Ανατροπή τίτλου για την Άστον Βίλα, 2-1 την Τσέλσι στο Λονδίνο, «διπλό» της Κόμο με σκόρερ Δουβίκα και βλέπει Ευρώπη
Νίκες για Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες παρέμειναν στις δύο πρώτες θέσεις της Premier League, «τρίποντο» με... άγχος για τη Λίβερπουλ κόντρα στην ουραγό Γουλβς, Ουντινέζε και Λάτσιο μοιράστηκαν τους βαθμούς
Χωρίς ανακατατάξεις στην κορυφή της Premier League ολοκληρώθηκε το σαββατιάτικο πρόγραμμα της Premier League, αφού Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι συνέχισαν με νίκες.
Η Άρσεναλ επικράτησε της Μπράιτον με 2-1, παρότι χρειάστηκε στο τέλος του αγώνα μία φοβερή απόκρουση του Ράγια, με την οποία κράτησε το νικηφόρο αποτέλεσμα.
Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με το διπλό από το Νότιγχαμ, με 2-1, έχοντας ως λυτρωτή τον Ράγιαν Τσερκί, ο οποίος έδωσε τη λύση στο 83' για την ομάδα του Γκουαρδιόλα.
Το αποτέλεσμα της αγωνιστικής έκανε η Άστον Βίλα, η οποία συνεχίζει να τρελαίνει... κόσμο, κάνοντας διπλό με ανατροπή, 2-1 μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στην Τσέλσι.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι παρέμεινε στην 3η θέση σε απόσταση τριών βαθμών από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Η Λίβερπουλ αντιμετώπισε τη Γουλβς και παρότι αγχώθηκε στο τέλος, κατάφερε και πήρε τη νίκη με 2-1. Στα θετικά για τον Σλοτ, το πρώτο γκολ του Βιρτζ με την κόκκινη φανέλα.
Η Μπρέντφορντ πέτυχε εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην... αγνώριστη Μπόρνμουθ με 4-1 και αναρριχήθηκε στις θέσεις της Ευρώπης.
Στη Serie A, η Κόμο επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο, 3-0 στην έδρα της Λέτσε, με σκόρερ τον Δουβίκα, ενώ Ουντινέζε και Λάτσιο έμειναν στο 1-1.
Για την Φιορεντίνα η χαρά της «πεντάρας» της προηγούμενης εβδομάδας δεν κράτησε πολύ, αφού η Πάρμα την προσγείωσε, επικρατώντας 1-0.
Premier League (18η αγωνιστική)
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0 (24΄ Ντόργκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1 (14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1 (7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Λιντς 28/12
Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12
Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)
Άρσεναλ 42
Μάντσεστερ Σίτι 40
Άστον Βίλα 39
Λίβερπουλ 32
Τσέλσι 29
Μάντσεστερ Γ. 29
Σάντερλαντ 27 -17αγ.
Μπρέντφορντ 26
Φούλαμ 26
Κρίσταλ Πάλας 26 -17αγ.
Έβερτον 25
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Τότεναμ 22 -17αγ.
Μπόρνμουθ 22
Λιντς 19 -17αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2
Serie A (17η αγωνιστική)
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3 (20' Παζ, 66΄Ραμόν, 75' Δουβίκας,)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28' Βλάσιτς - 45' Πράρι, 66' Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 ( 90+5' Ντέιβις - 74' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 28/12
Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
Αταλάντα-Ίντερ 28/12
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 33 -15αγ.
Μίλαν 32 -15αγ.
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Νάπολι 31 -15αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 25 -15αγ.
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -15αγ.
Πίζα 11 -17αφ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.
