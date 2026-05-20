ΑΔΜΗΕ: Παίρνει σειρά για τη μεγάλη ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ
Η κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση των 780 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός Ιουνίου - Δύναμη για έργα 7,7 δισ. ευρώ σε Αιγαίο, Ιταλία και Ανατολική Μεσόγειο
Η ισχυρή κρατική στήριξη προς τον ΑΔΜΗΕ, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, σηματοδοτεί την επόμενη μεγάλη κεφαλαιακή κίνηση του Δημοσίου στον ενεργειακό τομέα μετά την ΑΜΚ της ΔΕΗ, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο του Διαχειριστή στην υλοποίηση των κρίσιμων ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας.
Χθες δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, με την οποία εγκρίνεται σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ και η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα που φθάνει τα 780 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται εγγραφή 630 εκατ. ευρώ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ — ο φορέας μέσω του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τη συμμετοχή του στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας — συνεισφέρει επιπλέον 150 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά της διαθέσιμα. Έτσι, η συνολική χρηματοοικονομική ενίσχυση προς τον Διαχειριστή διαμορφώνεται στα 780 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών, καθώς ο ΑΔΜΗΕ καλείται να υλοποιήσει έργα υψηλού κόστους που συνδέονται με την ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς, τις νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τη συνολική αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.
