τώρα στις αρχές Ιουνίου.
Πάντως, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που επιθυμούν διακαώς να βρεθούν στο Θησείο για την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά δύσκολα θα συμβεί το ίδιο και με εν ενέργεια βουλευτές του κόμματος, ακόμη και αν κάποιοι είχαν διαμηνύσει αρχικά πως επιθυμούν να παραστούν. Οι διεργασίες, πάντως, κορυφώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα με μυστικές συναντήσεις και τηλεφωνήματα, όπως και σε επίπεδο μεσαίων στελεχών, αφού τηλεδιάσκεψη έχουν προγραμματίσει 500 στελέχη περίπου ανά την Ελλάδα την Κυριακή, στελέχη προερχόμενα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, προκειμένου να αποφασίσουν πως θα κινηθούν απέναντι στο κόμμα Τσιπρα, όπου επιθυμούν να κατευθυνθούν.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως στην μετά το Θησείο εποχή, δύσκολα θα συγκρατηθεί το κύμα μαζικών αποχωρήσεων απλών μελών και χαμηλών στελεχών της Κουμουνδούρου, τάση που παρατηρείται ήδη σε επίπεδο οργανώσεων και μελών με την Νέα Αριστερά, η οποία συνεδριάζει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
