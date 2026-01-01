Συγκλονίζει ο Τσιτσιπάς: Μετά το US Open δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες, πέρασαν από το μυαλό μου σκέψεις για απόσυρση, βίντεο

Stef speaks so beautifully & eloquently



The subject matter is heart-breaking



Greek #1 Stefanos Tsitsipas (World #3 career high) at the United Cup Tennis Press Conference in Perth, Western Australia with Team Greece



January 1, 2026



Tsitsi spoke about contemplating retiring… pic.twitter.com/kFbfu8MhKg — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 1, 2026

Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τα άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στο United Cup άλλαξε τον χρόνο στο Περθ και την Παρασκευή πέφτει στη μάχη της διάκρισης.Το πρωί της Παρασκευής η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και μετά τον αγώνα της Σάκκαρη με την Οσάκα ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Μοτσιζούκι.Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τους αγώνες για τα προβλήματα με τη μέση του που είχε το 2025 και αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί ακόμα και να αποσυρθεί.

«Σκεφτόμουν συνεχώς: αν κερδίσω έναν αγώνα, θα μπορώ να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να παίξω έναν ακόμη χωρίς πόνο; Φοβήθηκα πραγματικά μετά την ήττα μου στο US Open, λόγω της μέσης μου, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να ξανασκέφτεσαι το μέλλον της καριέρας σου. Απλώς ελπίζω το 2026 να μη φέρει τίποτα από αυτά. Πήγα και επισκέφθηκα έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς γιατρούς στον κόσμο και, μέχρι στιγμής, μου δίνει ελπίδα ότι θα με θεραπεύσει.



Εύχομαι αυτό να ισχύσει και μέσα στο 2026. Η μεγαλύτερη ευχή μου για το 2026 είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες μου και να μη χρειάζεται να σκέφτομαι κανένα πρόβλημα που αφορά τη μέση μου» είπε αρχικά και συνέχισε: «Έλειπα από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Στα τελευταία τρία ή τέσσερα τουρνουά της σεζόν μόλις και μετά βίας άντεχα. Οπότε ήταν σημαντικό να βρω κάτι που θα με φέρει ξανά υγιή.



Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πήρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αναρρώσω και να επιστρέψω σε αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου να ήταν.



Μέχρι στιγμής λοιπόν, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να ξέρεις ότι ολοκλήρωσα όλη την προετοιμασία μου χωρίς πόνο, χωρίς καμία ενόχληση. Απλώς ελπίζω να παραμείνει έτσι και να μπορέσω να αποδώσω, ξεκινώντας από το United Cup και, ελπίζω, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».



Για το εάν σκέφτηκε και να αποσυρθεί σημείωσε: «Όταν δεν είσαι υγιής και βρίσκεσαι σε μια τόσο σκοτεινή, κακή κατάσταση - συνεχώς και όχι μόνο για μία ή δύο εβδομάδες - πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου. Όλο σου το μέλλον περνά μπροστά από τα μάτια σου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε μερικούς μήνες από τώρα. Αυτές οι σκέψεις όντως υπήρξαν. Υπήρχαν φάσεις μέσα στη χρονιά που αναρωτιόμουν γιατί το κάνω αυτό και γιατί υποβάλλω τον εαυτό μου σε τόσο πολύ πόνο. Ο πόνος δεν είναι κάτι ευχάριστο όταν είσαι αθλητής, και ειδικά όταν επιστρέφει συνεχώς και επανέρχεται ξανά και ξανά. Για μένα μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαι χαρούμενος και χωρίς πόνο, παρά να συνεχίζω να παλεύω μέσα στο άθλημα που αγαπώ με πόνο. Θα προτιμούσα να βάλω ένα τέλος, αν τα πράγματα πάρουν αυτή την κατεύθυνση, παρά να υποφέρω συνεχώς. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι χαρούμενος στον τρόπο που ζω τη ζωή μου. Αν κάποια μέρα δεν μπορώ να αγωνιστώ, τότε υποθέτω πως θα πρέπει να σταματήσω. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω να συνεχίσω, ιδανικά, για άλλα δέκα χρόνια. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό».

Για τη νέα συνεργασία με τον πατέρα του Απόστολο τόνισε: «Μέχρι στιγμής, όλα πάνε εξαιρετικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι πολύ καλύτερος στην επικοινωνία· αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στη συνεργασία μας. Η συνεργασία με την οικογένεια δεν είναι ποτέ εύκολη και είναι μία από εκείνες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζεις καθημερινά, ώστε να ξεχωρίζεις τον ρόλο του πατέρα από τον ρόλο του προπονητή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάθεσαι και να έχεις ένα άτομο μέσα στην ομάδα που μπορεί να βοηθά στο να φιλτράρονται οι συζητήσεις και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ σας. Κάτι τέτοιο το έχω πλέον εντάξει και στην ομάδα μου.



Είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις ειλικρινής και αληθινός με τον εαυτό σου ως προς το τι πιστεύεις και τι θεωρείς ότι χρειάζεται βελτίωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο παρελθόν ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου είναι προφανώς ότι είμαστε δύο δυνατές προσωπικότητες και θέλουμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Κάποιες φορές αυτές δεν ευθυγραμμίζονται. Είναι σημαντικό να ξέρεις πού βάζεις ένα τέλος και ένα όριο, να αποδέχεσαι και να συζητάς πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν τριβές. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε καλύτερο».